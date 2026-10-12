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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

لوبي صهيوني ضد فيلم «نازا» عن حرب غزة.. ومطالب برواية إسرائيلية مضادة

احتجاجات في الولايات المتحدة ضد فيلم «نازا» الوثائقي عن حرب غزة.. ومطالب بعرض رواية إسرائيلية مضادة
احتجاجات في الولايات المتحدة ضد فيلم «نازا» الوثائقي عن حرب غزة.. ومطالب بعرض رواية إسرائيلية مضادة
فرناس حفظي

نظم المجلس الإسرائيلي الأمريكي (IAC) احتجاجات في عدد من دور السينما والمراكز الثقافية بالولايات المتحدة، اعتراضا على عرض الفيلم الوثائقي «نازا» (NAZA)، الذي يتناول استخدام الجيش الإسرائيلي أدوات الذكاء الاصطناعي وأساليب الاستهداف العسكري خلال الحرب على قطاع غزة.

وذكرت صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية، في تقرير نشرته الاثنين 12 أكتوبر 2026، أن الاحتجاجات شهدت مشاركة نشطاء مؤيدين لإسرائيل في نيويورك وكاليفورنيا وماساتشوستس، حيث رفعوا لافتات وصورًا توثق هجمات 7 أكتوبر 2023، ورددوا شعارات تنتقد ما وصفوه بالرواية المنحازة التي يقدمها الفيلم بشأن الحرب في غزة.

ويستند الفيلم، الذي أخرجه الإسرائيليان يوفال أبراهام وراشيل زور بالتعاون مع صحيفة «الجارديان»، إلى مقابلات مع مصادر عسكرية واستخباراتية مجهولة الهوية، تتناول استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحديد الأهداف العسكرية وتقدير الخسائر المحتملة بين المدنيين. وقد أثار العمل جدلًا واسعًا، كما فاز بجائزة لجنة التحكيم الخاصة في مهرجان البندقية السينمائي.

وفي المقابل، انتقدت جهات مؤيدة لإسرائيل الفيلم، معتبرةً أنه يعتمد على ادعاءات مجهولة المصدر، ويقدم صورة مشوهة عن العمليات العسكرية الإسرائيلية، بينما يتجاهل، بحسب رأيها، طبيعة القتال في المناطق الحضرية المكتظة ودور حركة حماس خلال الحرب.

مطالب بإضافة سياق وشهادات إلى عروض الفيلم

وفي إطار تحركاتها، أطلقت منظمة المجلس الإسرائيلي الأمريكي عريضة تطالب دور السينما والمهرجانات والمؤسسات الثقافية التي تعرض الفيلم بإرفاقه بندوات وشهادات للناجين ومواد توضيحية تتيح للجمهور الاطلاع على خلفيات الحرب والأحداث التي سبقت اندلاعها.

كما شارك نشطاء في احتجاجات أمام عروض الفيلم، رافعين لافتات تدعو إلى التحقق من المعلومات وعدم تجاهل هجمات 7 أكتوبر، إلى جانب صور للمحتجزين الإسرائيليين الذين أُسروا خلال الهجمات.

«نازا: القصة الحقيقية».. فيلم مضاد للرواية الوثائقية

وبالتوازي مع الاحتجاجات، أنتج عدد من صانعي الأفلام الإسرائيليين عملًا وثائقيًا مضادًا بعنوان «نازا: القصة الحقيقية»، بهدف الرد على ما ورد في الفيلم الأصلي ، ويتضمن العمل مقابلات مع جنود احتياط وقادة في الجيش الإسرائيلي، إلى جانب لقطات يدعي منتجوه إنها توضح طبيعة العمليات العسكرية ودور حماس في المناطق المدنية.

وأعلن المجلس الإسرائيلي الأمريكي تنظيم عرض للفيلم المضاد في نيويورك، يعقبه نقاش بمشاركة صانعيه، في إطار مساعيه لإتاحة رواية إسرائيلية بديلة أمام الجمهور الأمريكي.

وأكد المجلس أن تحركاته لا تستهدف منع عرض الفيلم الوثائقي «نازا»، وإنما المطالبة بتقديم سياق إضافي وروايات أخرى خلال العروض، بما يتيح للجمهور تكوين صورة أوسع عن أحداث 7 أكتوبر والحرب التي أعقبتها.

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