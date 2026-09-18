لليوم الثاني.. احتجاجات أمام منزل عائلة مخرج فيلم نازا بإسرائيل

أظهرت لقطات مصورة، تظاهر عشرات من الأشخاص خارج منزل والدي راشيل زور، المشاركة في إخراج فيلم "NAZA"، في منطقة "سافيون" بوسط إسرائيل، وذلك لليلة الثانية على التوالي.

ويفضح الفيلم استخدامت إسرائيل للذكاء الاصطناعي لاستهداف المدنيين في غزة بشكل ممنهج، وهو اتهام نفاه جيش الاحتلال.

ويُظهر مقطع فيديو -تمت مشاركته في مجموعة دردشة يديرها المنظمون- محتجين يهتفون قائلين: "نحن نطرد الخونة".د، بحسب ما أفادت به صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

كما يظهر المحتجون وهم يلوحون بأعلام وحدات الجيش الإسرائيلي ويرفعون لافتات كُتب عليها كلمة "خونة".

وصرح مردخاي ديفيد -وهو محرض مؤيد للحكومة الإسرائيلية ومن بين منظمي الاحتجاج- بأنهم يحاولون تتبع مكان إقامة والدي المخرج الآخر المشارك، الصحفي يوفال أبراهام، متوعداً بأن زور وأبراهام سيواجهون ملاحقة المحتجين فور عودتهما إلى إسرائيل.