مصرع 4 مدنيين في انفجار لغم أرضي بإقليم "كشمير" الباكستاني

أعلنت السلطات الباكستانية، مصرع أربعة مدنيين إثر انفجار لغم أرضي بالقرب من خط السيطرة في مقاطعة "بونش" بإقليم "أزاد جامو وكشمير".

وذكرت قناة "سما تي في" الباكستانية، اليوم /الثلاثاء/، أن الحادث وقع عندما كان الضحايا يعملون عند خط أنابيب بالقرب من قرية "ماهندلا ماداربور" عندما انفجر اللغم الأرضي، مما أدى إلى مصرعهم جميعا على الفور.. مشيرة إلى أن هذا الانفجار ناجم عن لغم أرضي جرفته المياه من الجانب الهندي.

يشار إلى أن الألغام الأرضية التي تجرفها المياه من الجانب الهندي تشكل تهديدا مستمرا للسكان والماشية في المنطقة، إذ يمكن أن تؤدي مثل هذه الحوادث إلى كوارث مأساوية وفقدان للأرواح.