وزيرة التضامن تدعو الدول العربية إلى إعطاء الأولوية لدعم الفئات الأولى بالرعاية

أكدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب، على أهمية تعزيز العمل الاجتماعي العربي المشترك وإعطاء الأولوية لدعم الفئات الأولى بالرعاية، خاصة في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة .

جاء ذلك في كلمة الوزيرة في اجتماع الدورة الـ (84) للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب الذي عقد اليوم بمقر جامعة الدول العربية برئاستها.

وقالت وزيرة التضامن إن مصر حرصت خلال ترؤسها المكتب التنفيذي على متابعة تنفيذ قرارات مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العربية في دورته الـ45، حيث تم عقد العديد من الأنشطة والبرامج بالدول العربية، مؤكدة على ضرورة تنفيذ توصياتها لاسيما المتعلقة بالفئات الأولى بالرعاية، مشيرة إلى أن التطورات التي تشهدها المنطقة تؤكد ضرورة إيلاء المزيد من الاهتمام بتلك الفئات.

وأشارت إلى أن مصر احتضنت الحدث العربي الدولي رفيع المستوى حول متابعة استراتيجية القمة العربية لتعزيز العمل التطوعي والإطلاق الإقليمي للنسخة العربية من تقرير حالة التطوع في العالم للعام 2025 - 2026 يومي 7 و8 سبتمبر الماضي.

وأكدت أهمية تنفيذ ما توصل إليه هذا الحدث من إعداد إطار عربي موحد لقياس العمل التطوعي وإبراز مساهمته في تحقيق التنمية المستدامة وصولا إلى إنشاء مرصد عربي للتطوع وإعداد خطة تنفيذية لتفعيل الاستراتيجية على المستوى الوطني من خلال تعزيز القدرات وتبادل الخبرات بين الدول العربية والمؤسسات الإقليمية والدولية، معربة عن استعداد مصر لتبادل خبراتها مع الأشقاء العرب بما يعظم الاستفادة من هذه الاستراتيجية.

وشددت على ضرورة ربط ذلك بخطة دعم الأشخاص ذوي الإعاقة في الأوبئة والأزمات وحقوق كبار السن الواردة في الاستراتيجية العربية ذات الصلة، ودعت إلى عمل دورات تدريبية تجمع كافة المعنيين، وخاصة مؤسسات الهلال والصليب الأحمر ومنظمات المجتمع المدني في الدول العربية ورواد العمل التطوعي.

وقالت إن مصر ستستضيف المسرحية العربية الدامجة (تشهد إدماجاً لذوي الهمم) خلال النصف الأول من 2027 والتي تشكل انطلاقة للمهرجان العربي المسرحي للأشخاص ذوي الإعاقة، وأشادت بالتعاون مع وزارة الثقافة والأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، ونوهت بالتعاون مع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية والعمل بدول مجلس التعاون الخليجي.

ودعت الدول العربية لترشيح من تراه مناسبا من فنانين من أهلنا من الأشخاص ذوي الإعاقة بما يدعم المسرحية والمهرجان ليشكلان نموذجين للدمج بالدول العربية.

ولفتت إلى أن مصر تستعد لتنظيم المؤتمر الوزاري للسياحة الميسرة في الدول العربية بالتعاون مع المجلس الوزاري العربي للسياحة في نوفمبر المقبل، إلى جانب التحضير لاستضافة الدورة السادسة والأربعين لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب في ديسمبر القادم.