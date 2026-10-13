لعشاق الأداء العالي.. HP تطلق حواسب OmniBook 3 ومنصة Wildcat Lake الجديدة كلياً

أضافت HP منصة Wildcat Lake من Intel إلى سلسلة HP 200 المخصصة للأعمال.

يتوفر هذا الكمبيوتر المحمول بشاشة 16 بوصة، ويُمكن تهيئته حاليًا بذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 24 جيجابايت ومعالج Core 7 350.



إطلاق أجهزة الكمبيوتر المحمولة من إنتل وايلدكات ليك

بدأت شركة HP في الأسابيع القليلة الماضية بتزويد المزيد من أجهزة الكمبيوتر المحمولة بمعالجات Intel Wildcat Lake.

فعلى سبيل المثال، بدأت مؤخرًا ببيع جهاز OmniBook 5 14 المزود بمعالج Core 7 350 الرائد في هذه المنصة.

بالإضافة إلى ذلك، تم تزويد أجهزة OmniBook 3 وOmniBook 5 بمختلف الأحجام بمعالجات Wildcat Lake.

أعلنت HP مؤخرًا عن توسيع نطاق توفر سلسلة HP 200 بإطلاق جهاز HP 200 G2Ri.

يُعرف هذا الجهاز أيضًا باسم HP 200 G2i، ويُعدّ بديلًا لجهاز HP 200 G2a (بسعر 1199 دولارًا أمريكيًا على أمازون).

وحتى وقت كتابة هذا التقرير، لم نجد سوى قوائم متاجر أمريكية لجهاز HP 200 G2Ri.

مع ذلك، تُسوّق HP عادةً أجهزة الكمبيوتر المحمولة التي تُقدّمها في الولايات المتحدة في أماكن أخرى أيضًا.

في غضون ذلك، تؤكد هذه القوائم وجود معالجات Core 5 320 وCore 5 330 وCore 7 350.

ووفقًا لاختباراتنا المعيارية، يوجد فرق في الأداء بنسبة 9% بين هذه المعالجات الثلاثة لصالح معالج Core 7 350.

مع ذلك، تأتي جميع الطرازات مزودة ببطارية سعة 41 واط/ساعة، بالإضافة إلى شاشة IPS مقاس 16 بوصة.

يُذكر أن هذه الشاشة تصل إلى سطوع 300 شمعة/م² عند معدل تحديث 60 هرتز ودقة 1920 × 1200 بكسل بنسبة عرض إلى ارتفاع 16:10.

بالإضافة إلى ذلك، يُمكنك اختيار ذاكرة وصول عشوائي (RAM) تصل إلى 24 جيجابايت، ولكن بسعة تخزين 512 جيجابايت فقط.

يبدأ سعر الجهاز من 2499 دولارًا أمريكيًا لجهاز Core 5 320 بذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 12 جيجابايت وسعة تخزين 512 جيجابايت.

مع ذلك، فإن اختيار معالج أقوى وسعة ذاكرة أكبر يرفع السعر إلى 3337 دولارًا أمريكيًا.