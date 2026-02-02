أفضل لابتوب 14 بوصة في 2026 .. دليلك لاختيار الجهاز المثالي

أظهرت أحدث التقارير التقنية لعام 2026 منافسة شرسة بين كبار مصنعي أجهزة الكمبيوتر المحمولة، خاصة في فئة الـ 14 بوصة التي تعد المفضلة للمستخدمين الباحثين عن التوازن بين قوة الأداء وسهولة التنقل.

تصدرت أجهزة "أبل" و"ديل" و"إتش بي" المشهد بمواصفات تعتمد بشكل أساسي على تقنيات الذكاء الاصطناعي وكفاءة استهلاك الطاقة، مما يوفر للمستخدم المصري خيارات متنوعة تناسب احتياجات العمل والدراسة.

أبل تواصل السيطرة بـ "ماك بوك برو"

أكدت مراجعات مواقع تقنية عالمية مثل "تيك رادار" و"ماشابل" أن جهاز MacBook Pro 14 المزود بمعالجات M4 وM5 يتربع حاليًا على عرش هذه الفئة، حيث صُنف كأفضل جهاز لصناع المحتوى والمحترفين.

أوضحت التقارير أن الجهاز يتميز بأطول عمر بطارية تم تسجيله في تاريخ أجهزة اللابتوب، مع شاشة "ميني ليد" توفر دقة ألوان فائقة، مما يجعله الخيار الأول رغم سعره المرتفع الذي قد يتجاوز 60 ألف جنيه في السوق المصري وفقًا لآخر التحديثات.

ديل وإتش بي ترفعان سقف التحدي

أعلنت شركة "ديل" عن العودة القوية لسلسلة XPS 14 خلال معرض CES 2026، بتصميم نحيف يعتمد على معالجات Intel Core Ultra الجديدة.

وأشارت البيانات الفنية إلى أن الجهاز يتفوق في أداء الألعاب بفضل بطاقة الرسوميات المحدثة، وهو ما يجعله منافسًا مباشرًا لأجهزة أبل. وفي السياق ذاته، كشفت شركة HP عن جهاز OmniBook Ultra 14، الذي وصفته بأنه "وحش البطارية" في عالم الويندوز، حيث يدعم الشحن السريع والعمل المتواصل لأكثر من 20 ساعة من تشغيل الفيديو.

بدائل اقتصادية وأداء متوازن

كشفت شركة "أسوس" و"أيسر" عن خيارات أكثر ملائمة للميزانيات المتوسطة، حيث برز جهاز Zenbook S 14 OLED كأفضل جهاز "ألترابوك" خفيف الوزن، بينما جاء جهاز Acer Swift 14 AI كأفضل قيمة مقابل سعر.

أوضحت المصادر أن هذه الأجهزة توفر شاشات "أوليد" مبهرة ومعالجات قوية قادرة على التعامل مع المهام اليومية بكفاءة عالية، مما يجعلها وجهة مثالية للطلاب والموظفين في مصر الذين يبحثون عن جهاز عملي وبسعر معقول قبل موجة الارتفاع المتوقعة في أسعار المكونات العالمية.