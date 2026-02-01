غادة عبد الرازق: متصالحة مع سني الحقيقي وقررت العزلة بعد ما اتأذيت .. فيديو

كشفت الفنانة غادة عبد الرازق عن سبب حبها للعزلة بسبب تعرضها للأذية النفسية والتفرغ لحياتها مع ابنتها روتانا وأحفادها وأخذ عدة قرارت هامة ، وعن تصالحها مع عمرها الحقيقي طوال الوقت .

وقالت غادة عبد الرازق خلال لقائها ببرنامج “كلام نواعم” ، أنها قررت ان تنعزل بشكل كبير منذ 5 سنوات ولكن من سنتين فقط قررت ان تتخذ قرارت هامة وحاسمة كثيرة بيبب تعرضها للأذى الشخصي والفنى لذلك قررت ان تعيد حساباتها ، مؤكدة انها تأخرت فى هذا القرار.

وعن الحديث عن سنها، قالت غادة عبد الرازق: “أنا سنى 55 ومسألة السن عمرها ما بتشغلني ومن زمان بطلع بقول سنى ودلوقتى لما بقول سنلا الحقيقي انا بدى رسالة لكل ست انك تخلى بالك من شكلك وجسمك زيي ومفيش حاجة اسمها تتخنى او شعرك يبيض وبعمل كل الأمور الطبيعية عشان احافظ على شكلي”.

وعن الأشياء التى تفرحها ، قالت غادة عبد الرازق أنها تشعر بالسعادة عندما الأمر يتعلق بأبنتها روتانا وحفيداتها خديجة وجويرية أو سماع اى مدح او خبر سعيد يتعلق بالعمل".

أعمال غادة عبد الرازق

وكان أحدث أعمال غادة عبد الرازق، في السينما هو فيلم أحمد وأحمد، الذي تم عرضه مؤخرا في السينمات.

ويشارك في بطولة فيلم أحمد وأحمد عدد كبير من الفنانين من بينهم، محمد لطفي، جيهان الشماشرجي، حاتم صلاح، وعدد من ضيوف الشرف من بينهم غادة عبد الرازق وآخرون من اخراج أحمد نادر جلال، تأليف أحمد درويش ومحمد سامي عبد الله.

وفي الدراما، لعبت الفنانة غادة عبد الرازق، بطولة مسلسل شباب امرأة، الذي تم عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني الماضي.

وشارك في بطولة مسلسل "شباب امرأة" إلى جانب الفنانة غادة عبد الرازق مجموعة كبيرة من النجوم، من بينهم الفنان محمد محمود، أحمد فتحي، چوري بكر، رانيا منصور، حسن أبو الروس، يوسف عمر، شايما الشريف، طارق النهري، عمرو وهبه، داليا شوقي، ومحمود حافظ. العمل من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج أحمد حسن.