قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل تفتح حديقة الحيوان أبوابها في عيد الفطر 2026؟.. الحقيقة الكاملة
مكتب الرئيس الإيراني ينشر أسماء ضحايا الاحتجاجات لأول مرة
حـ ـريق هائل بشونة قش الأرز بقرية بشبيش بالمحلة.. صور
خلال تأدية واجبه الوطني.. استشهاد معاون مباحث مركز الحامول بكفر الشيخ
بعد تداول أنباء حجبها في مصر.. كل ما تود معرفته عن لعبة روبلكس
أمطار ورياح في عدة مناطق.. طقس اليوم الإثنين 2 فبراير ودرجات الحرارة
انهيار وبكاء.. كواليس جديدة في أزمة إمام عاشور مع الأهلي
عمرو أديب: ترامب يقابل مشاكل ضخمة بسبب فضـ.ائح وفيديوهات إبستين
مسؤولون وخبراء بمؤتمر الأزهر للمرأة يطالبون بسياسات تشريعية ومصرفية لتعزيز الشمول المالي
أمير هشام يشيد بـ معتمد جمال بعد فوز الزمالك على المصري بالكونفدرالية
6 جنيهات زيادة.. أسعار السجائر الجديدة 2026
بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية في بورسعيد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مسؤولون وخبراء بمؤتمر الأزهر للمرأة يطالبون بسياسات تشريعية ومصرفية لتعزيز الشمول المالي

مؤتمر «استثمار الخطاب الديني والإعلامي وأثره على حماية وتعزيز حقوق المرأة في دول منظمة التعاون الإسلامي»
مؤتمر «استثمار الخطاب الديني والإعلامي وأثره على حماية وتعزيز حقوق المرأة في دول منظمة التعاون الإسلامي»
أمل مجدى

ناقشت جلسة المحور الثالث «المرأة والشمول المالي- أفضل الممارسات»، المنعقدة ضمن الجلسة الثانية باليوم الأول من مؤتمر «استثمار الخطاب الديني والإعلامي وأثره على حماية وتعزيز حقوق المرأة في دول منظمة التعاون الإسلامي»، الذي يعقده المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع الأزهر الشريف ومنظمة تنمية المرأة (WDO)، آليات تمكين المرأة ماليًّا واقتصاديًّا؛ حيث استعرض الخبراء والممثلون الدوليون أفضل الممارسات لدمج النساء في المنظومة المصرفية الرسمية، مع التأكيد على دور الأطر التشريعية والخطاب التوعوي في سد الفجوة النوعية وتحقيق التنمية المستدامة.

وفي كلمتها، أكدت السيدة رنا بدوي، وكيل محافظ قطاع التعليمات الرقابية والإشراف على البنوك بجمهورية مصر العربية ورئيسة الجلسة، أن تعزيز الشمول المالي للمرأة يمثل أولويةً قصوى للدولة وللبنك المركزي المصري، وهو ما تجسد في نصوص قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي لعام 2020 الذي كفل حماية حقوق العملاء وتعزيز الشمول المالي. وأوضحت أن تمكين المرأة ماليًّا يعد ركيزةً أساسيةً لاستقرار الأسرة والمجتمع وفق رؤية مصر 2030، مشيرةً إلى الخطوات النوعية التي اتُّخذت منذ عام 2013 لتهيئة البيئة التشريعية، وتبسيط إجراءات فتح الحسابات، وإتاحة الفرصة للمرأة لفتح حساباتٍ لأبنائها القصر، مما أسهم في تحقيق طفرةٍ غير مسبوقةٍ في معدلات الشمول المالي للمرأة.

من جانبها، أكدت السيدة هيا محمد نومان، خبيرة بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة بدولة قطر، أن النموذج القطري يهدف إلى بناء بيئةٍ فعالةٍ داعمةٍ للشمول المالي عبر المؤسسات الوطنية، من خلال دعم المشروعات الصغيرة وتوسيع نطاق التمويل متناهي الصغر، بما يسهم في تمكين المرأة اقتصاديًّا وتأهيلها للمشاركة الفاعلة في التنمية. وأوضحت أن الوزارة تبنت عددًا من المبادرات التي تستهدف رفع مستوى المرأة وتعزيز الوعي المالي لدى الأسر، لاسيما النساء، مشيرةً إلى تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن الجائزة التشجيعية للمشروعات المنزلية، كما شددت على أن تكامل الخطابين الديني والإعلامي في دولة قطر يمثل عنصرًا محوريًّا في دعم الشمول المالي وإدماج المرأة المستدام في النشاط الاقتصادي.

وفي السياق ذاته، أشاد د. معز دريد، المدير الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، بالرؤية الجامعة التي طرحها فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر لتمكين المرأة، مؤكدًا أنها تمثل طرحًا إيجابيًّا يعكس وعيًا عميقًا بدورها في بناء المجتمع. وشدد على ضرورة تفعيل هذه الرؤية عبر سياساتٍ وتشريعاتٍ عمليةٍ تضمن تمكين المرأة فعليًّا في المجالين الأسري والعام، لافتًا إلى أن التمكين المالي يعد جزءًا أساسيًّا من منظومة التمكين الاقتصادي الأشمل التي تعتمد على توفير الموارد ونشر الثقافة المالية. كما أكد أن الدولة المصرية وضعت استراتيجياتٍ واضحةً لزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، مما يستدعي تكثيف الجهود لتعزيز هذا المحور باعتباره أحد ركائز التنمية الشاملة، مع ضرورة تبني سياساتٍ اقتصاديةٍ كليةٍ داعمةٍ للاستثمار في قطاعاتٍ متنوعةٍ.

واختتم السيد نادر سعد، الرئيس التنفيذي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي المصري، الكلمات بالتأكيد على دور البنك في تنفيذ سياسة الشمول المالي تحت رعاية البنك المركزي المصري، كاشفًا أن قاعدة عملاء البنك تضم 22 مليون عميل، تمثل السيدات نحو 40% منهم. وأوضح أن البنك يتبنى نموذج عملٍ متكاملًا يربط بين التمويل والتثقيف المالي، حيث نجح في تقديم برامج تثقيفية لثلاثة ملايين مستفيد، وتوفير خدماتٍ لأكثر من 110 ألف مشروعٍ صغيرٍ ومتوسطٍ بنسب مشاركةٍ مرتفعةٍ لرائدات الأعمال. وشدد على أن التمويل وحده لا يحقق تنميةً مستدامةً ما لم يقترن بخدماتٍ غير ماليةٍ وتوعيةٍ فنية، لتهيئة بيئةٍ داعمةٍ للمرأة بالشراكة مع المؤسسات المالية الدولية.

القومي للمرأة المجلس القومي للمرأة المرأة الشمول المالى تمكين المرأة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

عيار 21 يفقد 800 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب الآن بعد القفزة الأخيرة

الفريق محمد عباس حلمي

عقوبات مشددة للتخلف عن التجنيد.. دفاع النواب توافق على تعديلات قانون الخدمة العسكرية والوطنية

أسعار السجائر اليوم كليوترا وبوكس بعد قرار الزيادة الجديدة للمستوردة

أسعار السجائر اليوم كليوبترا وبوكس بعد قرار الزيادة الجديدة للمستوردة

أسعار السجائر- صورة أرشيفية

اعتبارًا من غدا الاثنين .. زيادات جديدة على أسعار السجائر حتى 7 جنيهات

رسميًا.. زيادة أسعار السجائر الأجنبي بدءًا من الغد والعلبة تصل 111 جنيهًا

قرار رسمي| زيادة أسعار السجائر الأجنبي بدءًا من الغد.. إليك القائمة الجديدة

البلوجر احمد مصطفى

رسالة وداع.. أخر كلمات الطبيب أحمد مصطفى البراجة قبل رحيله

صورة أرشيفية

هل انتهى فصل الشتاء؟! الأرصاد الجوية توضح وتحذر المواطنين

الغندور

الإعلام والجماهير تعاملوا بشكل مختلف مع رحيل ديانج وزيزو

ترشيحاتنا

عميد معهد الكبد

إنجاز جديد.. اعتماد كامل لمعهد الكبد القومي بالمنوفية من الرقابة الصحية GAHAR

قراءة سورتين في الركعة الواحدة من الصلاة

هل يجوز قراءة سورتين من القرآن في الركعة الواحدة؟.. أمين الإفتاء يجيب

ندوة "المجتمع بين التطرف الديني واللاديني"

تأكيدا لدورها.. الإفتاء تناقش "المجتمع بين التطرف الديني واللاديني" بمعرض الكتاب

بالصور

بتعمل عظمة.. إشادات واسعة بأداء دينا الشربيني في إعلان مسلسل اتنين غيرنا

دينا الشربيني
دينا الشربيني
دينا الشربيني

لـ رمضان ..5 أنواع شوربة على مائدتك غنية بالفيتامينات

لـ رمضان 5 أنواع شوربة على مائدتك غنية بالفيتامينات
لـ رمضان 5 أنواع شوربة على مائدتك غنية بالفيتامينات
لـ رمضان 5 أنواع شوربة على مائدتك غنية بالفيتامينات

لعشاء لذيذ..طريقة كرات دجاج بالمشروم الكريمي

كرات دجاج بالمشروم الكريمي.
كرات دجاج بالمشروم الكريمي.
كرات دجاج بالمشروم الكريمي.

رمضان 2026 .. طرح البوسترات الفردية من مسلسل "النص الثانى"

أحمد أمين
أحمد أمين
أحمد أمين

فيديو

غادة عبد الرازق

غادة عبد الرازق: متصالحة مع سني الحقيقي وقررت العزلة بعد ما اتأذيت .. فيديو

مسلم

قلبي اللي مابيهداش.. مسلم يطرح الأغنية العاشرة من ألبومه الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى اوروبا

د. هشام فريد يكتب: مغازله إنجلترا وأوروبا للصين .. خوفا من التقارب الأميركى الروسى

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: ويتخذ منكم شهداء

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: طريق العودة

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: معرض القاهرة للكتاب.. حين تتحول الثقافة إلى حياة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عالم على الحافة

المزيد