قومي المرأة بالشرقية ينفذ 300 جلسة دوار استفاد منها 15 ألف مواطن

اكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن الدولة المصرية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تولي اهتمامًا بالغًا بالمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بأعتباره أحد المحاور الأساسية لبناء الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن تنفيذ جلسات "الدوار" بقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة يعكس تكامل الجهود بين مؤسسات الدولة لنشر الوعي بالقضية السكانية والصحة الإنجابية والتربية السليمة للأبناء.

أوضح محافظ الشرقية أن مشاركة الأئمة والواعظات من مديرية الأوقاف في هذه الجلسات تسهم في تعزيز الرسائل التوعوية الصحيحة وترسيخ المفاهيم الدينية المعتدلة الداعمة لتنظيم الأسرة وبناء مجتمع صحي ومتماسك.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة عايدة عطية مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالشرقية أن الفرع نفذ خلال شهر يناير ٢٠٢٦ ، (٣٠٠) جلسة "دوار" استهدفت (١٥٠٠٠) سيدة ورجل، وذلك بقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمراكز ( ديرب نجم _ فاقوس _ بلبيس _ أبو حماد _ أولاد صقر ) وبمشاركة فعالة من الأئمة والواعظات بمديرية الأوقاف.

وأضافت مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالشرقية أن الجلسات تناولت عددًا من الموضوعات المهمة من بينها القضية السكانية والصحة الإنجابية وأهمية المباعدة بين الأبناء وأساليب التربية السليمة،مشيرة إلى أن المجلس القومي للمرأة يعمل في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية كما يستهدف برنامج «جلسات الدوار» توعية (١٠) مليون مواطن بقضايا تنمية الأسرة على مستوى الجمهورية.