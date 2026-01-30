أخبار قنا| إزالة 12 طاحونة ذهب.. ونجاة ركاب أتوبيس محترق بصحراوي قنا سوهاج الشرقي

شهدت محافظة قنا على مدار الساعات الماضية العديد من الأحداث أبرزها، إزالة 12 طاحونة ذهب وحالات تعدٍ على أراضي الدولة بقوص، استجابة للأهالي المحافظ يوجه بإنهاء شكوى أهالى الترامسة من المدفن الصحي، ويقرر إزالة مزرعة طيور مخالفة وسط الكتلة السكنية بنجع حمادى، تطوير 3 محطات للري الحقلى بنظام الطاقة الشمسية تخدم قرابة 160 فدانًا، نجاة ركاب أتوبيس محترق بطريق قنا سوهاج الصحراوى الشرقى، ومديرية الصحة تعلن انتهاء قوائم انتظار جراحات المياه البيضاء بمستشفى نجع حمادي العام.





محافظ قنا: إزالة 12 طاحونة ذهب وحالات تعدٍ على أراضي الدولة بقوص



قال الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، إنه تم تنفيذ حملة مكبرة بمركز ومدينة قوص، جنوب محافظة قنا، أسفرت عن إزالة عدد من حالات التعدي على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، إلى جانب إزالة 12 طاحونة ذهب غير مرخصة، وذلك ضمن الموجة 28، في إطار التصدي للبناء المخالف وحماية حقوق الدولة.

وأوضح محافظ قنا، بأن المحافظة مستمرة بكل قوة في مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والذي يأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، بما يحافظ على الرقعة الزراعية.





استجابة للأهالي.. محافظ قنا يوجه بإنهاء شكوى أهالى الترامسة من المدفن الصحي



وجه الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، بإنهاء شكوى الأهالي من المدفن الصحي للمخلفات بالقرب من قرية الترامسة التابعة لمركز قنا، مشددًا على ضرورة التعامل الآمن مع المخلفات، والحفاظ على صحة المواطنين وسلامة البيئة.

حيث نفذ أشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، حملة مكبرة لفتح طريق المدفن الصحي، استجابة لشكاوى الأهالي من إلقاء المخلفات خارج المدفن الصحي، مما تسبب في تراكمها وإزعاجها للمواطنين.



تخدم قرابة 160 فدانًا.. تطوير 3 محطات للري الحقلى بنظام الطاقة الشمسية في قنا

قال الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، إن مديرية الزراعة بقنا نجحت في تنفيذ حزمة من الإجراءات، التي تحقق أعلى استفادة من مياه الري للمزارعين، وذلك من خلال تطوير منظومة الري الحقلي، وتطوير 3 محطات بعدد من القرى.

وأوضح عبد الحليم أن المحطات تخدم قرابة 160 فدانًا، بنظام الطاقة الشمسية، وذلك يأتي في إطار دعم جهود الدولة في التحول من أنظمة الري التقليدي إلى أنظمة الري الحديث، وتنفيذًا لاستراتيجية ترشيد استهلاك المياه واستخدام الطاقة المتجددة.

استجابة للأهالي..إزالة مزرعة طيور مخالفة وسط الكتلة السكنية بنجع حمادى

وجه الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، بضرورة العمل على إنهاء شكوى عدد من الأهالي سكان إحدى العقارات بمدينة نجع حمادي، شمال محافظة قنا، من وجود مزرعة دواجن غير قانونية داخل الكتلة السكنية.

ونجحت الإدارة العامة لشئون البيئة بقنا، بإشراف المهندسة إيمان صلاح، مدير الإدارة، في إنهاء الشكوى عقب الفحص والمعاينة الميدانية التي أجرتها اللجنة المختصة، في إطار توجيهات محافظ قنا، بضرورة التفاعل المباشر مع شكاوى المواطنين والارتقاء بمنظومة الصحة العامة والبيئة.





بعد اندلاع النيران .. نجاة ركاب أتوبيس محترق بطريق قنا سوهاج الصحراوى





شهد طريق قنا سوهاج الصحراوى الشرقى، اندلاع حريق مفاجئ فى أتوبيس ركاب، ما أدى لحالة من الهلع بين الركاب.

تلقت أجهزة الأمن بقنا إخطارًا من غرفة العمليات يفيد اندلاع حريق فى أتوبيس نقل ركاب بالطريق الصحراوى الشرقى، دون أى خسائر في الأرواح، وتمكن الركاب من مغادرة الأتوبيس، دون وقوع أى إصابات، فيما بدأت الشركة فى توفير أتوبيس بديل لاستكمال الرحلة المقررة.





صحة قنا تعلن انتهاء قوائم انتظار جراحات المياه البيضاء بمستشفى نجع حمادي العام

أعلن الدكتور أحمد محمود صادق، وكيل وزارة الصحة بقنا، عن نجاح مستشفى نجع حمادي العام في إنهاء قوائم إنتظار جراحات المياه البيضاء بإستخدام جهاز " الفاكو "،حيث تم تنفيذ 14 حالة اليوم، منها 11 عملية جراحات مياه بيضاء بإستخدام جهاز " الفاكو " و3 عمليات حقن شبكية ، لتنجح المستشفي في القضاء علي قائمة الإنتظار بالقسم.

وأكد وكيل وزارة الصحة بقنا، بأن نجاح تلك العمليات الجراحية يعكس خطة المديرية نحو تحسين الرعاية الصحية والطبية، وإلتزامها بتقديم الخدمات بشكل مستمر ومباشر للمرضى، مؤكدًا استمرار المتابعة والإشراف الدوري على جميع الوحدات الصحية لضمان تقديم خدمات طبية على أعلى مستوى.