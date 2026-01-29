تخدم قرابة 160 فدانًا.. تطوير 3 محطات للري الحقلى بنظام الطاقة الشمسية في قنا

قال الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، إن مديرية الزراعة بقنا نجحت في تنفيذ حزمة من الإجراءات، التي تحقق أعلى استفادة من مياه الري للمزارعين، وذلك من خلال تطوير منظومة الري الحقلي، وتطوير 3 محطات بعدد من القرى.

وأوضح عبد الحليم أن المحطات تخدم قرابة 160 فدانًا، بنظام الطاقة الشمسية، وذلك يأتي في إطار دعم جهود الدولة في التحول من أنظمة الري التقليدي إلى أنظمة الري الحديث، وتنفيذًا لاستراتيجية ترشيد استهلاك المياه واستخدام الطاقة المتجددة.

فيما قال المهندس أبو العباس عبد الفتاح، وكيل وزارة الزراعة بقنا، إن الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، يواصل من خلال وحدة تطوير الري الحقلي وترشيد استهلاك المياه، وبالتنسيق مع مديرية الزراعة بقنا، تنفيذ عدد من مشروعات تطوير الري بالمحافظة.

وأضاف أنه يتم تنفيذ 3 محطات، لتطوير الري الحقلي بنظام الطاقة الشمسية، مع مراعاة إنشاء بنية تحتية تخدم التوسعات الزراعية، حيث يتم تنفيذ المحطة الأولى "محطة الحاج عبيد أبو عطا"، والمقامة على ترعة الكلالسة بقرية الحمر والجعافرة بمركز قوص، وتخدم مساحة 34 فدانًا، وقد تم الانتهاء من أعمال المحطة، وجارٍ انتظار الانتهاء من كسر محصول القصب تمهيدًا لتنفيذ الخطوط الفرعية.

وتابع وكيل وزارة الزراعة، أن المحطة الثانية "محطة العمدة محمد بشير"، بقرية كلاحين قفط، والمقامة على ترعة الجبل، وتخدم مساحة حوالي 72 فدانًا، وجار حاليًا تنفيذ الأعمال بها، والمحطة الثالثة "محطة العمدة عادل ماهر"، بقرية كلاحين قفط، وتخدم مساحة حوالي 52 فدانًا.

وأكد عبد الفتاح أنه سوف يجري الإعداد لطرح 4 محطات جديدة لتطوير الري الحقلي وترشيد استهلاك المياه، بواقع محطتين بقرية كلاحين قفط، ومحطتين بقرية المقربية، ضمن الخطة الموضوعة للتوسع في مشروعات الري الحديث وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المائية.





