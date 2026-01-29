قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ قنا: إزالة 12 طاحونة ذهب وحالات تعدٍ على أراضي الدولة بقوص |صور

حملات إزالة بقنا
حملات إزالة بقنا
يوسف رجب

قال الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، إنه تم تنفيذ حملة مكبرة بمركز ومدينة قوص، جنوب محافظة قنا، أسفرت عن إزالة عدد من حالات التعدي على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، إلى جانب إزالة 12 طاحونة ذهب غير مرخصة، وذلك ضمن الموجة 28، في إطار التصدي للبناء المخالف وحماية حقوق الدولة.

وأوضح محافظ قنا، بأن المحافظة مستمرة بكل قوة في مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والذي يأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، بما يحافظ على الرقعة الزراعية.

وأشار عبدالحليم، إلى أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، شنت حملة موسعة لإزالة التعديات بنطاق قرية العليقات، التابعة للوحدة المحلية لمجلس قروي حجازة، وذلك ضمن خطة متكاملة تستهدف فرض الانضباط وتطبيق القانون.

وأشرف على الحملة، الدكتور علاء شاكر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، وبمتابعة محمود عبدالصبور، نائب رئيس المركز، ومحمد إبراهيم، رئيس قرية خزام، وبمشاركة الأجهزة التنفيذية حيث جرى التعامل الفوري مع التعديات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين دون أي تهاون.

وأسفرت نتائج الحملة، عن تنفيذ عدد من قرارات الإزالة لحالات تعد مستهدفة لأسوار مقامة بالطوب الأبيض والمونة الإسمنتية، وتمت الإزالة حتى مستوى سطح الأرض باستخدام معدات الوحدة المحلية.

كما تمكنت الحملة، من إزالة 12 طاحونة ذهب غير مرخصة، بناحية حجازة قبلي، و12 حوض سيانيت، وسط تأمين كامل من العناصر الشرطية، التابعة لمركز شرطة قوص، ومدعومة بقوات من الأمن المركزي، بما يضمن تنفيذ القرارات في إطار من الانضباط وسيادة القانون.

