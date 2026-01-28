انهيار منزل غير مأهول بالسكان في قرية المحروسة بـ قنا

شهدت قرية المحروسة التابعة لمركز قنا، انهيار منزل مكون من طابقين وغير مأهول بالسكان، دون وقوع أي إصابات أو ضحايا بين الأهالي.

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطاراً من غرفة العمليات، يفيد انهيار طابق مكون من طابقين في قرية المحروسة، دون وقوع أي إصابات أو ضحايا.

وتبين أن المنزل مبنى من الطوب اللبن ومكون من طابقين، وجرى إخلائه من السكان نتيجة حدوث تصدعات وانهيارات بجدران المنزل.

وانتقلت الأجهزة المعنية إلى مكان المنزل المنهار، لمتابعة الموقف وإخلاء المنزل المجاور كإجراء احترازى، لضمان سلامة المواطنين، مع واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.