رابط نتيجة الإعدادية الترم الأول 2026 بمحافظة الشرقية برقم الجلوس
دراما رمضان 2026 .. طرح البوستر الرسمى لمسلسل صحاب الأرض
تطورات مثيرة في ملف نهائي أمم أفريقيا 2025 بين المغرب والسنغال
خطفت مصممة أزياء شهيرة وأجبرتها على التنازل عن شقتها.. حكم رادع من الجنايات
رابطة نتيجة الشهادة الإعدادية في المنوفية
سفير مصر بالمغرب: علاقات القاهرة والرباط تاريخية ومتجذرة في عمق الحضارة
انهيار منزل غير مأهول بالسكان في قرية المحروسة بـ قنا
رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في كفر الشيخ
الحرس الثوري الإيراني: التهديدات الأمريكية حرب نفسية.. ولدينا خطط لكل السيناريوهات
الذهب يواصل ارتفاعه محليا وعالميا.. وعيار 21 يسجل 7100 جنيه
خبير: ترامب يُظهر عداءً واضحًا للنظام الدولي ويسعى إلى تأسيس نهج مختلف في إدارة السياسة
انهيار منزل غير مأهول بالسكان في قرية المحروسة بـ قنا

شهدت قرية المحروسة التابعة لمركز قنا، انهيار منزل مكون من طابقين وغير مأهول بالسكان، دون وقوع أي إصابات أو ضحايا بين الأهالي.

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطاراً من غرفة العمليات، يفيد انهيار طابق مكون من طابقين في قرية المحروسة، دون وقوع أي إصابات أو ضحايا.

وتبين أن المنزل مبنى من الطوب اللبن ومكون من طابقين، وجرى إخلائه من السكان نتيجة حدوث تصدعات وانهيارات بجدران المنزل.

وانتقلت الأجهزة المعنية إلى مكان المنزل المنهار، لمتابعة الموقف وإخلاء المنزل المجاور كإجراء احترازى، لضمان سلامة المواطنين، مع واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

