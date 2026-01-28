الشبهات تحاصر الزوج.. أمن قنا يكثف جهوده لكشف ملابسات جثة ربة منزل

تكثف أجهزة الأمن بقنا، جهودها لكشف ملابسات جثة ربة منزل عثر عليها بها آثار خنق وكدمات داخل منزلها بمنطقة المعنا شرق مدينة قنا.



ودفع مرفق إسعاف قنا بسيارة إلى موقع البلاغ وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قنا العام، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

فيما تشير المعلومات الأولية أن زوج ربة المنزل، وراء ارتكاب الجريمة، لوجود خلافات بينهما، انتهت بالتعدي عليها بالضرب حتى فارقت الحياة.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات، فيما تكثف أجهزة الأمن جهودها لضبط الزوج ومباشرة التحقيقات.

وكانت أجهزة الأمن بقنا، تلقت إخطارًا بمصرع ربة منزل وعليها آثار خنق وكدمات، تشير إلى وجود شبهة جنائية وراء الوفاة.

