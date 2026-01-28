أخبار قنا .. حظر وقوف جرارات القصب على الطرق الرئيسية بنقادة .. افتتاح سوق اليوم الواحد بأسعار تنافسية بدشنا

شهدت محافظة قنا على مدار الساعات الماضية العديد من الأحداث، أبرزها زراعة قنا تصرف 86% من الأسمدة الشتوية بنجع حمادي والتأكيد على الالتزام بكارت الفلاح شرط أساسي، رفع كفاءة وتجميل مدخل قرية العركي فى فرشوط، المحافظ يقرر حظر وقوف جرارات القصب على الطرق الرئيسية بنقادة، افتتاح معرض الأسر المنتجة للحرف التراثية بمشاركة 31 عارضًا، افتتاح سوق اليوم الواحد بأسعار تنافسية تخفيفًا على المواطنين بدشنا، الكشف على 820 مواطنًا خلال قافلة طبية مجانية بنجع حمادى، إصلاح وتركيب 207 كشافات لرفع كفاءة منظومة الإنارة بنجع حمادى.





زراعة قنا: صرف 86% من الأسمدة الشتوية بنجع حمادي والالتزام بكارت الفلاح شرط أساسي



قال المهندس أبو العباس عبدالفتاح، وكيل وزارة الزراعة بقنا، إنه أجرى جولة تفقدية بمركز نجع حمادي شملت الجمعيات الزراعية بناحيتي "الشاورية" و"الشرقي بهجورة"، حيث كشفت المتابعة عن وصول توريدات الجمعية الزراعية بالشاورية إلى نحو 5000 شكارة يوريا و1200 شكارة نترات بنسبة بلغت 88% من احتياجاتها، بينما بلغت توريدات جمعية الشرقي بهجورة 3000 شكارة يوريا و1200 شكارة نترات بنسبة إنجاز وصلت إلى 86% من إجمالي احتياجات الموسم الشتوي الحالي.



وأوضح وكيل وزارة الزراعة بقنا، بأن هذه المتابعات المستمرة تأتي تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، للتأكد من انضباط سير العمل داخل الجمعيات والتعاونيات الزراعية، موجهًا بالعمل على حل أي عقبات فورًا لتسهيل العملية الزراعية وتوفير كافة سبل الدعم المزارعين.





رفع كفاءة وتجميل مدخل قرية العركي فى فرشوط بقنا



قال الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة فرشوط، برئاسة ممدوح أحمد عباس، تواصل جهودها المكثفة في تطوير وتجميل مدخل قرية العركي، حيث تم وضع خطة عمل متكاملة تستهدف تحسين الصورة البصرية، وتعزيز المشاركة المجتمعية.



وأكد محافظ قنا، بأن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف التجميل ورفع كفاءة المداخل الرئيسية للمدن والقرى، وذلك ضمن خطة شاملة للارتقاء بالمظهر الحضاري وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

محافظ قنا يقرر حظر وقوف جرارات القصب على الطرق الرئيسية بنقادة



وجه الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، بضرورة التنسيق الكامل بين الوحدات المحلية ومصانع السكر، لتأمين عملية نقل المحصول على الطرق السريعة والداخلية، واتخاذ كافة التدابير الوقائية لضمان سلامة المواطنين ومنع وقوع الحوادث، مع تطبيق القانون بكل حزم حيال أي مخالفات تخل بمنظومة الأمان المروري خلال فترة توريد المحصول.

وأوضح محافظ قنا، بأن الوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة، عقدت اجتماعًا تنسيقيًا موسعًا برئاسة ياسر حمادي رئيس المركز، وبحضور الكيميائي حسن جابر، مدير مصنع سكر قوص، لتنظيم حركة نقل المحصول والحفاظ على المظهر الحضاري، وسلامة المواطنين.

31 عارضًا.. افتتاح معرض الأسر المنتجة للحرف التراثية في قنا



افتتح الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، معرض الأسر المنتجة للحرف التراثية واليدوية، والذي يقام بجوار مقر مديرية التضامن الاجتماعي بقنا، بما يعكس اهتمام المحافظة بتشجيع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وفتح آفاق تسويقية جديدة للمنتجين، في إطار دعم الدولة للأسر المنتجة، وتمكين الحرف اليدوية والتراثية.

ويضم المعرض، مجموعة متنوعة من المنتجات التراثية التي تعبر عن مهارة وإبداع العارضين، وتشمل منتجات الخزف، وخشب السرسوع، والفخار، والفركة، إلى جانب أعمال الجلود، والعسل الأسود، وعسل النحل، بما يلبي احتياجات المواطنين، ويعكس جودة المنتج المحلي.

قنا.. افتتاح سوق اليوم الواحد بأسعار تنافسية تخفيفًا على المواطنين بدشنا



أعلن الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، افتتاح سوق اليوم الواحد بمدينة دشنا بشارع المحطة، في إطار جهود الدولة لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار تنافسية مخفضة، وتحقيق الاستقرار في الأسواق المحلية.



وأوضح وكيل وزارة التموين بقنا أن سوق اليوم الواحد بدشنا، يضم 20 تاجرًا يقدمون مختلف المنتجات الغذائية والسلع الأساسية التي تلبي احتياجات الأسر اليومية، مع الالتزام بجودة المعروض وتنوع الأصناف، بما يحقق توازنًا في العرض والطلب.

قنا.. الكشف على 820 مواطنًا خلال قافلة طبية مجانية بنجع حمادي



استقبلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، بمحافظة قنا، قافلة طبية مجانية من جامعة قنا، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، والدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة قنا، في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتعاون بين المؤسسات الحكومية وتكثيف الجهود لتقديم خدمات صحية متكاملة بالمناطق الأكثر احتياجًا.

ونجحت القافلة، التي أشرف عليها حسين الزمقان، رئيس مركز ومدينة نجع حمادي، في توقيع الكشف الطبي المجاني على 820 حالة من أبناء المركز والقرى المجاورة، في استجابة ملموسة لاحتياجات المواطنين.



محافظ قنا: إصلاح وتركيب 207 كشافات لرفع كفاءة منظومة الإنارة بنجع حمادى

أكد الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، أن المحافظة تتابع جهود الوحدات المحلية في كافة القطاعات المختلفة، لاسيما أعمال رفع كفاءة الأعمدة والكشافات والمحولات الكهربائية، لضمان تقديم أفضل الخدمات لأبناء المحافظة.

وأشار محافظ قنا، إلى تنفيذ حملات صيانة موسعة بقرى الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، برئاسة حسين الزمقان، من خلال التنسيق مع رؤساء الوحدات القروية، شملت شوارع المدينة والقرى التابعة، والتي أسفرت عن إصلاح وتركيب 207 كشافات إنارة، لضمان سلامة المواطنين.

