وفاة الشيخ جعفر عبدالله رئيس قطاع المعاهد الأزهرية الأسبق وصلاة الجنازة بالجامع الأزهر
أول تعليق من اليابان على صواريخ كوريا الشمالية الباليستية
مفاجآت في التحقيقات مع كتيبة الإعدام.. أجنبيات بالعصابة تمارس الدعـ.ـارة مع تجارة المخدرات
مفاجأة في أسعار الدواجن واللحوم اليوم الثلاثاء
مدبولي: القطاع الطبي يحظى بأولوية مُتقدمة على أجندة عمل الحكومة
تعويض ضخم أو إعارة أوروبية.. أشرف داري يفجر أزمة داخل الأهلي
بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.. رئيس الوزراء يفتتح مستشفى كليوباترا سكاي
مدبولي يفتتح مستشفى كليوباترا التجمع بالشراكة بين القطاعين العام والخاص
ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية في مستهل تعاملات الثلاثاء 27 يناير 2026
استكمال محاكمة طفل الإسماعيلية المتهم بقتل زميله وسط إجراءات مشددة
جلطة دماغية.. تفاصيل الحالة الصحية للفنان سامح الصريطي بعد نقله للمستشفى.. خاص
نيويورك تايمز: حاملة الطائرات إبراهام لينكولن ستكون جاهزة لضرب إيران خلال يومين
محافظات

رفع كفاءة وتجميل مدخل قرية العركي فى فرشوط بقنا

تجميل مدخل فرشوط
تجميل مدخل فرشوط
يوسف رجب

قال الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة فرشوط، برئاسة ممدوح أحمد عباس، تواصل جهودها المكثفة في تطوير وتجميل مدخل قرية العركي، حيث تم وضع خطة عمل متكاملة تستهدف تحسين الصورة البصرية، وتعزيز المشاركة المجتمعية.

وأكد محافظ قنا، بأن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف التجميل ورفع كفاءة المداخل الرئيسية للمدن والقرى، وذلك ضمن خطة شاملة للارتقاء بالمظهر الحضاري وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

وأوضح ممدوح أحمد عباس، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فرشوط، بأن هذه الأعمال تأتي تنفيذًا لتوجهات محافظ قنا، بضرورة إضفاء لمسات جمالية وتطوير البيئة المحيطة بما يليق بالمواطن القنائي، ويحقق أهداف التنمية المستدامة.

وتابع رئيس مركز ومدينة فرشوط، أن أعمال التجميل التي تمت بإشراف أحمد الصياد، رئيس قرية العركي، تضمنت تنفيذ دهانات وتنسيق كامل لجانبي الطريق وإزالة كافة المظاهر العشوائية التي كانت تشوه المنظر العام.

وأشار رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فرشوط، إلى ضرورة استمرار هذه المبادرات الجمالية في مختلف قرى المركز، معربًا عن تقديره للاستحسان الكبير الذي لاقته هذه الأعمال من أهالي قرية العركي الذين أشادوا بسرعة التنفيذ وحرص الأجهزة على تحسين المظهر الجمالي.


