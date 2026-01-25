محافظ قنا يفتتح وحدة عناية مركزة متكاملة بمستشفى قوص المركزى

افتتح الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، وحدة العناية المركزة الجديدة بمستشفى قوص المركزي، التي تم تجهيزها بالكامل لتقديم الخدمات الطبية لحديثي الولادة والأطفال والكبار، وذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير المنظومة الصحية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

شهد الافتتاح حضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، والدكتور أحمد الصادق، وكيل وزارة الصحة، والمهندس مجدي توفيق رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمصنع أسمنت النهضة، والدكتور علاء شاكر، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية.

وأوضح محافظ قنا، أن هذه الوحدة، تعد إضافة نوعية للقطاع الصحي في مركز قوص، والتي تم تجهيزها من خلال تبرع من شركة النهضة للصناعات، حيث شملت التجهيزات قائمة من الأجهزة الطبية المتقدمة، لضمان تقديم رعاية فائقة للمرضى، التي تضمنت 8 أسرة عناية مركزة مخصصة للأطفال، و3 أجهزة تنفس صناعي حديثة، و8 أجهزة مونيتور لمتابعة العلامات الحيوية، و8 أجهزة مضخة محاليل دقيقة، وجهاز أشعة متنقل وجهاز تحليل غازات الدم، وجهاز صدمات كهربية وشفاطات إفرازات، بجانب 2عربة طوارئ “كراش كارد” مجهزة بالكامل.

وأشاد محافظ قنا، بالدور الحيوي الذي تلعبه مؤسسات القطاع الخاص، وعلى رأسها شركة النهضة للصناعات، في دعم جهود الدولة لتطوير الخدمات الصحية، مؤكداً أن هذا التعاون يجسد نموذجاً ناجحاً للمسؤولية المجتمعية التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة لأهالي المحافظة.

فيما أوضح الدكتور أحمد الصادق، وكيل وزارة الصحة بقنا، أن الوحدة الجديدة سوف تساهم بشكل كبير في تقليل قوائم الانتظار، وتوفير رعاية متخصصة للحالات الحرجة، داخل مركز قوص والقرى المجاورة له، مما يوفر على المواطنين مشقة الانتقال لمسافات بعيدة.