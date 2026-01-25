قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سفراء سابقون في رومانيا: بوخارست أرسلت 3 سفن خشب لحفر قناة السويس
ترتيب المجموعة الرابعة قبل قمة الزمالك والمصري في الكونفدرالية
قرار جمهوري بالموافقة على إنشاء فرعين لجامعتي كوين مارجريت وأدنبره نابيير بالعاصمة الجديدة
للعام 19 علي التوالي .. مصر للطيران للصيانة تعزز ريادتها الدولية بتجديد اعتماد الأيزو الدولية
تحذيرات من رياح قوية واضطراب ملاحي .. حالة الطقس في مصر غدا الإثنين
وزير الأوقاف يشارك في مناقشة رسالة ماجستير بكلية أصول الدين والدعوة بالزقازيق
وفاة لاعب نادي شباب البكاري بعد تدخل قوي من حارس الشيخ زايد في القسم الرابع
الأوضاع تزداد سوء.. القافلة 123 من "زاد العزة" تصل غزة
متى يتم خصم 50% من الأجر المكمل للموظف لمدة 6 أشهر.. قانون الخدمة المدنية يجيب
سعر الذهب اليوم.. عيار 21 الآن مباشر
دعاء المغرب 7 من شهر شعبان.. كلمات رددّها للرزق والبركة
قناة مفتوحة تذيع مباراة الزمالك والمصري بكأس الكونفدرالية الإفريقية
محافظات

محافظ قنا يفتتح وحدة عناية مركزة متكاملة بمستشفى قوص المركزى

افتتاح وحدة العناية المركزة بقوص
افتتاح وحدة العناية المركزة بقوص
يوسف رجب

افتتح الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، وحدة العناية المركزة الجديدة بمستشفى قوص المركزي، التي تم تجهيزها بالكامل لتقديم الخدمات الطبية لحديثي الولادة والأطفال والكبار، وذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير المنظومة الصحية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين. 

شهد الافتتاح حضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، والدكتور أحمد الصادق، وكيل وزارة الصحة، والمهندس مجدي توفيق رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمصنع أسمنت النهضة، والدكتور علاء شاكر، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية. 

وأوضح محافظ قنا، أن هذه الوحدة، تعد إضافة نوعية للقطاع الصحي في مركز قوص، والتي تم تجهيزها من خلال تبرع من شركة النهضة للصناعات، حيث شملت التجهيزات قائمة من الأجهزة الطبية المتقدمة، لضمان تقديم رعاية فائقة للمرضى، التي تضمنت 8 أسرة عناية مركزة مخصصة للأطفال، و3 أجهزة تنفس صناعي حديثة، و8 أجهزة مونيتور لمتابعة العلامات الحيوية، و8 أجهزة مضخة محاليل دقيقة، وجهاز أشعة متنقل وجهاز تحليل غازات الدم، وجهاز صدمات كهربية وشفاطات إفرازات، بجانب 2عربة طوارئ “كراش كارد” مجهزة بالكامل.

وأشاد محافظ قنا، بالدور الحيوي الذي تلعبه مؤسسات القطاع الخاص، وعلى رأسها شركة النهضة للصناعات، في دعم جهود الدولة لتطوير الخدمات الصحية، مؤكداً أن هذا التعاون يجسد نموذجاً ناجحاً للمسؤولية المجتمعية التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة لأهالي المحافظة.

فيما أوضح الدكتور أحمد الصادق، وكيل وزارة الصحة بقنا، أن الوحدة الجديدة سوف تساهم بشكل كبير في تقليل قوائم الانتظار، وتوفير رعاية متخصصة للحالات الحرجة، داخل مركز قوص والقرى المجاورة له، مما يوفر على المواطنين مشقة الانتقال لمسافات بعيدة.

قنا مستشفى قوص المركزي المنظومة الصحية العناية المركزة أخبار قنا

