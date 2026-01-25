قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سفراء سابقون في رومانيا: بوخارست أرسلت 3 سفن خشب لحفر قناة السويس
ترتيب المجموعة الرابعة قبل قمة الزمالك والمصري في الكونفدرالية
قرار جمهوري بالموافقة على إنشاء فرعين لجامعتي كوين مارجريت وأدنبره نابيير بالعاصمة الجديدة
للعام 19 علي التوالي .. مصر للطيران للصيانة تعزز ريادتها الدولية بتجديد اعتماد الأيزو الدولية
تحذيرات من رياح قوية واضطراب ملاحي .. حالة الطقس في مصر غدا الإثنين
وزير الأوقاف يشارك في مناقشة رسالة ماجستير بكلية أصول الدين والدعوة بالزقازيق
وفاة لاعب نادي شباب البكاري بعد تدخل قوي من حارس الشيخ زايد في القسم الرابع
الأوضاع تزداد سوء.. القافلة 123 من "زاد العزة" تصل غزة
متى يتم خصم 50% من الأجر المكمل للموظف لمدة 6 أشهر.. قانون الخدمة المدنية يجيب
سعر الذهب اليوم.. عيار 21 الآن مباشر
دعاء المغرب 7 من شهر شعبان.. كلمات رددّها للرزق والبركة
قناة مفتوحة تذيع مباراة الزمالك والمصري بكأس الكونفدرالية الإفريقية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

قنا.. افتتاح أول مكتب لخدمة عملاء التأمين الصحي داخل مستشفى قوص

مستشفى قوص المركزى
مستشفى قوص المركزى
يوسف رجب


افتتح الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، أول مكتب لخدمة عملاء التأمين الصحي داخل مستشفى قوص المركزي، بالتنسيق مع هيئة التأمين الصحي بالمحافظة، في خطوة تهدف إلى رفع المعاناة عن كاهل المرضى وتوفير الوقت والجهد، ليكون النواة الأولى لتعميم هذه التجربة في مستشفيات المحافظة. 

رافقه خلال الافتتاح، كل من: الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، والدكتور أحمد الصادق، وكيل وزارة الصحة، والدكتور محمد مصطفي، مدير عام  فرع التامين الصحي، والنائب أحمد عبدالله العويضي، عضو مجلس النواب، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية. 



وأوضح محافظ قنا، بأن المكتب الجديد، يستهدف خدمة المواطنين المحجوزين داخل المستشفى، حيث ينهي كافة الإجراءات التي كان يضطر المريض أو ذويه للذهاب إلى "عيادة قوص الشاملة" لإتمامها. 

وتابع عبدالحليم، بأن الخدمات المقدمة ستشمل استخراج وإنهاء جوابات حجز المرضى، واعتماد الفحوصات الطبية والخدمات العلاجية المختلفة، وإلغاء الحاجة لخطابات الزيارة المنزلية، حيث تم توفير طبيب متعاقد مع التأمين الصحي داخل المكتب للقيام بزيارة المريض، وتقييم حالته داخل غرفته بالمستشفى مباشرة. 

وأشار محافظ قنا، إلى أنه من المتوقع أن يخدم المكتب الجديد قرابة 20 منتفعًا بشكل يومي من المحجوزين داخل أقسام المستشفى المختلفة، مما يساهم بشكل مباشر في تخفيف التكدس داخل العيادات الخارجية ويوفر على المواطنين عناء التنقل بين المنشآت الطبية المختلفة للحصول على الموافقات الإدارية. 

وأوضح الدكتور محمد مصطفي، مدير عام فرع التأمين الصحي بقنا، بأن هذه الخطوة تأتي كبداية لخطة موسعة سيتم تنفيذها خلال الـ 15 يومًا المقبلة، حيث سيتم افتتاح مكاتب مماثلة في عدد من المستشفيات الكبرى بالمحافظة، وعلى رأسها مستشفى قنا العام، ومستشفى نجع حمادي. 

وأشار مدير  عام التأمين الصحي بقنا، إلى أن هذا التوجه يأتي في إطار سعي وزارة الصحة، وهيئة التأمين الصحي، لتطوير المنظومة الإدارية وتحويلها إلى نظام أكثر مرونة يضع راحة المريض في المقام الأول.
 

قنا مستشفى قوص المركزي التأمين الصحي مستشفى قنا العام مستشفى نجع حمادي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 .. ترقبوها هنا

الذهب

575 جنيها زيادة للجرام| جنون في أسعار الذهب.. وهذه قيمة عيار 24 الآن

وزير التربية والتعليم

موعد انتهاء اجازة نصف العام 2026 لطلاب المدارس ..قرار عاجل من التعليم

طلاب

تعليم القاهرة تعلن نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي

مشغولات ذهبية

نحو 7700 جنيه للجرام.. صعود صاروخي في أسعار الذهب بمصر

أرشيفية

أسعار الذهب اليوم الأحد 25 يناير في الأسواق |فيديو

مانشيستر يونايتد

مواجهات ساخنة.. مواعيد مباريات اليوم الأحد 25-1-2026 .. والقنوات الناقلة

الأهلي

الميركاتو الشتوي يشتعل | انتهاء الإعارات المحلية للأهلي.. وغموض حول اللاعبين الجُدد

ترشيحاتنا

الدوريتوس

في 10 دقائق.. طريقة تحضير الدوريتوس بالمنزل

الانهيار العصبي

طرق الوقاية من الانهيار العصبي

الشيب المبكر

عجزت في عز شبابك .. اعرف أسباب الشيب المبكر

بالصور

سعر الذهب اليوم.. عيار 21 الآن مباشر

اسعار الذهب اليوم
اسعار الذهب اليوم
اسعار الذهب اليوم

احتفالاً بعيد الشرطة.. محافظ الشرقية ومدير الأمن يضعان إكليل الزهور على النصب التذكاري

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يُهنئ رجال الأمن بعيد الشرطةالـ 74

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

3 أيام عطلة.. إجازة 25 يناير2026 بعد قرار مجلس الوزراء

اجازة 25 يناير2026
اجازة 25 يناير2026
اجازة 25 يناير2026

فيديو

العندليب الاسمر

العندليب الأبيض يثير غضب أسرة حليم.. تشويه اسم الفنان الراحل يصل للقضاء

الفنان محمود حجازي

أول رد من الفنان محمود حجازي على أزمة ضـ ـرب طليقته

صورة ارشيفية

رعاية المبتسرين: 16مليون جنيه لحماية حديثي الولادة بالمناطق الأكثر احتياجًا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عيد الشرطة المصرية.. إنسان يحمل السلاح ليحمي الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شاهدة على الأسرار

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

المزيد