قنا.. افتتاح أول مكتب لخدمة عملاء التأمين الصحي داخل مستشفى قوص



افتتح الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، أول مكتب لخدمة عملاء التأمين الصحي داخل مستشفى قوص المركزي، بالتنسيق مع هيئة التأمين الصحي بالمحافظة، في خطوة تهدف إلى رفع المعاناة عن كاهل المرضى وتوفير الوقت والجهد، ليكون النواة الأولى لتعميم هذه التجربة في مستشفيات المحافظة.



رافقه خلال الافتتاح، كل من: الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، والدكتور أحمد الصادق، وكيل وزارة الصحة، والدكتور محمد مصطفي، مدير عام فرع التامين الصحي، والنائب أحمد عبدالله العويضي، عضو مجلس النواب، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية.

بتكلفة 35مليون..محافظ قنا يفتتح بوستر رفع مياه مدينة الزهور إصابة شخصين فى حادث تصادم بشارع الجميل وسط مدينة قنا بعد انقلاب مقطورة قصب.. محافظ قنا يُوجّه بإعادة الانضباط المروري بطريق العجالين |صور ضمن مبادرة بداية.. صحة قنا تطلق حملة تنشيطية مجانية لتنظيم الأسرة





وأوضح محافظ قنا، بأن المكتب الجديد، يستهدف خدمة المواطنين المحجوزين داخل المستشفى، حيث ينهي كافة الإجراءات التي كان يضطر المريض أو ذويه للذهاب إلى "عيادة قوص الشاملة" لإتمامها.



وتابع عبدالحليم، بأن الخدمات المقدمة ستشمل استخراج وإنهاء جوابات حجز المرضى، واعتماد الفحوصات الطبية والخدمات العلاجية المختلفة، وإلغاء الحاجة لخطابات الزيارة المنزلية، حيث تم توفير طبيب متعاقد مع التأمين الصحي داخل المكتب للقيام بزيارة المريض، وتقييم حالته داخل غرفته بالمستشفى مباشرة.



وأشار محافظ قنا، إلى أنه من المتوقع أن يخدم المكتب الجديد قرابة 20 منتفعًا بشكل يومي من المحجوزين داخل أقسام المستشفى المختلفة، مما يساهم بشكل مباشر في تخفيف التكدس داخل العيادات الخارجية ويوفر على المواطنين عناء التنقل بين المنشآت الطبية المختلفة للحصول على الموافقات الإدارية.



وأوضح الدكتور محمد مصطفي، مدير عام فرع التأمين الصحي بقنا، بأن هذه الخطوة تأتي كبداية لخطة موسعة سيتم تنفيذها خلال الـ 15 يومًا المقبلة، حيث سيتم افتتاح مكاتب مماثلة في عدد من المستشفيات الكبرى بالمحافظة، وعلى رأسها مستشفى قنا العام، ومستشفى نجع حمادي.



وأشار مدير عام التأمين الصحي بقنا، إلى أن هذا التوجه يأتي في إطار سعي وزارة الصحة، وهيئة التأمين الصحي، لتطوير المنظومة الإدارية وتحويلها إلى نظام أكثر مرونة يضع راحة المريض في المقام الأول.

