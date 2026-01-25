إصابة شخصين فى حادث تصادم بشارع الجميل وسط مدينة قنا

أصيب شخصان فى حادث تصادم سيارة ملاكى مع تاكسي بشارع الجميل وسط مدينة قنا.

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكى وتاكسى بشارع الجميل وسط مدينة قنا.

ودفع مرفق إسعاف قنا، بسيارتي إسعاف إلى موقع الحادث وجرى نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.

وانتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، لمتابعة نقل المصابين إلى المستشفى، وإعادة تسيير حركة المرور بالشارع، بعد إزاحة ونقل السيارتين.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

