أخبار قنا.. افتتاح 4 مساجد بعد إحلالها وتطويرها..إغلاق مركز غير مرخص لعلاج الإدمان بنجع حمادى



شهدت محافظة قنا على مدار الساعات الماضية العديد من الأحداث أبرزها المحافظ يأمر بإغلاق فتحات أسفل كوبري نجع حمادي استجابة لشكاوى المواطنين، الكشف على 473 مواطنا في قافلة طبية بقرية البحري قمولا، افتتاح 4 مساجد بعد إحلالها وتطويرها، مديرية الصحة تغلق مركزا غير مرخص لعلاج الإدمان بنجع حمادى، حملة نظافة ترفع 200طن مخلفات من نجع حمادى.





استجابة لشكاوى المواطنين.. محافظ قنا يأمر بإغلاق فتحات أسفل كوبري نجع حمادي

وجه الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، تعليمات للمسؤولين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، بإغلاق فتحات أسفل كوبري نجع حمادي العلوي، عقب ورود شكاوى من المواطنين.

وأوضح حسين الزمقان، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، بأن الشكاوى تضمنت تواجد بعض أصحاب السلوكيات السلبية، وتخوف المارة من تعرضهم للإيذاء، وبناء على ذلك تم تنفيذ تعليمات محافظ قنا، بسرعة التعامل مع هذه الشكوى وغلق كافة الفتحات الموجودة.

الكشف على 473 مواطنا في قافلة طبية بقرية البحري قمولا بقنا

أعلن الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، أنه تم تنظيم قافلة طبية مجانية، بقرية البحري قمولا التابعة لمركز ومدينة نقادة، والتي استمرت على مدار يومين، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، للاهتمام بصحة المواطنين، وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة للفئات الأولى بالرعاية في القرى والنجوع.

وأوضح محافظ قنا، بأن القافلة تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وإشراف الدكتور أحمد صادق، وكيل وزارة الصحة بقنا، في إطار حرص المحافظة على تقديم خدمات الرعاية الصحية، وتكثيف الخدمات الطبية في القرى والأماكن النائية.



افتتاح 4 مساجد بعد إحلالها وتطويرها بمحافظة قنا



قال الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، إنه جرى افتتاح 4 مساجد بقرى مراكز المحافظة اليوم الجمعة، بعد الإحلال والتجديد، وذلك في إطار جهود وزارة الأوقاف برعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وإشراف الشيخ محمد ذكي يونس، وكيل وزارة الأوقاف بقنا، لتطوير بيوت الله، لأداء رسالتها الدينية والمجتمعية على الوجه الأمثل، ونشر الفكر الوسطي.

وأوضح محافظ قنا، بأنه تم افتتاح مسجد النور المحمدي بقرية الترامسة، بمركز قنا، بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، فيما افتتح الشيخ محمد ذكي يونس، وكيل وزارة الأوقاف، مسجد عمر بن الخطاب، بقرية الكرنك بأبوتشت، بحضور عدد من القيادات التنفيذية والدينية والشعبية، بعد أعمال الإحلال والتجديد.





صحة قنا تغلق مركزا غير مرخص لعلاج الإدمان بنجع حمادي

تمكنت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بقنا، من ضبط مركز لعلاج الإدمان بمركز نجع حمادي يعمل بدون ترخيص رسمي ويدار بواسطة أشخاص غير مؤهلين وغير متخصصين في المجال الطبى، في إطار توجيهات الدكتور أحمد محمود صادق، وكيل وزارة الصحة بقنا، بمراجعة الخدمات الطبية المقدمة بالمنافذ الطبية الخاصة ورصد أي مخالفات بها بهدف حماية صحة وسلامة المواطنين.

قال وكيل وزارة الصحة بقنا، إن تشغيل مركز لعلاج الإدمان دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة وبواسطة غير أطباء، يُعد مخالفة جسيمة للقوانين واللوائح المنظمة لمزاولة المهنة ويُشكل خطراً مباشراً على صحة وحياة المترددين عليه.

بإيدينا هنجملها.. حملة نظافة ترفع 200طن مخلفات من نجع حمادي

قال الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، تمكنت من رفع قرابة 200 طنًا تراكمات قديمة من القمامة والمخلفات الصلبة، في حملة مكبرة بالمنطقة الواقعة خلف مصنع السكر والطريق الغربي "كمين الرمل – زليتن"، وذلك للارتقاء بمستوى النظافة العامة.

وأوضح محافظ قنا، أن الحملة تمكنت من رفع 3 أطنان من القمامة على طريق "مصر – أسوان" الزراعي، بالإضافة إلى تهذيب الأشجار بطريق "مصر – أسوان" بدأ من منطقة المفارق، كما تمت أعمال دهان وتلوين البلدورات من بداية مصنع السكر وحتى نهاية الطريق الموازي له، مع إضافة لمسات وطنية وجمالية وتزيين حوائط سور المصنع بالأعلام.

