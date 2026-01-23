افتتاح 4 مساجد بعد إحلالها وتطويرها بمحافظة قنا

قال الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، إنه جرى افتتاح 4 مساجد بقرى مراكز المحافظة اليوم الجمعة، بعد الإحلال والتجديد، وذلك في إطار جهود وزارة الأوقاف برعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وإشراف الشيخ محمد ذكي يونس، وكيل وزارة الأوقاف بقنا، لتطوير بيوت الله، لأداء رسالتها الدينية والمجتمعية على الوجه الأمثل، ونشر الفكر الوسطي.

وأوضح محافظ قنا، بأنه تم افتتاح مسجد النور المحمدي بقرية الترامسة، بمركز قنا، بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، فيما افتتح الشيخ محمد ذكي يونس، وكيل وزارة الأوقاف، مسجد عمر بن الخطاب، بقرية الكرنك بأبوتشت، بحضور عدد من القيادات التنفيذية والدينية والشعبية، بعد أعمال الإحلال والتجديد.

وأضاف عبدالحليم، بأنه تم افتتاح مسجد عمر بن الخطاب "أولاد عمرو" بقرية الكرنك – مركز أبو تشت، بعد أعمال الإحلال والتجديد، وافتتاح مسجد "محمد أبو زيد" بقرية النواهض بالكرنك – مركز أبو تشت، بعد صيانته وتطويره، بالإضافة إلى إنشاء وبناء مسجد "الرحمن" بنجع البلبلات بقرية كلاحين أبنود، بمركز قنا.

وأكد محافظ قنا، أن خطة افتتاح المساجد، يعكس مدى اهتمام الدولة والقيادة السياسية بتطوير دور العبادة، والإسهام في تعميق المفاهيم الصحيحة، ومواجهة الأفكار المغلوطة، ضمن الخطة المستمرة لوزارة الأوقاف، بتطوير وإعمار بيوت الله، بما يحقق رسالة المسجد في العبادة والتوعية وبناء الإنسان، والفكر الوسطي.

وخلال افتتاح مسجد النور المحمدي بقرية الترامسة، أشار الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، إلى اهتمام الدولة بتطوير المساجد، حيث تولي اهتماما كبيرا لهذا الملف الهام، باعتبارها منارات للعلم والوعي، ومراكز لنشر القيم الدينية الصحيحة.

وشهد الافتتاح حضور النائب مصطفى محمود، عضو مجلس النواب، والشيخ قرشي سلامة، مفتش عام الوزارة، وأشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، والشيخ خلف سيد خليفة، مدير إدارة أوقاف قنا والشيخ سعيد محمد رسلان، مفتش المساجد، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية وقيادات مديرية الأوقاف وإدارة أوقاف قنا.

وعقب الافتتاح، أدى الحضور صلاة الجمعة، واستمعوا إلى الخطبة التي ألقاها الشيخ أحمد أبو الوفا، مدير الدعوة بمديرية أوقاف قنا، تحت عنوان قيمة المهن في الإسلام طريق العمران والإيمان، مؤكدا أن العمل والحرف، ركيزة أساسية في بناء الأوطان، وأن الإسلام يجمع بين إتقان العمل وخشوع العبادة، بما يحقق الاستقرار والتقدم.

وجاء افتتاح المسجد، عقب الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد الشاملة، التي نفذت بالجهود الذاتية، على مساحة إجمالية بلغت 300 متر مربع، وذلك بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 6 ملايين جنيه، ضمن خطة وزارة الأوقاف لتجديد وتطوير المساجد بمختلف مراكز المحافظة، بما يليق بحرمة بيوت الله ويسهم في تهيئة أجواء روحانية مناسبة للمصلين لأداء الشعائر الدينية.

وقال الشيخ محمد زكي يونس، إن أعمال الإحلال والتجديد بمسجد عمر بن الخطاب الشهير بأولاد عمر بقرية الكرنك، تمت بشكل كامل بالجهود الذاتية لأهالي القرية ومحبي الخير، وشملت جميع الأعمال الإنشائية والتشطيبات الداخلية والخارجية، بما يحقق الحفاظ على الطابع الديني للمسجد وتوفير بيئة مناسبة للمصلين.

وأشار يونس، إلى أن المسجد يعد أحد أقدم المساجد بقرية الكرنك، حيث يعود تاريخ إنشائه إلى ما يزيد على 300 عام، ويمثل قيمة دينية وتاريخية كبيرة لدى أهالي القرية، ليتم افتتاحه بعد التجديد بحضور الشيخ أحمد عبد الحافظ أمين، رئيس قسم المساجد الحكومية بالمديرية، والشيخ عبد الباسط محمد فرج مدير إدارة أوقاف الكرنك، وبحضور العديد من القيادات والأهالى.

