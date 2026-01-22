أصوات حسنة لإحياء ليالي العشر.. محافظ قنا يوجه ببدء اختبارات أئمة صلاة التهجد

أطلقت مديرية أوقاف قنا، بالتزامن مع الاستعدادات المبكرة لاستقبال شهر رمضان المبارك لعام 1447هـجرية، اختبارات مسابقة "صلاة التهجد"، لاختيار نخبة من الأئمة والقراء ذوي الأصوات الحسنة، وذلك لإحياء صلاة القيام والتهجد بالمساجد الكبرى بمدن وقرى المحافظة، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا.

وجرت الاختبارات، بمقر ديوان عام المديرية تحت إشراف الشيخ محمد زكي يونس، مدير مديرية أوقاف قنا، حيث استهدفت المسابقة الأئمة المتميزين، والقراء المعتمدين باتحاد الإذاعة والتليفزيون، وشيوخ وأعضاء المقارئ المصرية، لضمان تقديم أداء قرآني متميز يليق بحرمة الشهر الفضيل وتطلعات رواد بيوت الله.

وشهدت لجان الاختبار حضورا رفيع المستوى، من قيادات الدعوة بالمديرية، ضمت كلاً من الدكتور أحمد أبو الوفا، مدير الدعوة، والشيخ قرشي سيد سلامة، والشيخ مجدي دسوقي عيد، رئيس شؤون القرآن، والدكتور أحمد عبد الحافظ، رئيس شؤون المساجد، بمشاركة لفيف من علماء ومفتشي المتابعة بالمديرية، لضمان الشفافية والالتزام بالمعايير الفنية والدعوية المعتمدة.

وأوضحت مديرية أوقاف قنا، بأن هذه الاختبارات تأتي في إطار حرص وزارة الأوقاف ومحافظة قنا، على الارتقاء بالرسالة الدعوية داخل المساجد، وتوفير أجواء إيمانية روحانية للمصلين خلال العشر الأواخر من رمضان، من خلال اختيار أفضل الكوادر القرآنية القادرة على خدمة بيوت الله وإحياء سنة التهجد وفقاً للضوابط المنظمة.

يذكر أن مديرية الأوقاف بقنا، بدأت استعداداتها مبكراً لاستقبال شهر رمضان المبارك، بتجهيز المساجد وتهيئتها لاستقبال المصلين خلال الصلوات المختلفة، وخاصة صلاة التراويح والتهجد.