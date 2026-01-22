قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

تزامنًا مع موسم القصب.. حملة صيانة شاملة لإنارة الطريق الزراعي قنا–نجع حمادي

يوسف رجب

وجه الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، بتنفيذ حملة مكبرة لرفع كفاءة وصيانة منظومة الإنارة على الطريق الزراعي "قنا - نجع حمادي."، تزامنا مع انطلاق موسم حصاد قصب السكر، بما يضمن تأمين حركة المواطنين ومقطورات القصب، وتعزيز الرؤية الليلية للحد من الحوادث.

وأوضح محافظ قنا، أن هذه التحركات الاستباقية، تم وضعها لاستقبال موسم الحصاد، الذي تزداد فيه الكثافات المرورية بشكل ملحوظ، مشددًا على ضرورة خلو الطرق الحيوية من أي أعطال في الإنارة، والعمل على توفير بيئة آمنة لسائقي الجرارات والمواطنين على حد سواء.

وشدد عبدالحليم، على أن سلامة المواطن، وتيسير حركة الإنتاج، هما أولوية قصوى، مشيرًا إلى أنه وجه هلال زكي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الوقف، بعمل حملة مسائية مكثفة، والتي استهدفت صيانة كافة أعمدة الإنارة على امتداد الطريق الزراعي السريع.

وتابع محافظ قنا، بأن الأعمال التي أشرف عليها محمد مغربي، نائب رئيس المركز، شملت استبدال الكشافات التالفة وتدشين نقاط إضاءة جديدة، بمشاركة فنيي ومسؤولي قسم الإنارة بالمركز، لضمان أعلى معايير الجودة الفنية.

وأضاف عبدالحليم، أن الحملة لم تقتصر على الصيانة التقليدية، بل شملت مراجعة الخط السريع بالكامل والتعامل الفوري مع كافة النقاط المعطلة، مع التأكيد على ضرورة العمل بنظام "الدوريات المستمرة" خلال موسم التوريد، لمنع وقوع أي حوادث مرورية ناتجة عن ضعف الرؤية.

وأكد محافظ قنا، بأن جهود الإنارة مستمرة في كافة الطرق الحيوية والفرعية، في إطار خطة المحافظة للارتقاء بمستوى الخدمات الأساسية، وتحسين المشهد الحضاري بما يليق بمكانة محافظة قنا.

قنا موسم حصاد قصب السكر منظومة الإنارة مقطورات القصب أخبار قنا

