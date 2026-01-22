قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ قنا يدرس تنفيذ أول تجربة للتسوق الراقي وإنشاء ممشى حضاري

محافظ قنا
محافظ قنا
يوسف رجب

عقد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا مع القيادات التنفيذية، لاستعراض مقترح تنفيذ أول تجربة للتسوق الراقي، وإنشاء ممشى حضاري وسط مدينة قنا، بما يواكب تطلعات المواطنين ويعزز جودة الحياة، في خطوة تعكس طموحاً متجدداً نحو تحسين المشهد الحضاري.

وتناول الاجتماع، مناقشة مقترح تطوير المنطقة الواقعة بين شارع مصطفى كامل وشارع 23 يوليو بطول 60 متراً وعرض 18 متراً، باعتبارها موقعاً محوريا يمكن أن يتحول إلى متنفس حضاري ونقطة جذب تجاري وسياحي مميزة لأهالي المدينة.

وشهد اللقاء حضور الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية، حيث جرى تبادل الرؤى حول آليات التنفيذ، وأهمية تكامل الأدوار بين الأجهزة التنفيذية والمجتمع المحلي، لضمان نجاح التجربة واستدامتها.


واستعرض عبدالحليم، ملامح أعمال التطوير المقترحة، والتي تشمل، رفع كفاءة الشارع، وإنشاء أكشاك منظمة، وإقامة أعمدة ديكورية للإضاءة، إلى جانب تنفيذ نافورة جمالية، بما يسهم في تحسين الصورة البصرية للمنطقة، ودعم التنمية العمرانية والحضارية لمدينة قنا.

وأوضح محافظ قنا، بأنه إطار تنظيم حركة الباعة الجائلين وتحقيق التوازن بين التطوير وسبل الرزق، تم تكليف رئيس الوحدة المحلية لمدينة قنا، بإنشاء سوق أسبوعي للباعة الجائلين بالقرب من منطقة التطوير، على أن ينعقد السوق يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع بصورة منظمة وحضارية.

وأكد عبدالحليم، على أن المحافظة تسعى إلى تنفيذ مشروعات نوعية تقوم على الشراكة المجتمعية وتحقق نقلة حضارية حقيقية، مشيرًا إلى أن تطوير وسط المدينة يعكس هوية قنا ويعزز مكانتها، خاصة وأن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من المبادرات التي تضع المواطن في قلب عملية التنمية.

