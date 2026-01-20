لشوارع آمنة.. تطعيم وتحصين 450 كلبا ضالا ضمن حملات الطب البيطري بـ قنا

أعلنت مديرية الطب البيطري بقنا، نجاحها في تحصين وتطعيم نحو 450 كلبًا ضالًا منذ انطلاق حملاتها المكبرة، في خطوة تعكس التزام الدولة المصرية بالمعايير الدولية للصحة العامة والرفق بالحيوان، وفق رؤية "مصر 2030" التي تتبنى استراتيجية التعامل الآمن والرحيم مع الحيوانات الضالة.

وقال الدكتور ماهر سباق، مدير عام مديرية الطب البيطري بقنا، إن تلك الحملات تأتى تنفيذاً لتعليمات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، بهدف خلق بيئة آمنة للمواطنين مع الحفاظ على التوازن البيئي، ضمن خطة شاملة تغطي مختلف قرى ومدن المحافظة.

وأضاف سباق، أنه تم تحصين وتطعيم قرابة 450 كلبًا ضالًا حتى الآن، باستخدام الأمصال المعتمدة، والإجراءات البيطرية السليمة، ضمن خطة دورية ومستمرة للتعامل الآمن مع الكلاب الضالة.

وأشار مدير عام الطب البيطري بقنا، إلى أن الحملات مستمرة بكافة مراكز محافظة قنا، لتوفير بيئة وشوارع آمنة للمواطنين، من خلال اتباع الإجراءات المنظمة لذلك.

وأكد مدير عام الطب البيطري بقنا، أن هذا الملف يأتي ضمن الأولوية، من خلال العمل على عدة محاور أهمها التحصين والتعقيم، بالإضافة إلى حملات المسح والتوعية، بمشاركة العديد من الجهات الحكومية ومنسقي المجتمع المدنى.

