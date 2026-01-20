قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
البرلمان الأوروبي يجمد تصديق الاتفاق التجاري مع الولايات المتحدة وسط انتقادات داخلية
في يومهم العالمي | وزيرة التضامن : احترام كبار السن ميزان أخلاق الأمم
"من أول تجربة برلمانية تبدأ المسؤولية".. الأكاديمية الوطنية للتدريب تطلق برنامجًا تدريبيًا للنواب الجدد
مستشار الرئيس الفلسطيني يكشف عن تفاصيل خطة إعمار غزة
تقلبات جوية .. تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة
دعاء الإفطار أول يوم في شعبان.. اغتنم أوقات الاستجابة بكلمات تفتح لك أبواب الرزق
الأعلى للقبائل والعشائر في حلب: أبناؤنا لا يملكون السلاح الثقيل
رئيسة وزراء الدنمارك: لن نتخلى عن جزيرة جرينلاند
اعتقالات عقب نهائي أمم إفريقيا.. الشرطة المغربية تتحفظ على 19 مشجعا سنغاليا بعد أحداث الشغب
إعادة الاعتبار للبعد الإنساني في أماكن العمل | تفاصيل مهمة
الحكومة السورية: أخطرنا الجانب الأمريكي رسميا بنية قسد الانسحاب من محيط مخيم الهول
بيراميدز يتأهل لدور الثمانية لبطولة كأس مصر بعد الفوز على الجونة
محافظات

لشوارع آمنة.. تطعيم وتحصين 450 كلبا ضالا ضمن حملات الطب البيطري بـ قنا

مديرية الطب البيطرى بقنا
مديرية الطب البيطرى بقنا
يوسف رجب

أعلنت مديرية الطب البيطري بقنا، نجاحها في تحصين وتطعيم نحو 450 كلبًا ضالًا منذ انطلاق حملاتها المكبرة، في خطوة تعكس التزام الدولة المصرية بالمعايير الدولية للصحة العامة والرفق بالحيوان، وفق رؤية "مصر 2030" التي تتبنى استراتيجية التعامل الآمن والرحيم مع الحيوانات الضالة.

وقال الدكتور ماهر سباق، مدير عام مديرية الطب البيطري بقنا، إن تلك الحملات تأتى تنفيذاً لتعليمات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، بهدف خلق بيئة آمنة للمواطنين مع الحفاظ على التوازن البيئي، ضمن خطة شاملة تغطي مختلف قرى ومدن المحافظة.

وأضاف سباق، أنه تم تحصين وتطعيم قرابة 450 كلبًا ضالًا حتى الآن، باستخدام الأمصال المعتمدة، والإجراءات البيطرية السليمة، ضمن خطة دورية ومستمرة للتعامل الآمن مع الكلاب الضالة.

وأشار مدير عام الطب البيطري بقنا، إلى أن الحملات مستمرة بكافة مراكز محافظة قنا، لتوفير بيئة وشوارع آمنة للمواطنين، من خلال اتباع الإجراءات المنظمة لذلك.

وأكد مدير عام الطب البيطري بقنا، أن هذا الملف يأتي ضمن الأولوية، من خلال العمل على عدة محاور أهمها التحصين والتعقيم، بالإضافة إلى حملات المسح والتوعية، بمشاركة العديد من الجهات الحكومية ومنسقي المجتمع المدنى.
 

قنا مديرية الطب البيطري شوارع آمنة مصر 2030 خلق بيئة آمنة الكلاب الضالة

