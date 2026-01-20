قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هزة أرضية على بعد 128من شرم الشيخ
الاحتلال يمنع أعضاء لجنة التكنوقراط الفلسطينية من دخول قطاع غزة
رمضان 2026 والتوقيت الصيفي .. هل تتغير الساعة في الشهر الكريم؟
مش هديلك فلوس تاني.. حبس شاب طعن شقيقته وأشعل النار في شقتها بالهرم
ذكرى ميلاد الصوت الباكي.. قصة حياة الشيخ المنشاوي.. والحاقد الذي حاول قتله بالسم
60 حافلة جاهزة.. تخفيض تذكرة أتوبيسات معرض الكتاب لـ10 جنيهات
الوعود لم تُنفذ وطلاب الثانوية يُعاقبون.. تحرك عاجل في البرلمان بسبب البكالوريا
ترامب يكشف عن تهديد بريطاني خطير يهدد الوجود الأمريكي في دولة أفريقية
تداول إجابات امتحانات الشهادة الإعدادية بتليجرام بعد دقائق من بدء اللجان
الصين: تلقينا دعوة من ترامب للمشاركة في مجلس السلام بغزة
استعدادات لتشييع جثمان والدة رضا البحراوي بطنطا
حقيقة زيادة أسعار تذاكر الأوتوبيسات مع إطلاق الدفع الإلكتروني
محافظات

أكثر من45ألف طلب..محافظ قنا يستعرض الإنجاز فى ملف تقنين أراضى أملاك الدولة

محافظ قنا
محافظ قنا
يوسف رجب


أكد الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، بأن المحافظة تبذل جهودًا كبيرة، في ملف تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، للعمل على حماية حق الدولة، وأن هذا الملف يعد من الملفات الحيوية التي يتم العمل فيها على قدم وساق.

وأوضح محافظ قنا، بأن نسب الإنجاز في هذا الملف بلغت مراحل متقدمة، والتي وصلت إلى إجمالي يبلغ 45,237 طلبًا على مستوى المحافظة، من خلال فحص ومعاينة طلبات التقنين المقدمة من المواطنين، بما يحقق الاستقرار القانوني، ويحافظ على حقوق الدولة، ويخدم مصالح المواطنين في مختلف المراكز.

وفى مركز أبوتشت، بلغ إجمالي الطلبات المقدمة 6,550 طلبًا، بينما بلغ عدد طلبات الفحص والمعاينة 5,668 طلبًا بنسبة إنجاز 51,79%، وفي مركز فرشوط بلغ إجمالي الطلبات المقدمة 1,912 طلبًا، وتم سداد وفحص ومعاينة 1,739 طلبًا بنسبة إنجاز 56,99%.

وفي مركز نجع حمادي، وصل إجمالي الطلبات المقدمة 8,018 طلبًا، بينما بلغ عدد الطلبات التي تم سدادها وفحصها ومعاينتها 7,587 طلبًا بنسبة إنجاز 81,18%، كما حقق مركز الوقف نسبة إنجاز مرتفعة، حيث بلغ إجمالي الطلبات المقدمة 1,657 طلبًا، وتم فحص ومعاينة 1,592 طلبًا بنسبة إنجاز 91,08%.

وفي مركز دشنا، بلغ إجمالي عدد الطلبات المقدمة 4,465 طلبًا، بينما تم سداد وفحص ومعاينة 4,294 طلبًا بنسبة إنجاز 79,84%، أما مدينة قنا فقد بلغ إجمالي عدد الطلبات المقدمة 9,271 طلبًا، وتم فحص ومعاينة 8,423 طلبًا بنسبة إنجاز 59,20%.

وفي مركز قفط، وصل إجمالي عدد الطلبات المقدمة 3,561 طلبًا، وتم فحص ومعاينة 3,153 طلبًا بنسبة إنجاز 71,87%، بينما سجل مركز نقادة إجمالي طلبات مقدمة 3,327 طلبًا، تم فحص ومعاينة 3,150 طلبًا بنسبة إنجاز 81,87%.

وفي مركز قوص، بلغ إجمالي الطلبات المقدمة 6,476 طلبًا، بينما بلغ عدد الطلبات التي تم فحصها ومعاينتها 5,971 طلبًا بنسبة إنجاز 72,89%، ليصل إجمالي طلبات التقنين المقدمة بكافة مراكز محافظة قنا إلى 45,237 طلبًا، بما يعكس حجم الجهود المبذولة ومعدلات التقدم في هذا الملف الحيوي.

الرقى والجرأة.. أنغام بفستان فضي بعد فوزها بجائزة حفل جوي أووردز

تجمع بين الرقى والجرأة .. أنغام بعد فوزها بجائزة المطربة المفضلة في حفل “جوي أووردز”.
ماذا يحدث لجسمك عند تناول ماء الليمون المغلي قبل النوم؟

لماذا يبتعد الأبناء في المراهقة؟ظاهرة طبيعية أم أزمة أسرية..نصائح

أيهما أفضل للصحة.. الكابوتشا أم الخس البلدي؟

