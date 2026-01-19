تعليم قنا: تنسيق يومي بين غرف العمليات لتحقيق الانضباط بلجان الشهادة الإعدادية

أكد هانى عنتر الصابر، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، أهمية التنسيق اليومى المستمر بين غرف العمليات الفرعية داخل الإدارات التعليمية وغرفة العمليات الرئيسية في المديرية، لضمان تحقيق الانضباط داخل اللجان، والتعامل الفورى لحل أى مشكلات ومنع أى مخالفات قد تؤثر على انتظام سير الامتحانات.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع لوكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، مع مديرى عموم المديرية، ومديرى ووكلاء الإدارات التعليمية، لمتابعة آخر المستجدات الخاصة بانتظام سير أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2026/2025م، والتأكد من الالتزام بكافة التعليمات والقرارات الوزارية المقررة للامتحانات.





ووجه الصابر، مديرى ووكلاء الإدارات التعليمية، بضرورة المرور الميداني والتفتيش الدقيق على اللجان الامتحانية، وعدم التهاون في القضاء على أى محاولة للغش، واتخاذ كافة الإجراءات الصارمة، ضد أي مخالفات، ومتابعة فتح أغلفة أسئلة الامتحانات "البوكليت" والتأكد من وصولها للجان الامتحانية فى المواعيد المحددة، وفقاً للإجراءات الأمنية المشددة، لضمان نزاهة سير العملية الامتحانية ومنع أي تسريب أو تلاعب.





وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، بضرورة التنبيه على رؤساء اللجان والموجهين المقيمين، بمنع اصطحاب الهواتف المحمولة أو أي وسيلة الكترونية أخرى سواء للطلاب أو الملاحظين، على ان يتم تسليمها جميعا إلى رئيس اللجنة قبل بدء الامتحان، مع الإلتزام بتهيئة بيئة مناسبة تساعد الطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر.

حضر الاجتماع كل من : مصطفى قاسم مدير عام الشئون المالية والإدارية، والدكتور وائل النجمى، مدير عام التعليم، وسوميه عبد الفتاح، مدير عام الشئون التنفيذية، ولفيف من القيادات التعليمية بالمحافظة.



