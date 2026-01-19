قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

أخبار قنا| افتتاح منظومة الحوكمة الإلكترونية لخدمات كلية الأسنان.. والمستشفى العام يقدم نصف مليون خدمة للمواطنين خلال عام

القافلة الدعوية للأزهر الشريف
القافلة الدعوية للأزهر الشريف
يوسف رجب

شهدت محافظة قنا على مدار الساعات الماضية العديد من الأحداث، أبرزها تفقد المحافظ عددًا من المدارس للاطمئنان على سير امتحانات الشهادة الإعدادية، ويؤكد بأن القوافل الدعوية أداة قوية لنشر القيم ورفع الوعي ومواجهة التطرف، بدء إجراءات صرف 100 ألف جنيه لأسر شهداء ومصابي الحروب، ومدير المستشفى العام يؤكد تقديم نصف مليون خدمة طبية للمواطنين خلال 2025، لجنة الدراسات الإعلامية بالأعلى للجامعات تُقيم إمكانيات الدراسات العليا بإعلام قنا، وافتتاح منظومة الحوكمة الإلكترونية للخدمات الطبية بكلية طب الفم والأسنان.

محافظ قنا يتفقد عددًا من المدارس للاطمئنان على سير امتحانات الشهادة الإعدادية

تفقد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، عددًا من المدارس لمتابعة سير امتحانات الشهادة الإعدادية، والتى انطلقت السبت، للاطمئنان على انتظام الامتحانات وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، أن عدد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية على مستوى المحافظة بلغ 297 لجنة، يؤدي بها الامتحانات 60,270 طالبًا وطالبة، ويشرف على أعمالها 10,147 من رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين والعاملين.


 

بين الريادة والشمول.. وحدات السكان تنفذ حملات ومبادرات لتحسين الخصائص السكانية بقنا
 

نفذت وحدات السكان بمحافظة قنا، عدد من الحملات والأنشطة والفعاليات الميدانية بعدد من القرى والمراكز، في إطار اهتمام رئيس الجمهورية بالقضية السكانية وتحسين خصائص المواطن المصري بجميع محافظات الجمهورية، وحرص وزارة التنمية المحلية على دعم المبادرات الهادفة إلى مواجهة التحديات الاجتماعية والسيطرة على معدلات النمو السكاني.

وشملت الجهود، تنفيذ مبادرة «مستقبل شبابنا يهمنا – لا للإدمان» بقرى المحروسة، طوخ، نقادة، والقناوية بمركز قنا، إلى جانب التجول الميداني بعدد من المراكز والقرى، ضمن حزمة من المبادرات التي تنفذها وحدة السكان بالمحافظة، أبرزها مبادرة قرية بلا أمية، وصحتك تهمنا، وحقق حلمك، وفرصتك في حرفتك، وذلك بالتعاون مع جميع الجهات المعنية.
 

قنا.. بدء إجراءات صرف 100 ألف جنيه لأسر شهداء ومصابي الحروب

ثمنت محافظة قنا، التكليفات الرئاسية التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، خلال اجتماعه مع رئيس مجلس إدارة صندوق تكريم الشهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية وأسرهم، والمدير التنفيذي للصندوق، ووجه بسرعة واستكمال صرف التعويض لمرة واحدة للمستفيدين من أسر الشهداء والمصابين عن الحروب السابقة.

وجاءت التكليفات، في إطار حرص الدولة على إنصاف أسر شهداء ومصابي الحروب السابقة وتقديرًا للتضحيات الوطنية الخالدة التي قدمها أبطال القوات المسلحة عبر تاريخ الوطن، وتشمل الحروب السابقة المشمولة بالتعويضات حرب عام 1948 وحرب اليمن وحرب 1956 وحرب الاستنزاف، وحرب أكتوبر 1973، وذلك تأكيدًا على التقدير المستحق لتضحيات من قدموا أرواحهم أو أصيبوا دفاعًا عن الوطن.

مدير مستشفى قنا العام: قدمنا نصف مليون خدمة للمواطنين خلال عام 2025

قال الدكتور محمد الديب، مدير مستشفى قنا العام، إن المستشفى قدّم خلال عام 2025 أكثر من نصف مليون خدمة طبية، بإجمالي 512,840 حالة، في مختلف الأقسام والتخصصات الطبية، وذلك في إطار الدعم والمتابعة المستمرة من الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، والدكتور أحمد محمود صادق، وكيل وزارة الصحة بقنا، وفى إطار الدور المجتمعى للمستشفى بتوفير كافة الخدمات الطبية للمواطنين.

وأوضح الديب، بأن العيادات الخارجية استقبلت 185,713 حالة بمختلف التخصصات الطبية، فيما استقبل قسم الاستقبال والطوارئ عدد 190,617 حالة على مدار 24 ساعة يوميًا، مؤكدًا الدور المحوري للقسم في التعامل مع الحالات الطارئة وغير الطارئة.

محافظ قنا:القوافل الدعوية أداة قوية لنشر القيم ورفع الوعي ومواجهة التطرف


بحث الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، مع وفد من الأزهر الشريف، آليات تنفيذ القافلة التوعوية، التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، التي تنفذ داخل نطاق المحافظة، خلال الفترة من 17 إلى 24 يناير الجاري، وذلك في إطار التعاون المشترك بين محافظة قنا، والأزهر الشريف، لخدمة المجتمع، ونشر الوعي الديني الصحيح.

تأتي القافلة، في إطار الدور الوسطي للأزهر الشريف، وتحت رعاية الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر، حيث تضم نخبة من مشايخ ووعاظ محافظتي بني سويف، والفيوم، إلى جانب عدد من مشايخ منطقة وعظ قنا، بما يؤكد حرص الأزهر على الوصول إلى مختلف فئات المجتمع.

لجنة الدراسات الإعلامية بالأعلى للجامعات تُقيم إمكانيات الدراسات العليا بإعلام قنا

استقبل الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة قنا ، لجنة قطاع الدراسات الإعلامية بالمجلس الأعلى للجامعات، في إطار الزيارة الميدانية التى تقوم بها اللجنة لتقييم الإمكانيات والموارد البشرية والمادية لبرنامج الدراسات العليا بكلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال، وفقا للمعايير الأكاديمية المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات.

ضم وفد المجلس الأعلى للجامعات، كل من: الدكتور حسن عماد مكاوى، رئيس لجنة قطاع الدراسات الإعلامية بالمجلس الأعلى للجامعات والعميد الأسبق لكلية الإعلام جامعة القاهرة، والدكتور وليد فتح الله بركات، أمين لجنة قطاع الدراسات الإعلامية والأستاذ بكلية الاعلام جامعة القاهرة، والكاتب الصحفى رفعت فياض، مدير تحرير جريدة أخبار اليوم.
 

افتتاح منظومة الحوكمة الإلكترونية للخدمات الطبية بكلية طب الأسنان بقنا


افتتح الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة قنا، منظومة الحوكمة الإلكترونية للخدمات الطبية بكلية طب الفم والأسنان، في إطار توجه الجامعة نحو تطبيق نظم الحوكمة الإلكترونية وتطوير آليات العمل داخل كليات القطاع الطبي والمستشفيات الجامعية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

وتشمل المنظومة الجديدة تطبيق الحوكمة الإلكترونية الكاملة لمسار تقديم الخدمة الطبية داخل الكلية، بدءا من التسجيل المسبق للمرضى على النظام الإلكتروني للحجز، حيث يقوم المريض بإدخال بياناته الشخصية والطبية واختيار موعد الكشف إلكترونيا وفق الطاقة الاستيعابية للعيادات.

تعليم قنا تعلن أسماء الطلاب الفائزين بمسابقة "الفاروق عمر"
 

أعلنت مديرية التربية والتعليم بقنا، نتيجة المسابقة الوزارية القصة القصيرة "الفاروق عمر"، والتى ينظمها توجيه عام المكتبات على مستوى المديرية للعام الدراسي 2025-2026م.

وأوضح هانى عنتر الصابر، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، بأن المسابقة أسفرت عن فوز الطالبة ريتال محمود محمد مدرسة تحيا مصر 2 المتميزة لغات التابعة لادارة قنا، والطالبة دينا عبدالحميد صالح مدرسة الشهيد وليد الإعدادية التابعة لادارة فرشوط عن المرحلة الإعدادية.

قنا أخبار قنا كلية الأسنان الشهادة الإعدادية تكريم الشهداء مستشفى قنا العام وزارة الصحة القوافل الدعوية جامعة قنا تعليم قنا

