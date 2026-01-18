قنا.. بدء إجراءات صرف 100 ألف جنيه لأسر شهداء ومصابي الحروب

ثمنت محافظة قنا، التكليفات الرئاسية التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، خلال اجتماعه مع رئيس مجلس إدارة صندوق تكريم الشهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية وأسرهم، والمدير التنفيذي للصندوق، ووجه بسرعة واستكمال صرف التعويض لمرة واحدة للمستفيدين من أسر الشهداء والمصابين عن الحروب السابقة.

وجاءت التكليفات، في إطار حرص الدولة على إنصاف أسر شهداء ومصابي الحروب السابقة وتقديرًا للتضحيات الوطنية الخالدة التي قدمها أبطال القوات المسلحة عبر تاريخ الوطن، وتشمل الحروب السابقة المشمولة بالتعويضات حرب عام 1948 وحرب اليمن وحرب 1956 وحرب الاستنزاف، وحرب أكتوبر 1973، وذلك تأكيدًا على التقدير المستحق لتضحيات من قدموا أرواحهم أو أصيبوا دفاعًا عن الوطن.

وأكدت التكليفات الرئاسية، صرف مبلغ 100 ألف جنيه لأسرة الشهيد والمصاب، مع مراعاة نسبة العجز للمصابين، في إطار التزام الدولة الدائم بالوقوف إلى جانب أسر أبطالها ورد الجميل لما قدموه من تضحيات خالدة.

وأتت التكليفات تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، إذ تواصل القوات المسلحة اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة، لضمان وصول التعويضات إلى مستحقيها من أسر الشهداء والمصابين الذين لم يتم صرف التعويض المادي الواجب لهم حتى الآن، مع تيسير كافة الإجراءات وتذليل أية عقبات إدارية.

كما دعت الجهات المعنية، أسر الشهداء والمصابين الذين لم يتم صرف التعويض لهم حتى الآن، إلى التواصل مصطحبين المستندات الدالة على الاستشهاد أو الإصابة مع جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب، على الرقم 01035385835 أو 01102013550 واتساب 01050775397 أو من خلال قيادة قوات الدفاع الشعبي عبر المستشار العسكري بمحافظة قنا، أو صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، أو عبر الأرقام 0222605398 واتساب 01128905227.

وتوضح محافظة قنا، بأن الأوراق المطلوبة لصرف التعويض المادي المقرر صرفه مرة واحدة لأسرة الشهيد بقيمة 100 ألف جنيه، تشمل بيان شهيد، ونموذج 51 س الخاص بالشهيد، وإعلام وراثة باسم الشهيد، وصورة بطاقة الرقم القومي لكل مستفيد من الدرجة الأولى الأب أو الأم أو الأرملة غير المتزوجة، أو الأبناء على أن يكون الاسم مدرجًا بإعلام الوراثة وعلى قيد الحياة.

كما يشترط، تقديم خطاب برقم الحساب الدولي IBAN من البنك أو البريد، لكل مستفيد من الدرجة الأولى المدرج اسمه بإعلام الوراثة، إضافة إلى شهادة وفاة لكل مستفيد متوفى من الدرجة الأولى، وفي حال عدم وجود شهادة وفاة باسم الشهيد، يتم استخراجها من الجهات العسكرية المختصة ثم تسجيلها بالسجل المدني.

أما في حالة المصابين طبقًا لنسبة العجز، فيشترط لصرف التعويض، تقديم بيان الإصابة نموذج 51 س، وصورة بطاقة الرقم القومي، وخطاب IBAN باسم المصاب، بينما تلتزم أسرة المصاب المتوفى بتقديم بيان الإصابة، وإعلام وراثة، وصور بطاقات الرقم القومي للمستفيدين من الدرجة الأولى، وخطابات IBAN وشهادات الوفاة.

وتؤكد الجهات المختصة، أن تقديم المستندات المطلوبة يتم من خلال إدارة التأمين والمعاشات بشارع صلاح سالم بجوار كوبري الفنجرى بمدينة نصر، أو إدارة شؤون ضباط القوات المسلحة، بشارع الخليفة المأمون كوبري القبة بمصر الجديدة، أو إدارة السجلات العسكرية 27 شارع إبراهيم بن المهدي، خلف الحديقة الدولية بمدينة نصر بمحافظة القاهرة، وذلك في إطار الالتزام الكامل بسرعة إنهاء الإجراءات وصرف التعويضات المستحقة تنفيذًا للتكليفات الرئاسية العاجلة وردًا لاعتبار أسر الشهداء والمصابين من أبطال الوطن.