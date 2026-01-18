قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لحماية أكثر من 22 مليون نخلة .. «الزراعة»: جهود مكثفة لمكافحة سوسة النخيل الحمراء
عملها كشف عذرية وموتها من الجوع.. خال فتاة قنا يكشف كواليس صادمـ ـة عن مقـ ـتلها: أبوها عـ ـذبها 4 شهور
في جنازة مهيبة.. تشييع جثامين الأشقاء الخمسة ضحايا تسرب الغاز ببنها
الوادي الجديد تستعد لتنفيذ أكبر محطة توليد كهرباء من الرياح و الشمس
تأجيل قضية عروس المنوفية إلى 15 فبراير لحضور المتهم
أبلغت عن الديلر.. تفاصيل ضبط أجنبية بحوزتها مخدرات بـ3 ملايين جنيه بمطار القاهرة
انهيار الفنانة شيرين خلال جنازة شقيقها.. شاهد
إسرائيل تتسلّم دفعة جديدة من طائرات إف-35 وسط تصاعد التوتر مع إيران
وزير قطاع الأعمال: الانفتاح على الشراكة مع القطاع الخاص لتعميق التصنيع المحلي
فيروس مصرفي خطير ينتشر عبر واتساب.. احذر قبل فتح أي رسالة
تسبب له بعاهة مستديمة.. والدة طالب البحيرة بعد إصابته بـ50 غرزة في الوجه على يد زميله: عايزة حق ابني
تاجر مخدرات يغسل 70 مليون جنيه في العقارات والسيارات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

قنا.. بدء إجراءات صرف 100 ألف جنيه لأسر شهداء ومصابي الحروب

رئيس الجمهورية
رئيس الجمهورية
يوسف رجب

ثمنت محافظة قنا، التكليفات الرئاسية التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، خلال اجتماعه مع رئيس مجلس إدارة صندوق تكريم الشهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية وأسرهم، والمدير التنفيذي للصندوق، ووجه بسرعة واستكمال صرف التعويض لمرة واحدة للمستفيدين من أسر الشهداء والمصابين عن الحروب السابقة.

وجاءت التكليفات، في إطار حرص الدولة على إنصاف أسر شهداء ومصابي الحروب السابقة وتقديرًا للتضحيات الوطنية الخالدة التي قدمها أبطال القوات المسلحة عبر تاريخ الوطن، وتشمل الحروب السابقة المشمولة بالتعويضات حرب عام 1948 وحرب اليمن وحرب 1956 وحرب الاستنزاف، وحرب أكتوبر 1973، وذلك تأكيدًا على التقدير المستحق لتضحيات من قدموا أرواحهم أو أصيبوا دفاعًا عن الوطن.

وأكدت التكليفات الرئاسية، صرف مبلغ 100 ألف جنيه لأسرة الشهيد والمصاب، مع مراعاة نسبة العجز للمصابين، في إطار التزام الدولة الدائم بالوقوف إلى جانب أسر أبطالها ورد الجميل لما قدموه من تضحيات خالدة.

وأتت التكليفات تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، إذ تواصل القوات المسلحة اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة، لضمان وصول التعويضات إلى مستحقيها من أسر الشهداء والمصابين الذين لم يتم صرف التعويض المادي الواجب لهم حتى الآن، مع تيسير كافة الإجراءات وتذليل أية عقبات إدارية.

كما دعت الجهات المعنية، أسر الشهداء والمصابين الذين لم يتم صرف التعويض لهم حتى الآن، إلى التواصل مصطحبين المستندات الدالة على الاستشهاد أو الإصابة مع جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب، على الرقم 01035385835 أو 01102013550 واتساب 01050775397 أو من خلال قيادة قوات الدفاع الشعبي عبر المستشار العسكري بمحافظة قنا، أو صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، أو عبر الأرقام 0222605398 واتساب 01128905227.

وتوضح محافظة قنا، بأن الأوراق المطلوبة لصرف التعويض المادي المقرر صرفه مرة واحدة لأسرة الشهيد بقيمة 100 ألف جنيه، تشمل بيان شهيد، ونموذج 51 س الخاص بالشهيد، وإعلام وراثة باسم الشهيد، وصورة بطاقة الرقم القومي لكل مستفيد من الدرجة الأولى الأب أو الأم أو الأرملة غير المتزوجة، أو الأبناء على أن يكون الاسم مدرجًا بإعلام الوراثة وعلى قيد الحياة.

كما يشترط، تقديم خطاب برقم الحساب الدولي IBAN من البنك أو البريد، لكل مستفيد من الدرجة الأولى المدرج اسمه بإعلام الوراثة، إضافة إلى شهادة وفاة لكل مستفيد متوفى من الدرجة الأولى، وفي حال عدم وجود شهادة وفاة باسم الشهيد، يتم استخراجها من الجهات العسكرية المختصة ثم تسجيلها بالسجل المدني.

أما في حالة المصابين طبقًا لنسبة العجز، فيشترط لصرف التعويض، تقديم بيان الإصابة نموذج 51 س، وصورة بطاقة الرقم القومي، وخطاب IBAN باسم المصاب، بينما تلتزم أسرة المصاب المتوفى بتقديم بيان الإصابة، وإعلام وراثة، وصور بطاقات الرقم القومي للمستفيدين من الدرجة الأولى، وخطابات IBAN وشهادات الوفاة.

وتؤكد الجهات المختصة، أن تقديم المستندات المطلوبة يتم من خلال إدارة التأمين والمعاشات بشارع صلاح سالم بجوار كوبري الفنجرى بمدينة نصر، أو إدارة شؤون ضباط القوات المسلحة، بشارع الخليفة المأمون كوبري القبة بمصر الجديدة، أو إدارة السجلات العسكرية 27 شارع إبراهيم بن المهدي، خلف الحديقة الدولية بمدينة نصر بمحافظة القاهرة، وذلك في إطار الالتزام الكامل بسرعة إنهاء الإجراءات وصرف التعويضات المستحقة تنفيذًا للتكليفات الرئاسية العاجلة وردًا لاعتبار أسر الشهداء والمصابين من أبطال الوطن.

قنا تعويض أسر شهداء صندوق تكريم الشهداء أسر الشهداء جمعية المحاربين القدماء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

3 أيام راحة.. قرار حكومي مرتقب بشأن إجازة 25 يناير

وزارة التضامن الإجتماعي

رجل أعمال يعتدي على أيتام بمصر الجديدة.. مدير الرعاية المؤسسية بوزارة التضامن يروي التفاصيل

مشغولات ذهبية

قفزة قوية للذهب .. وهذا سعر عيار 24 الآن

الزمالك

الزمالك يضع شرطًا للتخلي عن لاعبيه في يناير .. تعرّف عليه

الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، أن "ولاية شمال شرق الصومال تُدار على أسس المصالحة

الرئيس الصومالي يعلن رسميًا «ولاية شمال شرق الصومال» جزء من الجمهورية

مصطفي محمد

ناقد رياضي يكشف مفاجأة بشأن أرقام مصطفي محمد .. تفاصيل

احتفال غير متوقع ..رقص داخل منزل أيمن يونس بعد خسارة منتخب مصر امام نيجيريا

احتفال غير مُتوقع.. رقص داخل منزل أيمن يونس بعد خسارة منتخب مصر أمام نيجيريا | شاهد

منتخب مصر

إعلامي: إطلاق صافرات الاستهجان خلال النشيد الوطني المصري في مباراة نيجيريا «خط أحمر»

ترشيحاتنا

تسريب الغاز

تحذير عاجل.. هذه السلوكيات تسبب تسرب الغاز دون أن نشعر

الوسواس القهري

مش بس نضافة .. أنواع وأعراض غير متوقعة تكشف «الوسواس القهري»

الكلى

كيف يؤثر مرض السكري على الكلى؟

بالصور

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج
وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج
وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج

مستشفى بلبيس يجري 19 حالة منظار للأطفال والكبار في يوم واحد

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

بعد وفاة 5 أشقاء.. كيف تتعامل مع انتشار رائحة الغاز وممنوعات تؤدى للموت

بعد وفاة 5 أشقاء.. كيف تتعامل مع انتشار رائحة الغاز وطرق الحماية منه
بعد وفاة 5 أشقاء.. كيف تتعامل مع انتشار رائحة الغاز وطرق الحماية منه
بعد وفاة 5 أشقاء.. كيف تتعامل مع انتشار رائحة الغاز وطرق الحماية منه

محافظ الشرقية يوجّه بتكثيف أعمال النظافة وتطهير المجرى المائي بكورنيش بحر مويس

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج

حسام حبيب

بعد أزمة شيرين عبد الوهاب.. حسام حبيب: أنا مش صعبان عليّا غيرك | فيديوجراف

زوجو زيجز

فتاة من خارج الوسط الفني .. من هي زوجة ويجز؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

زينب عبد الباقي

زينب عبد الباقي تكتب: متون مضيئة إلى عوالم الأحلام

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

المزيد