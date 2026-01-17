علف دواجن وسجائر مجهولة.. تموين قنا يضبط ٥٦ مخالفة متنوعة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بقنا، حملات تموينية مكثفة على مدن ومراكز المحافظة، في إطار تشديد الرقابة على الأسواق والمخابز، وضبط المخالفات التموينية، والتأكد من الالتزام بالقوانين المنظمة للتداول وحماية حقوق المواطنين، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا.

جاءت الحملات بإشراف المهندس حسن القط، وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية، بمشاركة مسؤولي الإدارات التموينية بكافة المراكز والمدن، حيث استهدفت المرور على الأنشطة التجارية، ومنافذ بيع السلع، والمخابز البلدية، لمتابعة توافر السلع وجودتها.

وأسفرت الحملات عن تحرير المحضر رقم ٨٠٥ جنح مركز فرشوط لعدم الاحتفاظ بالفواتير، وضبط كمية ٥٠ كجم علف دواجن داخل أحد المحال بالمخالفة للاشتراطات.

كما تم تحرير المحضر رقم ١٤١٠ جنح مركز نجع حمادي، لعدم الاحتفاظ بالفواتير، وضبط ٢٠ علبة سجائر مجهولة المصدر وغير مصحوبة بالمستندات الدالة على تداولها.

وفي مجال مراقبة الأسعار، تم تحرير ٤٠ محضراً لعدم الإعلان عن الأسعار بعدد من الأنشطة التجارية، بما يخالف القواعد المنظمة ويؤثر على شفافية التعامل مع المواطنين.

وفى قطاع المخابز، شملت الحملات إعداد تقريرين لمخابز مغلقة أثناء مواعيد العمل الرسمية، و١٠ تقارير لعدم نظافة أدوات العجن، إضافة إلى تحرير تقرير خبز غير مطابق للمواصفات وقائمة تشغيل، وبذلك بلغ إجمالي المخالفات التموينية المحررة ٥٦ مخالفة متنوعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، استمراراً لجهود ضبط الأسواق وتحقيق الانضباط التمويني.