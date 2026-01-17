تعليم قنا يشدد على تحرير محاضر فورية لأى محاولات غش بلجان الإعدادية

تفقد هانى عنتر الصابر، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، غرفة العمليات المركزية، ولجان امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٥ – ٢٠٢٦، بلجان إدارة قنا التعليمية، وذلك فى ضوء توجيهات محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتنفيذا لتعليمات الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، بمتابعة انتظام سير امتحانات الشهادة الإعدادية، والالتزام الكامل بالتعليمات الوزارية.

كما حرص وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، على التواصل المباشر مع الطلاب للتأكد من مستوى الامتحان، وتوفير كافة سبل الراحة والبيئة الهادئة داخل اللجان، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح.



وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، على ضرورة الالتزام بتطبيق التعليمات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات، ومنع اصطحاب الهواتف المحمولة أو أي وسيلة أخرى الكترونية داخل اللجان الامتحانية، للطلاب والمعلمين المشاركين، لضمان تكافؤ الفرص ونزاهة الامتحانات، مؤكدًا أنه سيتم التعامل بكل حزم مع أى مخالفات، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

كما شدد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، على مديري الادارات التعليمية، بتكثيف المتابعة الميدانية لفتح مظاريف الأسئلة في مواعيدها المحددة، والتأكد من غلق باب المدرسة، ومنع دخول أي شخص غير مشارك في أعمال الامتحانات، وتحرير محاضر رسمية فورية لأي محاولة للغش داخل اللجان، لضمان تكافؤ الفرص بين الطلاب.



ويؤدى اليوم السبت، نحو 59 ألف و929 طالب وطالبة، امتحان مادتي لغة عربية وخط وإملاء، ومادة لغة أجنبية "مستوى رفيع" للمدارس الرسمية للغات، بعدد 297 لجنة امتحانية، بمختلف الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة.



