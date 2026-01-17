قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظ القليوبية يفتتح مستشفى طوخ المركزي بعد 5 سنوات من هدمها
الجيش السوري يبدأ عملا عسكريا في منطقة معدان بريف الرقة
الرئيس السيسي: حوافز جديدة لشركات البترول والغاز والتعدين لزيادة الاستكشاف والإنتاج .. وأول مسح جوي شامل للثروات المعدنية.. تنويع مصادر إمدادات الغاز
النيابة العامة تُجري تفتيشًا لمركز إصلاح وتأهيل القطا
وشه حلو على المصريين .. من هو جلال جيد حكم مباراة مصر ونيجيريا؟
الجيش السوري: نهيب بالمدنيين في غرب الفرات الابتعاد عن مواقع عناصر العمال الكردستاني وقسد بشكل فوري
وزير الخارجية: الرئيس السيسي يقدر اهتمام ترامب بقضية مياه النيل ونرفض الحلول الأحادية
مدرب السنغال قبل نهائي كان 2025: فريقي تعرض لـ الخطر بمحطة القطار
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 17 يناير 2026
بالفيديو كونفرانس.. استمرار حبس والدة شيماء جمال لحين محاكمتها امام الاقتصادية
وزارة العمل تبحث مخالفات لجنة العاملين بالإصابات والتأهيل وتحيل ملفها للصحة
بعد تحذير الوزراء من رسائل احتيالية لسداد مخالفات المرور.. اعرف عقوبة النصب
محافظات

تعليم قنا يشدد على تحرير محاضر فورية لأى محاولات غش بلجان الإعدادية

جولة وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا
جولة وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا
يوسف رجب

تفقد هانى عنتر الصابر، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، غرفة العمليات المركزية، ولجان امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٥ – ٢٠٢٦، بلجان إدارة قنا التعليمية، وذلك فى ضوء توجيهات محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتنفيذا لتعليمات الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، بمتابعة انتظام سير امتحانات الشهادة الإعدادية، والالتزام الكامل بالتعليمات الوزارية. 

كما حرص وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، على التواصل المباشر مع الطلاب للتأكد من مستوى الامتحان، وتوفير كافة سبل الراحة والبيئة الهادئة داخل اللجان، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح. 


وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، على ضرورة الالتزام بتطبيق التعليمات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات، ومنع اصطحاب الهواتف المحمولة أو أي وسيلة أخرى الكترونية داخل اللجان الامتحانية، للطلاب والمعلمين المشاركين، لضمان تكافؤ الفرص ونزاهة الامتحانات، مؤكدًا أنه سيتم التعامل بكل حزم مع أى مخالفات، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين. 

كما شدد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، على مديري الادارات التعليمية، بتكثيف المتابعة الميدانية لفتح مظاريف الأسئلة في مواعيدها المحددة، والتأكد من غلق باب المدرسة، ومنع دخول أي شخص غير مشارك في أعمال الامتحانات، وتحرير محاضر رسمية فورية لأي محاولة للغش داخل اللجان، لضمان تكافؤ الفرص بين الطلاب. 

ويؤدى اليوم السبت، نحو 59 ألف و929 طالب وطالبة، امتحان مادتي لغة عربية وخط وإملاء، ومادة لغة أجنبية "مستوى رفيع" للمدارس الرسمية للغات، بعدد 297 لجنة امتحانية، بمختلف الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة.


