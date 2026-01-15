محافظ قنا يشهد احتفالية الإسراء والمعراج بمسجد سيدي عبد الرحيم القنائى | صور

​شهد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، مساء اليوم، الاحتفالية الروحية التي نظمتها مديرية الأوقاف بمناسبة ذكري ليلة الإسراء والمعراج، وذلك بمسجد العارف بالله "سيدي عبدالرحيم القنائي" عقب صلاة العشاء، وسط أجواء إيمانية وبحضور قيادات المحافظة التنفيذية والأمنية والدينية.

​شارك في الاحتفالية ​الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، و​اللواء سامي علام، السكرتير العام للمحافظة.و​العقيد علي كامل، نائب المستشار العسكري للمحافظة، و​الشيخ محمد زكي يونس، وكيل وزارة الأوقاف بقنا،و الشيخ تاج الدين أبوالوفا، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة قنا الأزهرية.

تضمنت الاحتفالية برنامجاً حافلاً بدأ بتلاوة آيات من الذكر الحكيم للقارئ الشيخ محمد عبدالحكيم، تلاها كلمة مديرية الأوقاف التي ألقاها الدكتور محمد السيد حنفي، تناول فيها المعجزات والدروس المستفادة من رحلة الإسراء والمعراج، وكيف كانت تكريماً للنبي ﷺ وفرضاً للصلوات الخمس.

​واختُتمت الليلة بفقرة من الابتهالات الدينية والمدائح النبوية قدمها المبتهل الشيخ علاء أحمد الدندراوي، وسط تفاعل كبير من المصلين والحاضرين.

​وقدم محافظ قنا، التهنئة للقيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وللشعب المصري وأهالي قنا خاصة، مؤكداً أن ذكرى الإسراء والمعراج ليست مجرد حدث تاريخي، بل هي​"نبراس يضيء دروب الأمل، نستلهم منه معاني الصبر والمصابرة، وتدفعنا نحو التفانى فى العمل لرفع شأن وطننا الغالي بين الأمم، داعياً المولى عز وجل أن يحفظ مصر ويديم عليها نعمة التنمية والرخاء والاستقرار.



