بـ 600 ألف جنيه .. عرض سيارة الشيخ الشعراوي المرسيدس للبيع
الصحة: تقديم 22.8 مليون خدمة طبية لأهالي البحيرة خلال عام 2025
شيخ الأزهر يهنئ الأمة الإسلامية بذكرى الإسراء والمعراج: كل عام والمسجد الأقصى ثابت راسخ وقوي شامخ
رئيسة فنزويلا تتحدى واشنطن: سأسير إليها شامخة بالعلم ثلاثي الألوان ولن أزحف
بيزيرا يشكر مشجع الزمالك الوحيد في المدرجات: المكسب بدعمك
تمنع سيلان الأنف .. مشروبات شتوية ساخنة للتدفئة وتحافظ على حرارة جسمك
محافظ قنا : إعفاء سيارات ذوى الهمم تمامًا من رسوم دخول كورنيش النيل
سعر سبيكة الذهب BTC اليوم في الصاغة بعد ارتفاع أسعار الذهب بمصر
تحت غطاء المناسك الدينية.. كيف انتقل مئات المسلحين من العراق إلى عمق الأراضي الإيرانية؟
فيفا يعلن قائمة الأندية الأفريقية الممنوعة من القيد بسبب قضايا اللاعبين والمدربين
البنك المركزي يعلن ارتفاع طلبات الاكتتاب في أذون الخزانة بـ 5.6 مليار دولار
اقتراب موعد تطبيق الزيادة على وحدات الإيجار القديم غير السكنية .. التفاصيل الكاملة
محافظات

محافظ قنا يشهد احتفالية الإسراء والمعراج بمسجد سيدي عبد الرحيم القنائى | صور

احتفال أوقاف قنا
احتفال أوقاف قنا
يوسف رجب

​شهد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، مساء اليوم، الاحتفالية الروحية التي نظمتها مديرية الأوقاف بمناسبة ذكري ليلة الإسراء والمعراج، وذلك بمسجد العارف بالله "سيدي عبدالرحيم القنائي" عقب صلاة العشاء، وسط أجواء إيمانية وبحضور قيادات المحافظة التنفيذية والأمنية والدينية.


​شارك في الاحتفالية ​الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، و​اللواء سامي علام، السكرتير العام للمحافظة.و​العقيد علي كامل، نائب المستشار العسكري للمحافظة، و​الشيخ محمد زكي يونس، وكيل وزارة الأوقاف بقنا،و الشيخ تاج الدين أبوالوفا، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة قنا الأزهرية.

تضمنت الاحتفالية برنامجاً حافلاً بدأ بتلاوة آيات من الذكر الحكيم  للقارئ الشيخ محمد عبدالحكيم، تلاها كلمة مديرية الأوقاف التي ألقاها الدكتور محمد السيد حنفي، تناول فيها المعجزات والدروس المستفادة من رحلة الإسراء والمعراج، وكيف كانت تكريماً للنبي ﷺ وفرضاً للصلوات الخمس.

​واختُتمت الليلة بفقرة من الابتهالات الدينية والمدائح النبوية قدمها المبتهل الشيخ علاء أحمد الدندراوي، وسط تفاعل كبير من المصلين والحاضرين.

​وقدم محافظ قنا، التهنئة للقيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وللشعب المصري وأهالي قنا خاصة، مؤكداً أن ذكرى الإسراء والمعراج ليست مجرد حدث تاريخي، بل هي​"نبراس يضيء دروب الأمل، نستلهم منه معاني الصبر والمصابرة، وتدفعنا نحو التفانى فى العمل لرفع شأن وطننا الغالي بين الأمم، داعياً المولى عز وجل أن يحفظ مصر ويديم عليها نعمة التنمية والرخاء والاستقرار.



قنا مديرية الأوقاف الإسراء والمعراج أخبار قنا احتفال الأوقاف

