اجتماع موسع بتعليم قنا لمناقشة الاستعدادات النهائية لامتحانات الشهادة الإعدادية

عقد هانى عنتر الصابر، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، اجتماعا موسعا، مع مديرى ووكلاء الإدارات التعليمية، ورؤساء لجان الشهادة الإعدادية، لمناقشة الاستعدادات النهائية لامتحانات الفصل الدراسي الأول، والمقرر انعقادها يوم السبت الموافق 17 يناير 2026م.



جاء ذلك فى ضوء توجيهات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتنفيذا لتعليمات الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، بمتابعة الالتزام بتعليمات الوزارة الخاصة بانتظام سير أعمال الامتحانات.



ووجه وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، مديرى الإدارات التعليمية، بربط غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية، بالغرفة المركزية بديوان المديرية، لضمان المتابعة الدقيقة والمباشرة لسير الامتحانات، ورصد فتح اللجان وتوزيع أوراق الأسئلة في المواعيد المحددة، والتدخل الفوري لحل أي معوقات قد تواجه الطلاب أو المراقبين، والتأكد من تطبيق التعليمات المنظمة للامتحانات ومنع أي محاولات للغش أو الإخلال بالنظام داخل اللجان.





وشدد الصابر، على رؤساء اللجان، منع تواجد العمال داخل اللجان الامتحانية أثناء انعقاد الامتحان لضمان الهدوء والسرية، والتأكد من غلق باب المدرسة، ومنع دخول أي شخص غير مشارك في أعمال الامتحانات، بالإضافة إلى حظر اصطحاب الطلاب والملاحظين معا، الهواتف المحمولة أو أي أجهزة إلكترونية اخرى داخل اللجان، وذلك لضمان انضباط سير الامتحانات.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، بأن أعداد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية هذا العام بلغ نحو 59 ألف و929 طالب وطالبة، موزعين على 297 لجنة امتحانية، بمختلف الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة.

