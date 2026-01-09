أخبار قنا..اعتماد حركة تنقلات جديدة لرؤساء الوحدات المحلية القروية.. إغلاق58 غلق لمنشآت طبية خاصة

شهدت محافظة قنا على مدار الساعات الماضية، العديد من الأحداث أبرزها، مديرية التضامن تعلن شروط وفئات مسابقة الأم المثالية لعام 2026، المحافظ يعتمد حركة تنقلات جديدة لرؤساء الوحدات المحلية القروية، ويكرم فريق منظومة الشكاوى بعد تحقيق استجابة كاملة بنسبة 100%، وإدارة العلاج الحر بمديرية الصحة يصدر 58 قرار غلق لمنشآت طبية خاصة.

تضامن قنا تعلن شروط وفئات مسابقة الأم المثالية لعام 2026

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بقنا، عن فتح باب التقدم لمسابقة الأم المثالية للعام 2026، وذلك في إطار حرص الدولة على تكريم النماذج المشرفة من الأمهات وتقدير دورهن الإنساني والمجتمعي في بناء الأسرة وتنشئة أجيال قادرة على العطاء.

وأوضحت مديرية التضامن بقنا، في بيان لها أن المسابقة تستهدف تكريم عدد من الفئات، تشمل الأم الطبيعية، والأم البديلة، وأم لابن من ذوي الإعاقة، مع إعطاء أولوية للأمهات اللاتي حقق أبناؤهن من ذوي الإعاقة إنجازات متميزة، سواء بالحصول على بطولات دولية، أو التفوق في الماجستير أو الدكتوراه.

محافظ قنا يعتمد حركة تنقلات جديدة لرؤساء الوحدات المحلية القروية

اعتمد الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، حركة تنقلات جديدة لعدد من رؤساء الوحدات المحلية القروية بمختلف مراكز المحافظة، وذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير الأداء الإداري ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد محافظ قنا، أن الحركة تأتي ضمن جهود ضخ دماء جديدة في المواقع القيادية، وتعزيز الكفاءة الإدارية والتنظيمية، بما يسهم في دعم مسيرة التنمية المحلية، موضحاً أن الاختيارات تمت وفق معايير دقيقة ترتكز على الكفاءة والالتزام وحسن الأداء، مع إتاحة الفرصة للعناصر المجتهدة للاستفادة من خبراتها في مواقع مختلفة، وبما يخدم الصالح العام.

محافظ قنا يكرم فريق منظومة الشكاوى بعد تحقيق استجابة كاملة بنسبة 100%

كرم الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، القائمين على منظومة الشكاوى الحكومية بالمحافظة تقديرا لجهودهم المتميزة في التعامل مع شكاوى المواطنين وتحقيق نسبة إنجاز بلغت 100% وذلك في إطار حرص المحافظة على تعزيز قنوات التواصل المباشر مع المواطنين ورفع كفاءة الاستجابة لمطالبهم.

وشمل التكريم 35 من العاملين بمنظومة الشكاوى الحكومية من موظفي المركز التكنولوجي بديوان عام المحافظة، إلى جانب مسؤولي مجالس المدن المختصين بالمنظومة تقديرا لدورهم الفعال في متابعة الشكاوى الواردة والعمل على حلها وفقًا للضوابط والمعايير المحددة.

العلاج الحر بصحة قنا يصدر 58 قرار غلق لمنشآت طبية خاصة

قال الدكتور أحمد محمود صادق، وكيل وزارة الصحة بقنا، إن إدارة العلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية نجحت في تنفيذ حملات تفتيشية مكثفة على 411 منشأة طبية خاصة بمختلف مراكز المحافظة خلال شهر ديسمبر الماضي.

وأوضح صادق، بأن هذه الحملات أسفرت عن إصدار 58 قرار غلق لمنشآت طبية خاصة ثبت وجود مخالفات بها، أو لعملها دون الحصول على التراخيص اللازمة، من بينها مركزي علاج إدمان تبين وجود أنشطة غير مدرجة ضمن تراخيص العلاج الحر الخاصة بهما، إلى جانب إصدار 59 قرار إنذار لمنشآت أخرى نتيجة رصد مخالفات متنوعة.