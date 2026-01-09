قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أوكرانيا.. هجمات روسية بمنطقة لفيف وانفجارات وحرائق في كييف
التضامن: إغلاق 80 دار رعاية ومسنين مخالفة للاشتراطات
فصل الكهرباء عن عدة قرى ومناطق بكفر الشيخ.. الأماكن والمواعيد
زعيم كوريا الشمالية يدخل على خط المواجهة الروسية الأمريكية برسالة دعم لبوتين
حسام حسن يجهز مفاجأة في مركز الظهير الأيسر ضد كوت ديفوار
نواب: السردية الوطنية خطوة متقدمة في مسار التخطيط الاستراتيجي.. تضع الإنسان في الصدارة
تتقدم نحو القاهرة.. غطاء سحابي يغطي محافظات السواحل وأمطار متفاوتة الشدة
حالة الطقس اليوم الجمعة أول أيام شهر طوبة.. احذر من الأمطار
الاحتلال يمنع دخول عمال إغاثة أجانب إلى غزة
موعد مباراة برشلونة ضد ريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني 2026
تصل إلى 50 ألف جنيه.. غرامات مالية بالجملة على مخالفات المرور
خطوة جديدة نحو التحول الرقمي.. إتاحة حجز تذاكر الدرجة الثالثة إلكترونياً
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار قنا..اعتماد حركة تنقلات جديدة لرؤساء الوحدات المحلية القروية.. إغلاق58 غلق لمنشآت طبية خاصة

محافظ قنا
محافظ قنا
يوسف رجب

شهدت محافظة قنا على مدار الساعات الماضية، العديد من الأحداث أبرزها، مديرية التضامن تعلن شروط وفئات مسابقة الأم المثالية لعام 2026، المحافظ يعتمد حركة تنقلات جديدة لرؤساء الوحدات المحلية القروية، ويكرم فريق منظومة الشكاوى بعد تحقيق استجابة كاملة بنسبة 100%، وإدارة العلاج الحر بمديرية الصحة يصدر 58   قرار غلق لمنشآت طبية خاصة.

تضامن قنا تعلن شروط وفئات مسابقة الأم المثالية لعام 2026 

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بقنا، عن فتح باب التقدم لمسابقة الأم المثالية للعام 2026، وذلك في إطار حرص الدولة على تكريم النماذج المشرفة من الأمهات وتقدير دورهن الإنساني والمجتمعي في بناء الأسرة وتنشئة أجيال قادرة على العطاء.

وأوضحت مديرية التضامن بقنا، في بيان لها أن المسابقة تستهدف تكريم عدد من الفئات، تشمل الأم الطبيعية، والأم البديلة، وأم لابن من ذوي الإعاقة، مع إعطاء أولوية للأمهات اللاتي حقق أبناؤهن من ذوي الإعاقة إنجازات متميزة، سواء بالحصول على بطولات دولية، أو التفوق في الماجستير أو الدكتوراه.

محافظ قنا يعتمد حركة تنقلات جديدة لرؤساء الوحدات المحلية القروية 

اعتمد الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، حركة تنقلات جديدة لعدد من رؤساء الوحدات المحلية القروية بمختلف مراكز المحافظة، وذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير الأداء الإداري ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد محافظ قنا، أن الحركة تأتي ضمن جهود ضخ دماء جديدة في المواقع القيادية، وتعزيز الكفاءة الإدارية والتنظيمية، بما يسهم في دعم مسيرة التنمية المحلية، موضحاً أن الاختيارات تمت وفق معايير دقيقة ترتكز على الكفاءة والالتزام وحسن الأداء، مع إتاحة الفرصة للعناصر المجتهدة للاستفادة من خبراتها في مواقع مختلفة، وبما يخدم الصالح العام.

محافظ قنا يكرم فريق منظومة الشكاوى بعد تحقيق استجابة كاملة بنسبة 100% 

كرم الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، القائمين على منظومة الشكاوى الحكومية بالمحافظة تقديرا لجهودهم المتميزة في التعامل مع شكاوى المواطنين وتحقيق نسبة إنجاز بلغت 100% وذلك في إطار حرص المحافظة على تعزيز قنوات التواصل المباشر مع المواطنين ورفع كفاءة الاستجابة لمطالبهم.

وشمل التكريم 35 من العاملين بمنظومة الشكاوى الحكومية من موظفي المركز التكنولوجي بديوان عام المحافظة، إلى جانب مسؤولي مجالس المدن المختصين بالمنظومة تقديرا لدورهم الفعال في متابعة الشكاوى الواردة والعمل على حلها وفقًا للضوابط والمعايير المحددة.

العلاج الحر بصحة قنا يصدر 58  قرار غلق لمنشآت طبية خاصة 

قال الدكتور أحمد محمود صادق، وكيل وزارة الصحة بقنا، إن إدارة العلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية نجحت في تنفيذ حملات تفتيشية مكثفة على 411 منشأة طبية خاصة بمختلف مراكز المحافظة خلال شهر ديسمبر الماضي.

وأوضح صادق، بأن هذه الحملات أسفرت عن إصدار 58 قرار غلق لمنشآت طبية خاصة ثبت وجود مخالفات بها، أو لعملها دون الحصول على التراخيص اللازمة، من بينها مركزي علاج إدمان تبين وجود أنشطة غير مدرجة ضمن تراخيص العلاج الحر الخاصة بهما، إلى جانب إصدار 59 قرار إنذار لمنشآت أخرى نتيجة رصد مخالفات متنوعة.

قنا اعتماد حركة تنقلات الوحدات المحلية القروية منشآت طبية خاصة أخبار قنا مسابقة الأم المثالية منظومة الشكاوى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المرتبات

موعد زيادة المرتبات 2026.. مفاجأة سارة لموظفي الحكومة

زيادة المرتبات 2026 رسميًا.. اعرف الموعد

زيادة المرتبات 2026 رسميًا.. اعرف الموعد

سعر الذهب

الجرام يسجل 7000 جنيه بالمصنعية.. قفزة كبيرة في سعر الذهب عيار 24

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا بفض دور الانعقاد الثاني لمجلس النواب

مجلس النواب

أعضاء مجلس النواب 2020 بلا حصانة خلال 3 أيام بعد القرار الجمهوري

الامطار

أبرد أيام السنة.. مصر تستقبل شهر طوبة غدا مع سقوط الأمطار

سامية محمود الحديدي

سامية الحديدي أصغر الأعضاء سنا في برلمان 2026 على منصة الجلسة الافتتاحية..تفاصيل

صرف معاشات شهر فبراير

حقيقة الزيادة الجديدة.. التأمينات الاجتماعية تعلن عن موعد صرف معاشات شهر فبراير 2026

ترشيحاتنا

الإسكان

متاح لمدة يومين.. موعد بدء حجز شقق "جنة" عبر منصة مصر العقارية

الصيف

صيف أطول يطرق أبواب القارة العجوز.. أوروبا على موعد مع 42 يوما إضافيا بحلول 2100| ما السبب؟

انفجار نيزك

انفجار نيزك من الفضاء لأول مرة.. لحظة كونية تخطف الأنظار| إيه الحكاية

بالصور

طريقة عمل الفلافل العراقية

طريقة عمل الفلافل العراقية
طريقة عمل الفلافل العراقية
طريقة عمل الفلافل العراقية

دراسة تكشف: ترك الفطور بعمر المراهقة قد يتسبب بالسمنة

دراسة تكشف.. ترك الفطور بعمر المراهقة قد يتسبب بالسمنة
دراسة تكشف.. ترك الفطور بعمر المراهقة قد يتسبب بالسمنة
دراسة تكشف.. ترك الفطور بعمر المراهقة قد يتسبب بالسمنة

بعد مرض لقاء سويدان.. تحذير: التوتر يسبب العصب السابع وهذه الحيل تحميك منه

لقاء سويدان
لقاء سويدان
لقاء سويدان

ادعوا له بالرحمة.. معلومات صـادمة عن مرض ابن فيروز

ادعوا له بالرحمة .. معلومات صـادمة عن مرض ابن فيروز
ادعوا له بالرحمة .. معلومات صـادمة عن مرض ابن فيروز
ادعوا له بالرحمة .. معلومات صـادمة عن مرض ابن فيروز

فيديو

السبب الحقيقي في مرض لقاء سويدان

عملولي حملات تشويه.. لقاء سويدان تفتح قلبها لجمهورها

نجوى ابراهيم

إصابة قديمة تعود من جديد.. نجوى إبراهيم تروي ما حدث في أمريكا

محمود سعد والزواج الثاني

زواج في الخفاء يشعل الجدل.. رأي محمود سعد بعد أزمة لقاء الخميسي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

المزيد