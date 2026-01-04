قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأرصاد: غدا طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا والصغرى بالقاهرة 9
أخبار التوك شو| استقرار الطقس والعملات والذهب..والوطنية للانتخابات توجه رسالة للمصريين
مأساة الشاب أحمد مجدي وعنف الزوجات |جارة الضحية: توفي بعد الطعنة بـ 6دقائق
مصر وبنين .. الاتحاد البنيني يُشعل المُواجهة برسائل تحدٍ للفراعنة
جومانا مراد تبدأ تصوير مسلسلها الجديد مع المخرج سعد هنداوي
الرئيس السيسي يوفد مندوبًا لطائفة الأقباط الإنجيلية للتهنئة بعيد الميلاد المجيد
حسام حسن: صلاح أفضل لاعب فى العالم ويمتلك عقلية مختلفة.. فيديو
رقابة صارمة.. وزير الزراعة: سنضرب بيد من حديد على المتلاعبين بالأسمدة
أهلاوي أم زملكاوي.. آسر ياسين يكشف انتماءه الكروي
البابا تواضروس يستقبل رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى والنائب العام للتهنئة بعيد الميلاد المجيد
حسام حسن يكشف تفاصيل إصابة مصطفى محمد قبل لقاء بنين.. فيديو
خريطة الأمان وقت الأمطار.. الأرصاد تكشف عن مناطق تنجو من الطقس السىء
حوادث

تموين قنا يحبط محاولة لتهريب الدقيق المدعّم قبل بيعه فى السوق السوداء

حملات تموينية بقنا
حملات تموينية بقنا
يوسف رجب

نجحت مديرية التموين والتجارة الداخلية بقنا، في إحباط محاولة خطيرة لانتهاك حقوق المواطنين عبر تهريب كميات من الدقيق البلدي المدعّم تمهيدًا لبيعها في السوق السوداء، فى إطار الجهود المكثفة التي تبذلها مديرية التموين بقنا، بتوجيهات من الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، وتحت إشراف حسن القط، وكيل وزارة التموين بقنا، لضبط الأسواق والحفاظ على الدعم الموجه للمواطنين.
 

وقال حسن القط، وكيل وزارة التموين بقنا، إن معلومات تفيد بتجميع كميات من الدقيق البلدى داخل طاحونة موانئ المخصص للمخابز البلدية المدعّمة، بغرض إعادة بيعه خارج المنظومة التموينية لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتابع وكيل وزارة التموين بقنا، وعلى الفور تم تشكيل حملة تموينية مكبرة برئاسة ياسر محمد فهمي، مدير  إدارة تموين نقادة، وأحمد فهمي ومحمود الخلوفي مفتشي الإدارة.

وأضاف القط، وأسفرت جهود الحملة التي نفذتها إدارة تموين نقاده عن ضبط 32 جوال دقيق مخابز مدعم زنه الجوال الواحد 50 كجم دقيق مخابز مدعم استخراج 87.5٪، تم ضبطهم داخل طاحونة موانئ بغرض إعادة طحنه مرة أخري وبيعه علي أنه دقيق فاخر و بيعه بالسوق السوداء تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتورطين.
 

وأكد وكيل وزارة التموين بقنا، بأن هذه الواقعة تمثل محاولة واضحة للاستيلاء على الدعم الموجه للفئات المستحقة، وهو ما يُعد انتهاكًا صريحًا لحقوق المواطنين.
 

وشدد القط، على أن مديرية التموين بقنا لن تتهاون مع أي محاولة للمساس بالدعم أو استغلاله بطرق غير مشروعة،مشيرًا إلى أن الحملات التموينية مستمرة على مدار الساعة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وحماية الأسواق من أي تلاعب أو تجاوز.

