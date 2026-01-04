تموين قنا يحبط محاولة لتهريب الدقيق المدعّم قبل بيعه فى السوق السوداء

نجحت مديرية التموين والتجارة الداخلية بقنا، في إحباط محاولة خطيرة لانتهاك حقوق المواطنين عبر تهريب كميات من الدقيق البلدي المدعّم تمهيدًا لبيعها في السوق السوداء، فى إطار الجهود المكثفة التي تبذلها مديرية التموين بقنا، بتوجيهات من الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، وتحت إشراف حسن القط، وكيل وزارة التموين بقنا، لضبط الأسواق والحفاظ على الدعم الموجه للمواطنين.



وقال حسن القط، وكيل وزارة التموين بقنا، إن معلومات تفيد بتجميع كميات من الدقيق البلدى داخل طاحونة موانئ المخصص للمخابز البلدية المدعّمة، بغرض إعادة بيعه خارج المنظومة التموينية لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتابع وكيل وزارة التموين بقنا، وعلى الفور تم تشكيل حملة تموينية مكبرة برئاسة ياسر محمد فهمي، مدير إدارة تموين نقادة، وأحمد فهمي ومحمود الخلوفي مفتشي الإدارة.

وأضاف القط، وأسفرت جهود الحملة التي نفذتها إدارة تموين نقاده عن ضبط 32 جوال دقيق مخابز مدعم زنه الجوال الواحد 50 كجم دقيق مخابز مدعم استخراج 87.5٪، تم ضبطهم داخل طاحونة موانئ بغرض إعادة طحنه مرة أخري وبيعه علي أنه دقيق فاخر و بيعه بالسوق السوداء تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتورطين.



وأكد وكيل وزارة التموين بقنا، بأن هذه الواقعة تمثل محاولة واضحة للاستيلاء على الدعم الموجه للفئات المستحقة، وهو ما يُعد انتهاكًا صريحًا لحقوق المواطنين.



وشدد القط، على أن مديرية التموين بقنا لن تتهاون مع أي محاولة للمساس بالدعم أو استغلاله بطرق غير مشروعة،مشيرًا إلى أن الحملات التموينية مستمرة على مدار الساعة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وحماية الأسواق من أي تلاعب أو تجاوز.