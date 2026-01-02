أدى الامتحان نيابة عن زميله.. تجديد حبس طالبين بـ علاج طبيعي قنا

قررت جهات التحقيق بقنا، تجديد حبس طالبين بكلية العلاج الطبيعي بجامعة قنا، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لأداء أحدهما الامتحان نيابة عن زميله المقيم بالأقصر.

وكانت جامعة قنا، شهدت واقعة انتحال صفة من قبل طالب مقيم بمدينة قنا لأداء الامتحان بكلية العلاج الطبيعى نيابة عن زميله المقيم بمحافظة الأقصر.

وأثناء مراجعة بيانات الطلاب الممتحنين، من قبل المشرفين على الامتحانات، تبين أن أحد الطلاب يحمل بطاقة رقم قومى مخالفة لصورته، وبالتدقيق والفحص تبين أن الكارنيه الجامعى خاص بزميله.

وبالتحرى حول الواقعة واستجواب الطالب المضبوط، أقر باستخدام بطاقة زميله لأداء الامتحانات نيابة عنه باتفاق مسبق، لظروف حالت دون تمكنه من الحضور إلى الكلية لأداء الامتحان.

وجرى تحرير محضر بالواقعة وأحيلت الواقعة إلى جهات التحقيق التى قررت حبس الطالبين ٤ أيام على ذمة التحقيقات فى القضية، وجرى التجديد لهما ١٥ يوماً لاستكمال التحقيقات.

