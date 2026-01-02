قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر في المقدمة.. بيان من 8 دول عربية وإسلامية بشأن تدهور الوضع الإنساني في غزة
السيطرة على انفجار خط مياه في المنوفية
بحضور 3 وزراء .. افتتاح مسجد السميع العليم بمنطقة برانيس جنوب مرسى علم
أدى الامتحان نيابة عن زميله.. تجديد حبس طالبين بـ علاج طبيعي قنا
راجع من فرح أخوه.. مصرع شاب في حادث تصادم بأوسيم
تفاصيل إصابة 25 شخصا باشتباه تسمم عقب تناولهم وجبة خلال حنة ببلبيس في الشرقية
وظائف خالية| محافظة أسيوط تعلن عن وظائف قيادية بمديرية التربية والتعليم
لماذا أعلن أحمد السقا اعتزال السوشيال ميديا.. ايه الحكاية؟
وصلت لطريق مسدود .. القصة الكاملة لأزمة مسلسل عاليا لـ غادة عبد الرازق
7.4 مليار دولار صادرات رقمية.. مصر تتقدم 47 مركزا عالميا| كشف حساب وزارة الاتصالات في ٢٠٢٥
هل كان زهد النبي يعني الفقر؟.. الأوقاف تكشف صورا من سيرة الرسول
غرفة السلع السياحية: صرف منحة مالية لأسر المتوفين من يناير 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

أدى الامتحان نيابة عن زميله.. تجديد حبس طالبين بـ علاج طبيعي قنا

حبس طالبين بقنا
حبس طالبين بقنا

قررت جهات التحقيق بقنا، تجديد حبس طالبين بكلية العلاج الطبيعي بجامعة قنا، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لأداء أحدهما الامتحان نيابة عن زميله المقيم بالأقصر.

وكانت جامعة قنا، شهدت واقعة انتحال صفة من قبل طالب مقيم بمدينة قنا لأداء الامتحان بكلية العلاج الطبيعى نيابة عن زميله المقيم بمحافظة الأقصر.

وأثناء مراجعة بيانات الطلاب الممتحنين، من قبل المشرفين على الامتحانات، تبين أن أحد الطلاب يحمل بطاقة رقم قومى مخالفة لصورته، وبالتدقيق والفحص تبين أن الكارنيه الجامعى خاص بزميله.

وبالتحرى حول الواقعة واستجواب الطالب المضبوط، أقر باستخدام بطاقة زميله لأداء الامتحانات نيابة عنه باتفاق مسبق، لظروف حالت دون تمكنه من الحضور إلى الكلية لأداء الامتحان.

وجرى تحرير محضر بالواقعة وأحيلت الواقعة إلى جهات التحقيق التى قررت حبس الطالبين ٤ أيام على ذمة التحقيقات فى القضية، وجرى التجديد لهما ١٥ يوماً لاستكمال التحقيقات.
 

قنا كلية العلاج الطبيعى جامعة قنا محافظة الأقصر أخبار قنا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نكلا أوزمن

ترامب أبويا.. سيدة تركية ترفع دعوى نسب وتدعي أنها ابنة الرئيس الأمريكي

تومي لي جونز و ابنته

في ظروف غامضة.. العثور على جثة ابنة ممثل أمريكي شهير داخل فندق

مترو الأنفاق

تذاكر المترو| وزارة النقل تنهي جدل زيادة قيمتها.. وهذه أسعارها الحالية

السباحة

وفاة السباح جون ماجد عقب غرقه بنادي الغابة

أسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم الجمعة 2-1-2026 في مصر

الصلاة على النبي

كيف أصلي على النبي 1000 مرة يوم الجمعة.. داوم على هذه الصيغة

الذهب

سعر الذهب صباح اليوم 2-1-2026

زهران ممداني

عمدة نيويورك الجديد يرفع الحظر على مقاطعة إسرائيل

ترشيحاتنا

أسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم الجمعة 2-1-2026 في الإمارات

صورة تعبيرية

لمدة 5 ساعات..انقطاع المياه عن منطقة الزمالك السبت

خبراء الضرائب

خبراء الضرائب: التعهيد كنز اقتصادي واعد.. والسياسات المرنة مفتاح مضاعفة العائد الدولاري

بالصور

حي أول الزقازيق خلال 2025.. رصف وتركيب إنتر لوك بتكلفة 13 مليون جنيه و680 حملة لرفع الإشغالات

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

احذر استخدام المشروبات الغازية لإزالة الصدأ من أطراف بطارية السيارة

بطارية السيارة والكولا
بطارية السيارة والكولا
بطارية السيارة والكولا

لماذا لا يمكنك سحب البنزين من السيارات الحديثة بسهولة؟

البنزين
البنزين
البنزين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

المزيد