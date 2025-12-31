أخبار قنا .. المحافظ يناقش خطة التسويق الاستثمارى للمنطقة الحرة العامة .. وزير العدل يقدم واجب العزاء لأسرة سهام صبري

شهدت محافظة قنا على مدار الساعات الماضية العديد من الأحداث أبرزها المحافظ يناقش تعديلات المشروعات وخطة التسويق الاستثمارى بالمنطقة الحرة العامة، مصرع شاب وإصابة آخر فى حادث تصادم بطريق قنا الصحراوى الغربى، فوز مدرسة أبوتشت الثانوية بالمركز الثالث على مستوى الجمهورية فى مسابقة "المكتبات النموذجية"، المحافظ يشارك في فعاليات اليوم العالمى لذوي الهمم بكورنيش النيل، مديرية التعليم تعلن نتيجة مسابقة جماعة "أصدقاء بيت العائلة النموذجي"، وكيل وزارة الصحة يتقدم المتبرعين بالدم في حملة بمستشفى فرشوط، ووزير العدل يقدم واجب العزاء لأسرة المستشارة سهام الأنصارى فى قرية الخطارة.

محافظ قنا يناقش تعديلات المشروعات وخطة التسويق الاستثمارى بالمنطقة الحرة العامة

ترأس الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، الجلسة رقم 30 لاجتماع مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة بقفط، والتي عقدت اليوم، الثلاثاء، بديوان عام المحافظة، وذلك لمناقشة طلبات التعديل المقدمة من بعض المشروعات القائمة، إلى جانب بحث خطة تسويق الفرص الاستثمارية المتاحة داخل المنطقة الحرة، في إطار دعم مناخ الاستثمار وتعزيز التنمية الاقتصادية بالمحافظة.

وشدد محافظ قنا، على ضرورة تكثيف الجهود لتسويق الفرص الاستثمارية المتاحة بالمنطقة الحرة العامة بقفط، من خلال وضع خطط تسويقية فعالة للترويج للإمكانات المتوافرة، وجذب المستثمرين، مع العمل على توفير حوافز متنوعة لتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، واستقطاب المزيد من الصناعات، بما يسهم في تحقيق أعلى معدلات الإنتاج والتصدير، وتهيئة بيئة استثمارية محفزة ومستدامة.

مصرع شاب وإصابة آخر فى حادث تصادم بطريق قنا الصحراوى الغربى

لقى شاب مصرعه وأصيب آخر فى حادث تصادم بطريق قنا الصحراوى الغربى أمام قرية صوص التابعة لمركز نقادة جنوب قنا.

تلقت أجهزة الأمن بقنا إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بمصرع شخص وإصابة آخر فى حادث تصادم سيارتين بطريق قنا الصحراوى الغربى أمام مركز نقادة.



فوز مدرسة أبوتشت الثانوية بقنا بالمركز الثالث على مستوى الجمهورية فى مسابقة "المكتبات النموذجية"

أعلن هانى عنتر الصابر، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، فوز مدرسة أبوتشت الثانوية بنات التابعة لادارة أبوتشت التعليمية بالمركز الثالث على مستوى الجمهورية فى مسابقة "المكتبات النموذجية " عن المرحلة الثانوية للعام الدراسى 2025 - 2026.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، بأن هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق إلا بجهود متواصلة من جميع العاملين بالمدرسة، من إدارة ومعلمين وطلاب، وبالتنسيق المثمر مع توجيه المكتبات، مشيراً إلى أن نجاح المدرسة فى المنافسة يعكس مدى الالتزام بتطوير العملية التعليمية والارتقاء بالمستوى الثقافي والمعرفي للطلاب.



برعاية وزيرة التضامن.. محافظ قنا يشارك في فعاليات اليوم العالمى لذوي الهمم بكورنيش النيل

شارك الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، فى فعاليات اليوم العالمي لذوى الإعاقة، والذي أُقيم بكورنيش النيل، ونظمته مديرية التضامن الاجتماعى بقنا، بالتنسيق مع مديريات الشباب والرياضة والتربية والتعليم، وبرعاية عدد من الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني، وذلك تحت رعاية الدكتورة مايا مرسى، وزيرة التضامن الاجتماعى.

وشهدت فعاليات الاحتفال، تسليم 95 جهازًا تعويضيًا وكرسيًا متحركًا لصالح 95 مستفيدًا، بالإضافة إلى توزيع 10 أجهزة منزلية للعرائس اليتيمات، في إطار دعم الفئات الأولى بالرعاية وتحقيق التكافل الاجتماعى، كما كرم المحافظ عددًا من المتميزين من ذوي الإعاقة، إلى جانب تكريم 24 جمعية أهلية و4 مؤسسات.



مديرية تعليم قنا تعلن نتيجة مسابقة جماعة "أصدقاء بيت العائلة النموذجي"



أعلنت مديرية التربية والتعليم بقنا، نتيجة مسابقة جماعة "أصدقاء بيت العائلة النموذجي" للمراحل التعليمية الثلاث على مستوى المحافظة للعام الدراسي 2025-2026م.

وقال هانى عنتر الصابر، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، إن نتيجة المسابقة فى المرحلة الابتدائية أسفرت عن فوز مدرسة ابوبكر الصديق الابتدائية التابعة لادارة قنا التعليمية على المركز الأول، ومدرسة الجديدة الابتدائية التابعة لادارة فرشوط على المركز الثاني، ومدرسة الدكتور يوسف اسماعيل، بالالومنيوم التابعة لإدارة نجع حمادى على المركز الثالث.





وكيل صحة قنا يتقدم المتبرعين بالدم في حملة بمستشفى فرشوط

تقدم الدكتور أحمد محمود صادق، وكيل وزارة الصحة بقنا، صفوف المُتبرعين بالدم وعدد من الأطقم الطبية والإدارية والعاملين بالمستشفي خلال فعاليات حملة التبرع بالدم التي نُفِّذت داخل مستشفى فرشوط المركزي لصالح بنك الدم، وذلك في إطار دعم المنظومة الصحية وتوفير إحتياجات المرضى من أكياس الدم ومشتقاته.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بقنا، بأن الحملة تُنفَذ بالتعاون مع المركز الإقليمي لخدمات نقل الدم بقنا، تنفيذًا لبروتوكول التعاون المُبرم بين مديرية الشؤون الصحية بقنا وبنك الدم الإقليمي، بهدف تنفيذ سلسلة من حملات التبرع بالدم بصفة أسبوعية لسد العجز في بنوك الدم التخزينية بالمستشفيات.

وزير العدل يقدم واجب العزاء لأسرة المستشارة سهام الأنصارى فى قرية الخطارة بقنا



قدم المستشار عدنان فنجرى، وزير العدل، وبرفقته الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، والمهندس عبدالمطلب عمارة، محافظ الأقصر، واجب العزاء لأسرة المستشارة سهام صبرى الأنصارى، رئيس نيابة بهيئة النيابة الإدارية، فى سرادق العزاء بقرية الخطارة التابعة لمركز نقادة.

كما شارك فى أداء واجب العزاء، الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، وعدد كبير من المستشارين ورجال القضاء والنيابة الإدارية بقنا، وسط حضور كبير من أهالى قرية الخطارة مسقط رأس المستشارة وأسرتها.

