قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تفاصيل خروج حارس المنتخب السابق من العناية المركزة ومكالمة وزير الرياضة
حماس: ندعو ترامب إلى مواصلة الضغط على الاحتلال لإلزامه بتنفيذ الاتفاق
تحذير عاجل للمواطنين بعد تغليظ عقوبة المخالفات المرورية.. تفاصيل
قسط على 20 سنة.. كيف تحصل على شقة أو أرض من الإسكان بالتمويل العقاري
مرموش أكبر من منتخب.. مفاجأة مثيرة في تشكيل مصر وأنجولا
موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب غداً فى كأس عاصمة مصر
قبل لقاء الليلة.. مشوار منتخبي الفراعنة وأنجولا فى كأس أمم أفريقيا
وزير التموين: احتياطي استراتيجي آمن من القمح وتوفير الدقيق للمخابز دون عوائق
رفع درجة الاستعداد بأجهزة المحافظات لمواجهة الأمطار والتعامل معها..تفاصيل
بعد تألقه مع المنتخب المصري.. هل يصبح محمد صلاح أحد أفضل هدافي الفراعنة في كأس الأمم؟
البترول: تفاهم بين مصر ولبنان لإمداد محطة دير عمار بالغاز الطبيعي| صور
مفيش مرتبات من 8 شهور .. أزمة تضرب قطاع ناشئي بيراميدز | خاص
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

قنا.. إجراءات عاجلة لرفع الكفاءة ومنع الحوادث بالصحراوي الغربي

الطريق الصحراوي الغربي
الطريق الصحراوي الغربي
يوسف رجب

تفقد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، الطريق الصحراوي الغربي، لمتابعة أعمال الإزدواج ورفع الكفاءة، والوقوف على معدلات التنفيذ على أرض الواقع، فى إطار حرص المحافظة على تعزيز السلامة المرورية والحد من الحوادث.
 

رافقه خلال الجولة الرائد محمد متولي، من إدارة مرور قنا، والمهندس روماني أرميا، رئيس المنطقة الثامنة بهيئة الطرق والكباري، والمهندس محمد عبد الرحمن، نائب رئيس جهاز التعمير والإسكان، وأشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، وعدد من القيادات التنفيذية.


 

ووجه محافظ قنا، جهاز التعمير بسرعة الانتهاء من أعمال رصف الازدواج، والتي أوشكت على الانتهاء بنسبة كبيرة، مع التأكيد على الإسراع في استكمال أعمال تخطيط الطريق، ووضع العلامات الإرشادية، وتركيب صدادات النيوجيرسي الفاصلة بين الاتجاهين، لسرعة اتخاذ إجراءات الازدواج بشكل عاجل.
 

وطالب عبدالحليم، بتقديم برنامج زمني واضح لمشروع رفع كفاءة الطريق، موضحًا أن هيئة الطرق والكباري مستمرة في العمل بالتنسيق مع جهاز التعمير ضمن خطة العام الجاري، مشيرًا إلى أن أعمال حصر المشروعات والطرح جارية حاليًا، تمهيدًا لبدء التنفيذ خلال شهر مارس المقبل.

وأكد محافظ قنا، أن أعمال رفع الكفاءة ستنفذ وفقا لأولويات المناطق الأكثر تضررًا، موجهًا بسرعة العمل على المشروع بما يضمن عدم اضطرار السائقين إلى تغيير الحارات المرورية بشكل مفاجئ، لما لذلك من تأثير مباشر على السلامة المرورية، مع التشديد على إعداد برنامج زمني نهائي وجاهز خلال الأسبوع المقبل.

ووجه عبدالحليم، مسؤولي المرور بتنفيذ حملات مرورية مكثفة على الطريق، نهارًا وليلًا، للتصدي للسير عكس الاتجاه، مع تطبيق إنذارات ومخالفات رادعة بحق المخالفين، وموجهاً مجلس مدينة قنا بسرعة الانتهاء من أعمال إنارة أعمدة الطريق بداية من قرية الطويرات خلال يومين.

وأوضح محافظ قنا، بأن هذه الإجراءات العاجلة تأتي في إطار خطة متكاملة لمنع وقوع الحوادث والحفاظ على أرواح المواطنين وممتلكاتهم.
 



قنا رفع الكفاءة تعزيز السلامة المرورية أعمال رصف الازدواج قرية الطويرات أخبار قنا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

لـ 11.5 مليون مستحق.. موعد صرف معاشات شهر يناير 2026

عداد الكهرباء

باق يومان.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

ياسر هدايا أسدي

إسرائيل تعين أول عربي مسلم قائدا لكتيبة في حرس الحدود

الارصاد الجوية

الأرصاد تحذر.. ضربات البرق والرعد في هذه المناطق

محمد صلاح

حمادة صدقي: صلاح غير مؤثر فنيا.. وشوبير الأحق بحراسة مرمى المنتخب أمام أنجولا

منتخب مصر

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 29-12-2025 والقنوات الناقلة

محمد صلاح

ترتيب هدافي كأس الأمم الإفريقية 2025 حتى الآن.. موقف محمد صلاح

سعر الدولار مقابل الجنيه

متوسط سعر الدولار بمستهل اليوم الإثنين

ترشيحاتنا

الزمالك

بعد إلغاء المران اليوم.. موعد مباراة الزمالك المقبلة فى كأس عاصمة مصر

الزمالك

إلغاء مران الزمالك اليوم بسبب المستحقات

بنتايج

شوبير يكشف رد فعل الخطيب بعد فسخ تعاقد بنتايج مع الزمالك

بالصور

صحة الشرقية تغلق وتشمّع 5 منشآت طبية غير مرخصة بالحسينية | صور

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

رفع درجة الاستعداد وتكثيف حملات النظافة بالشرقية احتفالا بأعياد رأس السنة

كنيسة
كنيسة
كنيسة

أجمل أفلام لمشاهدة عائلية مميزة في رأس السنة.. تقييمات عالية

افلام رأس السنة
افلام رأس السنة
افلام رأس السنة

وفد من طب الزقازيق يزورون دار الأيتام وينظمون مبادرة للكشف على الأطفال | صور

طب الزقازيق
طب الزقازيق
طب الزقازيق

فيديو

وقاة احمد دقدق

صاحب أغنية اخواتي .. تفاصيل وفاة مطرب المهرجانات دقدق بعد صراع مع المرض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ندى عصام

د. ندى عصام تكتب: البطولة المصرية بين المترو والتطبيقات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: كذب المنجمون ولو صادفوا!

د. آية الهنداوي

د. آية النهداوي تكتب: تغير المناخ .. التهديد الصامت الذي يعيد رسم خرائط النزاعات

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: لقاء ترامب ونتنياهو.. اختبار الصفقة وحدود الهيمنة في شرق أوسط مضطرب

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: رسائل فرح في وداع عام واستقبال آخر

المزيد