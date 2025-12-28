محافظ قنا يناشد السائقين صيانة سياراتهم والالتزام بالسرعة للحد من الحوادث

ناشد الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، السائقين بضرورة توخي أقصى درجات الحذر أثناء القيادة، وصيانة سياراتهم فنيًا قبل الخروج للطريق، وإتباع تعليمات المرور، والحد من السرعة الزائدة، للوقاية من وقوع حوادث مرورية قد تتسبب في أضرار جسيمة.

جاء ذلك بعد حادث تصادم صباح اليوم بطريق قنا–قفط لسيارة دوبل كابينة، إثر انفجار إطارها الأمامي من الناحية اليسرى تجاه السائق، ما أدى إلى انحراف السيارة واصطدامها بأحد أعمدة الكهرباء، وأسفر عن سقوط العمود بعد شد أسلاك الإنارة عليه، دون وقوع إصابات.

وأكد محافظ قنا، أن الحادث وقع في وضح النهار ومع وجود أعمدة إنارة تعمل بكفاءة عاليه ليلا، موضحًا أن السبب الحقيقي يعود إلى عدم الالتزام بعوامل السلامة المرورية وسوء صيانة السيارة، وليس غياب الإنارة.

على الفور، انتقلت الجهات المعنية لموقع الحادث، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، مع العمل على تأمين الطريق وإصلاح التلفيات لضمان سلامة المواطنين وحركة المرور.

كان طريق قنا الأقصر الزراعي الشرقى، شهد عدد من الحوادث على مدار الأيام الأخيرة، أودت بحياة عدد من الأشخاص، إضافة لعدد من المصابين، نتيجة أسباب متعددة منها السرعة الزائدة وضعف الإنارة، وهو ما دفع الأجهزة التنفيذية لإجراء أعمال صيانة لإضاءة الطريق بالكامل.

