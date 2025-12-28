قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تنفيذا لتوجيهات محافظ قنا.. محلية قفط تواصل رفع كفاءة طريق قنا الأقصر الزراعى

يوسف رجب

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قفط بقيادة حافظ محمود حافظ، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قفط، تنفيذ أعمال الصيانة ورفع الكفاءة بطريق قنا الأقصر الزراعي في نطاق المركز، بداية من مدينة قفط وحتى مدخل مركز قوص، بما يسهم فى تحقيق السيولة المرورية وتعزيز عوامل الأمان لمستخدمي الطريق، في إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، وحرصه على الارتقاء بمستوى الخدمات وتحسين كفاءة الطرق.

و شملت أعمال رفع الكفاءة والصيانة ،كشط ورفع الأتربة على الخط السريع بداية من كوبري القلعة وحتى كوبري نجع العروبة، ضمن خطة متكاملة تستهدف تحسين مستوى الرؤية المرورية ورفع كفاءة الطريق، استجابة لمطالب المواطنين وحرصًا على سلامتهم.

وجارى شد الأسلاك وتركيب كشافات الإنارة على أعمدة الكهرباء بطريق قنا الأقصر الزراعي، بداية من مدخل البراهمة في الاتجاه المؤدي إلى مدخل نجع العروبة ضمن خطة دعم البنية التحتية وتحسين مستوى الإنارة بالطريق.بما يضمن سلامة المواطنين والحفاظ على أرواح المارين خلال فترات الليل، وتحقيق أعلى معدلات الأمان والسيولة المرورية.

كما شملت حملة التطوير التى تقودها الوحدة المحلية عدد من الشوارع الداخلية وشملت رفع القمامة وتحسين المظهر العام بعدد من الشوارع الحيوية، من بينها شارع النادي الرياضي وخلف النادي وامتداد شارع الجيش، إلى جانب تنفيذ أعمال مماثلة بالمنشية الغربية وشارع السادات وجسر العويضات وخلف مستشفى قفط ومدرسة المحطة.

كما تواصل الوحدة المحلية جهودها بشوارع أحمد عرابي والسادات ومدرسة الظافرية وشارع الأنصاري ومنطقة الديكوفيل وخلف الآثار ومنشية العمدة وشارع النادي، بمشاركة فعالة من أقسام الكهرباء والزراعة، وبالتعاون مع معدات الحملة الميكانيكية بالوحدة المحلية والوحدات التابعة.

قنا قفط تحسين كفاءة الطرق قوص أخبار قنا

