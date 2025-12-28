إصابة شخص سقط من علو بمدينة قنا

أصيب شخص، بإصابات متنوعة إثر سقوطه من ارتفاع أمام نادى الشرطة بمدينة قنا.



تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ بإصابة شخص إثر سقوطه منه علو أمام نادى الشرطة بمدينة قنا.

ودفع مرفق إسعاف قنا، بسيارة إلى موقع البلاغ وجرى نقل المصاب إلى مستشفى قنا العام لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.

وتبين أن المصاب سقط من علو، فيما تكثف أجهزة الأمن بقنا جهودها لكشف ملابسات الواقعة.

تحرّر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.