ضبط الشاب المتهم بإطلاق النار على شقيقه الأصغر في قنا

تمكنت قوة أمنية بقنا، من ضبط الشاب المتهم بإطلاق أعيرة نارية على شقيقه الأصغر بسبب خلافات ميراث بينهما فى قرية نجع عزوز بمركز دشنا شمال قنا.

وتبين أن خلافات نشبت بين الشقيقان بسبب خلافات الميراث، انتهت إلى إطلاق الشقيق الأكبر أعيرة نارية على شقيقه الأصغر ما أدى إلى إصابته بطلق نارى نُقل على إثره إلى المستشفى.

وكانت أجهزة الأمن بقنا، تلقت إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد إصابة شاب بطلق نارى خلال خلافات عائلية بقرية نجع عزوز التابع لمركز دشنا.

ودفع مرفق إسعاف قنا، بسيارة إلى موقع البلاغ وجرى نقل المصاب إلى مستشفى دشنا المركزى لتلقى الاسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.