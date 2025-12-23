قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

أخبار قنا..جامعة قنا تقفز 55 مركزا بتصنيف الاستدامة الإندونيسي.. اعتماد مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول لجميع المراحل التعليمية

امتحانات قنا
امتحانات قنا
يوسف رجب


 

شهدت محافظة قنا على مدار الساعات الماضية العديد من الأحداث أبرزها ، جامعة قنا تقفز 55 مركزا بتصنيف الاستدامة الإندونيسي لعام 2025، والمحافظ يتابع ملف تراخيص البناء ويبحث أسباب التأخير، ويعتمد مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول لجميع المراحل التعليمية.

 

جامعة قنا تقفز 55 مركزا بتصنيف الاستدامة الإندونيسي لعام 2025

قال الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة قنا، إن الجامعة تلقت شهادة تصنيف الاستدامة من خلال التصنيف الإندونيسيUI Green Metric "للجامعات الخضراء والصديقة للبيئة، حيث حصلت على المركز 1033 على مستوى العالم لعام 2025. 
 

وأكد عكاوي، بأن المشاركة في هذا التصنيف يعد مؤشرا لمدى التزام الجامعة بتطبيق معايير الاستدامة البيئية، ويؤكد مضى الجامعة قدمًا نحو تحقيق نموذجا للتعليم المستدام بصعيد مصر في مختلف معايير الاستدامة، كما يُمثل هذا التقدم دافعًا قويًا لمواصلة تطوير البنية التحتية الخضراء بالجامعة طبقا لأفضل الممارسات الدولية الخاصة بالاستدامة، وترسيخ ثقافة الاستدامة بين جميع منتسبي الجامعة. 
 

محافظ قنا يتابع ملف تراخيص البناء ويبحث أسباب التأخير

فاجأ الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، صباح اليوم الاثنين، الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، لمتابعة أعمال اللجنة المشكلة بالقرار رقم ٥٤٦لسنة ٢٠٢٥ لفحص أسباب تأخر استخراج تراخيص البناء، وملفات التصالح المتوقفة، ورصد رخص المحال التجارية المعطلة، بهدف تيسير وتسريع إجراءات إنهائها، وضمان تقديم خدمات أفضل للمواطنين في إطار توجهات الدولة نحو تحسين الأداء الإداري ورفع كفاءة منظومة التراخيص.

تفقد محافظ قنا، المركز التكنولوجي والإدارة الهندسية بالوحدة المحلية، واطلع على آليات العمل داخل المركز، موجهاً بضرورة بث جميع الإجراءات المطلوبة لاستخراج التراخيص عبر شاشات العرض بالمركز التكنولوجي، مع توضيح الإرشادات والمستندات المطلوبة للجمهور، بما يسهم في رفع مستوى الوعي وتسهيل التعامل مع المنظومة الجديدة.

اعتماد مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول لجميع المراحل التعليمية بقنا

اعتمد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025 / 2026م، للشهادات العامة وصفوف النقل بمختلف المراحل التعليمية، وذلك على مستوى جميع الإدارات التعليمية بالمحافظة.

وقال محافظ قنا، إن امتحانات الصفين الثالث والرابع الابتدائي "عام، رسمي لغات، دمج" ستعقد خلال الفترة من السبت 10 يناير 2026م وحتى الأربعاء 14 يناير 2026م، بينما تبدأ امتحانات الصفين الخامس والسادس الابتدائي "عام، رسمي لغات، دمج" من الأحد 11 يناير 2026م وحتى الخميس 15 يناير 2026م.

 

قنا جامعة قنا أخبار قنا امتحانات الفصل الدراسي الأول اعتماد مواعيد امتحانات

