تعليم قنا يحقق 3 مراكز متقدمة فى مسابقة أعياد الطفولة

قال هانى عنتر الصابر، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، إن المديرية حققت ثلاث مراكز متقدمة على مستوي الجمهورية في مسابقات أعياد الطفولة "التعبير الفني والتصميم الفنى" للعام الدراسي 2025-2026 ، والتي نظمتها وزارة التربية والتعليم تحت رعاية محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وإشراف مكتب مستشار التربية الفنية بالوزارة.

وأسفرت النتيجة، عن فوز الطالب محمد عبدالستار مدرسة التربية الفكرية التابعة لادارة نجع حمادى بالمركز الثالث "تربية خاصة" والطالب محمد حسين مدرسة الشهيد نعيم التابعة لإدارة أبو تشت التعليمية بالمركز السابع" المرحلة الإعدادية" فى مسابقة التعبير الفني.

بينما فازت الطالبة حلا خالد، بمدرسة حسين خفاجي التابعة لإدارة أبوتشت التعليمية بالمركز السادس على مستوى الجمهورية " المرحلة الإعدادية" وذلك في مسابقة التصميم الفنى.

وهنأ وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، الطلاب الفائزين والمدارس والادارات التعليمية المشاركة، مقدماً الشكر والتقدير لقيادات تعليم قنا وفي مقدمتهم الدكتور وائل النجمى، مدير عام التعليم العام، وسوميه عبدالفتاح، مدير عام الشئون التنفيذية، وهانم محمود، موجه عام التربية الفنية، والدكتور عفت وزيرى، مدير عام إدارة نجع حمادى، وعبدالرؤوف عبدالواحد، مدير عام إدارة أبوتشت، وعرفات رشاد، موجه أول نجع حمادي، وجمعه رمضان سالم، موجه إدارة أبوتشت التعليمية.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، بأن هذا الإنجاز هو ثمرة جهود متواصلة من معلمي التربية الفنية بالمدارس وموجهي التربية الفنية والموجهين الأوائل بالادارات التعليمية، الذين يبذلون قصارى جهدهم لاكتشاف ورعاية المواهب الطلابية وتنمية قدراتهم الإبداعية.







