محافظ قنا يشدد على تأمين الطرق وتسريع أعمال التنفيذ

استعرض الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، الموقف التنفيذي لازدواج طريق قنا الأقصر الصحراوي الغربي البالغ طوله 50 كيلومترا وعرضه 11 مترا، حيث تم الانتهاء من تنفيذ الطبقة الأسفلتية الرابطة بطول الطريق بالكامل والانتهاء من 30كيلومترا من الطبقة السطحية النهائية مع استكمال الأعمال المتبقية بطول 20 كيلومترا مؤكداً ضرورة الالتزام بالمعايير الفنية وتطبيق عناصر السلامة المرورية لتحقيق أعلى معدلات الأمان.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع برئاسة محافظ قنا، مع ممثلي الهيئة العامة للطرق والكباري ومنطقة تعمير قنا بجهاز تعمير جنوب الصعيد، لبحث سبل تعزيز إجراءات التأمين واستئناف الأعمال بطريق قنا الأقصر الزراعي ومتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات رصف طريق قفط القصير وازدواج طريق الصحراوي الغربي قنا الأقصر وذلك في إطار دعم منظومة السلامة المرورية وتسريع معدلات الإنجاز بالمشروعات الحيوية.

وتناول الاجتماع الموقف التنفيذي لطريق قفط القصير، بطول 180 كيلومترا يقع منها 90 كيلومترا داخل النطاق الجغرافي لمحافظة قنا، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 57 كيلومترا، فيما يجري استكمال الأعمال المتبقية بطول 33 كيلومترا وفق الخطة الزمنية المعتمدة كما وجه بتنسيق الجهود مع محافظة البحر الأحمر لاستكمال رصف الطريق.

وأكد محافظ قنا، ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لتعزيز عوامل الأمان بطريق قنا الأقصر الزراعي مكلفا مديرية الري بإعداد خريطة تفصيلية للأماكن المستهدفة بأعمال التطهير خاصة بالقطاع الممتد من كمين البياضية حتى كرم عمران بطول 10 كيلومترات بما يسهم في تحسين كفاءة الطريق والحد من المخاطر.

كما وجه عبدالحليم، إدارة المرور بتكثيف الحملات الدورية على جميع المواقف وإجراء الفحص الفني الشامل للمركبات لا سيما ما يتعلق بإطارات السيارات والفرامل إلى جانب إجراء تحاليل الكشف عن تعاطي المخدرات للسائقين مع إعداد حصر شامل للحوادث التي شهدها الطريق وتحليل أسبابها للوصول إلى حلول وقائية فعالة.

وكلف محافظ قنا، مجلس مدينة قنا بحصر الأماكن التي تحتاج إلى أعمدة إنارة بطريق قنا الأقصر الزراعي بالتنسيق مع قطاع الكهرباء مع دراسة تركيب كاميرات مراقبة على الطريق بالتعاون مع الجهات الأمنية والالتزام بالمتابعة الدورية والتدخل الميداني الفوري لأي ملاحظات يتم رصدها.

كما شدد عبد الحليم، على سرعة قيام الهيئة العامة للطرق والكباري بتنفيذ العلامات الإرشادية والتحذيرية اللازمة مع وضع كتل النيوجرسى الخرسانية على حافة الترع واستكمال أعمال الرصف وفق اطار زمنى واقعى مع العمل على ازدواج الطريق بما يحقق السيولة المرورية ويرفع مستوى الأمان لمستخدميه.

جاء الاجتماع بحضور اللواء سامي علام السكرتير العام للمحافظة ومسؤولي الهيئة العامة للطرق والكباري وجهاز التعمير وممثلي إدارات المرور والري والكهرباء والطرق والنقل وعدد من القيادات التنفيذية حيث تم استعراض التحديات القائمة وآليات التنسيق بين الجهات المختلفة لضمان تنفيذ الأعمال وفق الجداول الزمنية المحددة.