أصيب بطلق ناري.. نقابة أطباء قنا تنعى طبيبها المتوفي

أصدرت نقابة أطباء قنا، بيانا اليوم الجمعة، تنعى طبيبها شهيد الواجب الإنساني الدكتور أبو الحسن رجب، ببالغ الحزن والآسى، والذي وافته المنية الجمعة الموافق 19 ديسمبر 2025، بعد شهر من محاولات إنقاذه إثر إصابته بطلق ناري طائش خلال مشاركته في قافلة طبية بقرية العطيات التابعة لمركز دشنا.

وأوضح بيان نقابة أطباء قنا، أن الطبيب الراحل جسّد أسمى معاني التضحية والإخلاص، حيث كان يؤدي رسالته السامية في خدمة المرضى والمحتاجين، قبل أن تداهمه يد الغدر وهو في ميدان العمل الإنساني.





وأضاف بيان نقابة أطباء قنا، ورغم الجهود الطبية المكثفة التي استمرت لأكثر من شهر، فارق الحياة متأثرًا بجراحه، تاركًا خلفه سيرة عطرة وذكرى خالدة في قلوب زملائه ومرضاه.

وتؤكد النقابة أن مجلسها كان بجوار الفقيد منذ لحظة إصابته وحتى رحيله، وأنها لن تنسى ما قدمه من عطاء، داعية الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



وكان فريق من أعضاء مجلس نقابة أطباء قنا، برئاسة الدكتور محمد الديب، نقيب أطباء قنا، توجه لمقر علاج الطبيب بالقاهرة لمتابعة حالته الصحية، وبرفقته الدكتور محمود عويس الأمين العام لنقابة قنا، الدكتور محمود عبدالمولى أمين الصندوق، الدكتور وليد أبوالعباس، الدكتور عبد العزيز طايع، والدكتور عمرو حامد.

قافلة طبية

وكان الطبيب الفقيد، أصيب بطلق ناري، خلال مشاركته في قافلة طبية بقرية العطيات التابعة لمركز دشنا، شمال قنا، وجرى نقل الطبيب بطلق نارى إلى مستشفى قنا العام لتلقى العلاج اللازم.

وتلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد تلقى بلاغ بإصابة طبيب بطلق ناري في قرية العطيات التابعة لمركز دشنا.

وتبين أن الطلق النارى اخترق الكتف الأيسر نتج عنه كسر في الضلع الرابع الأيسر وتهتك في نسيج الرئة اليسرى، وتجمع دموي حول الرئة اليسري، وجرى إيقاف النزيف وتفريغ التجمع الدموي وإصلاح تهتك الرئه وجاري غلق الجرح دون استخراج المقذوف، لاستقراره خلف عظمة لوح الكتف الأيسر بين العضلات.

وبعد يومين من العلاج تم تحويل الطبيب المصاب إلى القاهرة للحصول على علاج متقدم، فى محاولة لإنقاذ من الرصاصة التى استقرت فى جسده.

ضبط المتهمين

وتمكنت أجهزة الأمن بقنا من ضبط 3 أشخاص متورطين فى إصابة الطبيب نساء وتولي، وتبين أن مشاجرة وقعت بين عائلتين بقرية العطيات، تبادل خلالها الطرفين إطلاق أعيرة نارية، واخترق طلق نارى جسد الطبيب.



