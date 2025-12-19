قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسوأ لقطة.. مشاهد أثارت الجدل في نهائي كأس العرب| ماذا حدث؟
خبير استراتيجي: زيارة البرهان للقاهرة نقطة تحول حاسمة في مسار الأزمة السودانية
إبراهيم فايق يتغنى بمدرب المغرب بعد كأس العرب.. ماذا قال؟
السعودية .. إلغاء الرحلات الجوية في مطار الملك خالد
لافروف: نتفق مع رؤية مصر بضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا
بلغت عنها بعد تهديدنا بالقـ تل.. أول تعليق من المحامي المهدد من والدة شيماء جمال
وزير الخارجية الروسي: التبادل التجاري مع مصر ارتفع 31%
القومي للمرأة: تعزيز الأمان للسيدات لحمايتهن من العنف الإلكتروني
صفحات أطباء قنا تتحول لسرادقات عزاء حزناً على شهيد العمل الإنساني
محمود فايز يرد على هجوم حلمي طولان عن أزمة كأس العرب| ماذا قال؟
عبر بوابة الوظائف.. فرص عمل بالهيئة العامة للخدمات الحكومية .. قدم الآن
الأمتار الأخيرة.. الجدول الزمني المبتقي في انتخابات مجلس النواب 2025
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

خريطة المرحلة الثانية كاملة بالأرقام.. مستقبل وطن في الصدارة.. والمستقلون يقتربون من ثلث المقاعد

انتخابات مجلس النواب
انتخابات مجلس النواب
عبد الرحمن سرحان

أظهرت النتائج الإجمالية للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، بعد إضافة مقاعد الفائزين من الجولة الأولى إلى نتائج جولات الإعادة، ملامح واضحة لخريطة المنافسة البرلمانية، حيث بلغ إجمالي المقاعد المخصصة لهذه المرحلة 141 مقعدًا، تم حسم 40 مقعدًا منها في الجولة الأولى، مقابل 101 مقعد حُسمت عبر جولات الإعادة.

وبجمع نتائج الجولتين، حافظ حزب مستقبل وطن على صدارته للمشهد، بعدما تمكن من حسم 56 مقعدًا في المرحلة الثانية، من بينها 22 مقعدًا حسمها خلال الجولة الأولى.

وسجل المستقلون حضورًا قويًا ولافتًا، بحصولهم على 49 مقعدًا إجماليًا، بعد أن كانوا قد حسموا 4 مقاعد فقط في الجولة الأولى من المرحلة الثانية، بنسبة فوز تقترب من 35% من إجمالي المقاعد، وهو ما يعزز التقديرات التي رجحت إمكانية تجاوزهم حاجز ثلث مقاعد المرحلة الثانية.

وجاء حزب حماة الوطن في المرتبة التالية بحصده 14 مقعدًا، منها 6 مقاعد فاز بها في الجولة الأولى، فيما تمكن الجبهة الوطنية من حصد 13 مقعدًا إجماليًا، بينها 4 مقاعد من الجولة الأولى.

كما نجح حزب الشعب الجمهوري في حسم مقعدين ضمن نتائج المرحلة الثانية، بينما توزعت بقية المقاعد على عدد من الأحزاب السياسية، حيث حصدت أحزاب المحافظين، والوفد، والمؤتمر، والعدل، والإصلاح والتنمية، والنور، والتجمع مقعدًا واحدًا لكل حزب.

انتخابات النواب انتخابات مجلس النواب انتخابات البرلمان الانتخابات البرلمانية انتخابات

