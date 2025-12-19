خريطة المرحلة الثانية كاملة بالأرقام.. مستقبل وطن في الصدارة.. والمستقلون يقتربون من ثلث المقاعد

أظهرت النتائج الإجمالية للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، بعد إضافة مقاعد الفائزين من الجولة الأولى إلى نتائج جولات الإعادة، ملامح واضحة لخريطة المنافسة البرلمانية، حيث بلغ إجمالي المقاعد المخصصة لهذه المرحلة 141 مقعدًا، تم حسم 40 مقعدًا منها في الجولة الأولى، مقابل 101 مقعد حُسمت عبر جولات الإعادة.

وبجمع نتائج الجولتين، حافظ حزب مستقبل وطن على صدارته للمشهد، بعدما تمكن من حسم 56 مقعدًا في المرحلة الثانية، من بينها 22 مقعدًا حسمها خلال الجولة الأولى.

وسجل المستقلون حضورًا قويًا ولافتًا، بحصولهم على 49 مقعدًا إجماليًا، بعد أن كانوا قد حسموا 4 مقاعد فقط في الجولة الأولى من المرحلة الثانية، بنسبة فوز تقترب من 35% من إجمالي المقاعد، وهو ما يعزز التقديرات التي رجحت إمكانية تجاوزهم حاجز ثلث مقاعد المرحلة الثانية.

وجاء حزب حماة الوطن في المرتبة التالية بحصده 14 مقعدًا، منها 6 مقاعد فاز بها في الجولة الأولى، فيما تمكن الجبهة الوطنية من حصد 13 مقعدًا إجماليًا، بينها 4 مقاعد من الجولة الأولى.

كما نجح حزب الشعب الجمهوري في حسم مقعدين ضمن نتائج المرحلة الثانية، بينما توزعت بقية المقاعد على عدد من الأحزاب السياسية، حيث حصدت أحزاب المحافظين، والوفد، والمؤتمر، والعدل، والإصلاح والتنمية، والنور، والتجمع مقعدًا واحدًا لكل حزب.