محافظ الغربية: نشكر مؤسسات الدولة والمشاركين في إنجاح جولة الإعادة للانتخابات

وجّه اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، خالص الشكر والتقدير لكافة الجهات التي أسهمت في إنجاح جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2025، مؤكدًا أن ما تحقق من انتظام والتزام يعكس حجم الجهد المبذول والتنسيق الكامل بين مؤسسات الدولة المختلفة.

توجيهات محافظ الغربية

وأشاد محافظ الغربية بالدور الوطني الذي قامت به مديرية أمن الغربية ورجال الشرطة في تأمين مقار اللجان والحفاظ على الاستقرار والانضباط طوال فترة التصويت، مثمنًا الجهد الكبير الذي بذلته الهيئات القضائية في الإشراف على العملية الانتخابية، بما يضمن نزاهتها وشفافيتها، إلى جانب الدور المهم الذي قامت به الأطقم الطبية وهيئة الإسعاف في تقديم الدعم اللازم، فضلًا عن الجهود المخلصة لأعضاء اللجان الإدارية، ورؤساء المدن والأحياء، الذين تواجدوا ميدانيًا منذ الساعات الأولى وحرصوا على انتظام العمل وتيسير مشاركة المواطنين، مقدمين نموذجًا مشرفًا في الالتزام والتعاون والعمل بروح الفريق الواحد.

انتهاء التصويت

وفي ختام تصريحه، أعرب اللواء أشرف الجندي عن فخره واعتزازه بأبناء محافظة الغربية، موجّهًا تحية تقدير لكل مواطن ومواطنة شاركوا في جولة الإعادة، مؤكدًا أن المشاركة الإيجابية تمثل الركيزة الأساسية لدعم مؤسسات الدولة واستكمال مسيرة البناء والتنمية، وتعكس وعي المواطنين وحرصهم على أداء واجبهم الوطني.