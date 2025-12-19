قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس وزراء لبنان: نتطلع لدعم التعاون مع مصر في مختلف المجالات والبناء
الصحة تحذر من استخدام المياه الساخنة في الشتاء
تنفيذ 18مشروعًا للمياه والصرف بـ273 قرية تخدم 3 ملايين مواطن في سوهاج
رذيلة أون لاين.. سقط 3 فتيات يمارسن الفحشاء في الإسكندرية | صور
بعد الاضطرابات الجوية.. مطارات دبي تعلن عودة الرحلات إلى طبيعتها
60 يوما على رمضان.. الإفتاء تستطلع هلال شهر رجب غدا
المشاط: توفير التصويت الإلكتروني لانتخابات مجلسي ناديي الجزيرة والمعادي
قطرات جديدة لتخفيف الأعراض.. طول النظر الشيخوخي حالة طبية تصيب الملايين
عودة الطيران الأوروبي إلى بغداد بعد انقطاع 35 عامًا
بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من رحاب الجامع الأزهر
الديمقراطيون ينشرون صورًا جديدة من ممتلكات إبستين قبيل "مهلة الشفافية"
نواف: نثمن الدعم المصري للبنان لوقف الاعتداءات الإسرائيلية وإنهاء الاحتلال
محافظ الغربية: نشكر مؤسسات الدولة والمشاركين في إنجاح جولة الإعادة للانتخابات

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

وجّه اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، خالص الشكر والتقدير لكافة الجهات التي أسهمت في إنجاح جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2025، مؤكدًا أن ما تحقق من انتظام والتزام يعكس حجم الجهد المبذول والتنسيق الكامل بين مؤسسات الدولة المختلفة.

توجيهات محافظ الغربية 

وأشاد محافظ الغربية بالدور الوطني الذي قامت به مديرية أمن الغربية ورجال الشرطة في تأمين مقار اللجان والحفاظ على الاستقرار والانضباط طوال فترة التصويت، مثمنًا الجهد الكبير الذي بذلته الهيئات القضائية في الإشراف على العملية الانتخابية، بما يضمن نزاهتها وشفافيتها، إلى جانب الدور المهم الذي قامت به الأطقم الطبية وهيئة الإسعاف في تقديم الدعم اللازم، فضلًا عن الجهود المخلصة لأعضاء اللجان الإدارية، ورؤساء المدن والأحياء، الذين تواجدوا ميدانيًا منذ الساعات الأولى وحرصوا على انتظام العمل وتيسير مشاركة المواطنين، مقدمين نموذجًا مشرفًا في الالتزام والتعاون والعمل بروح الفريق الواحد.

انتهاء التصويت 

وفي ختام تصريحه، أعرب اللواء أشرف الجندي عن فخره واعتزازه بأبناء محافظة الغربية، موجّهًا تحية تقدير لكل مواطن ومواطنة شاركوا في جولة الإعادة، مؤكدًا أن المشاركة الإيجابية تمثل الركيزة الأساسية لدعم مؤسسات الدولة واستكمال مسيرة البناء والتنمية، وتعكس وعي المواطنين وحرصهم على أداء واجبهم الوطني.

