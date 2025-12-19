قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
من فخ التريند إلى قفص الاتهام .. قصة والدة شيماء جمال بعد القبض عليها
وزير الخارجية: مصر حريصة على تعزيز التعاون الاستثماري وزيادة التبادل التجاري مع زيمبابوي
جوتيريش: نحتاج إلى وقف إطلاق نار مستدام في غزة
إصابة قوية تبعد حارس باريس سان جيرمان عن الفريق الفترة المقبلة
شهيد الواجب مات برصاصة طائشة أثناء عمله.. وزير الصحة ينعى طبيب قنا
الزعل بيكسر القلب | تحذير عاجل من جمال شعبان في هذا الشأن .. فيديو
مجلس إدارة الزمالك يقبل اعتذار الجيزاوي عن تدريب فريق الطائرة
تشكيل بتروجيت لمواجهة الإسماعيلي في كأس عاصمة مصر
فيفا يعتمد القائمة الدولية للحكام المصريين لعام 2026
وزير الخارجية لنظيره الفرنسي: يجب تمكين قوة الاستقرار الدولية من أداء مهامها في غزة
مدبولي: المدن الجديدة وفرت 5 ملايين فرصة عمل
عادل إمام .. طلب عاجل من مفيدة شيحة على الهواء
توك شو

مدبولي : مصر تواصل دعم لبنان بمشروعات مشتركة لتعزيز الاستقرار وتنفيذ القرار 1701

عبد الخالق صلاح

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أنه تم الاتفاق بين مصر ولبنان على تنفيذ عدد من المشروعات المصرية–اللبنانية المشتركة بين الوزراء المعنيين في البلدين، بهدف دعم الدولة اللبنانية في مختلف المجالات، والمساهمة في تعزيز الاستقرارين الاقتصادي والخدمي.

وقال رئيس الوزراء المصري، خلال تصريحاته مع مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» أحمد سنجاب، إن مصر حريصة دائمًا على الوقوف إلى جانب لبنان، خاصة في هذه المرحلة الدقيقة، مشددًا على أن القاهرة تولي أهمية كبرى لاستقرار لبنان ووحدة وسلامة أراضيه، باعتباره ركيزة أساسية من ركائز استقرار المنطقة بأكملها.

وأوضح مدبولي أن الدولة المصرية تدعم جميع السلطات اللبنانية في جهودها الرامية إلى بسط السيادة الكاملة على الأراضي والحدود اللبنانية، مشيرًا إلى أهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 الصادر عن الأمم المتحدة، بما يضمن وقف جميع مظاهر العدوان، وترسيخ سيادة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها.

وشدد رئيس مجلس الوزراء على استمرار التنسيق والتعاون الوثيق بين القاهرة وبيروت، انطلاقًا من العلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع بين البلدين، مؤكدًا التزام مصر بدعم الشعب اللبناني ومؤسساته الوطنية، ومساندته في مواجهة التحديات الراهنة على مختلف المستويات.

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري القاهرة الإخبارية

باقي 11يوم.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

كنت بهددهم بس.. القبض على والدة الإعلامية الراحلة شيماء جمال بالطالبية

إخلاء سبيل والدة شيماء جمال وترحيلها لمطروح.. القصة الكاملة للقبض على ماجدة الحشاش

سعر الدولار اليوم 19-12-2025

مواعيد مباريات اليوم الجمعة في ثاني جولات كأس عاصمة مصر

سعر أشهر عيار 21 اليوم 19-12-2025

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا اليوم في كأس عاصمة مصر 2025-2026

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم الجمعة.. استعدوا للبرودة والشبورة

سعر الدولار مساء اليوم الجمعة 19-12-2025

سلامة الغذاء: خفض الفحوصات الأوروبية على الموالح المصرية إلى 10%

Marriott Residences Heliopolis, Cairo تفوز بجائزة Branded Residences Project of the Year 2025” at the ACE Awards

شركة سيارات نستبدل 20% من موظفيها بالذكاء الاصطناعي بعد تسريحهم

من الوش للكعبين.. روتين العناية في الشتاء من هاني الناظر

مادة تستخدمها النساء في التجميل تمنع الزهايمر.. تفاصيل

في عيد ميلاد عفاف شعيب.. لماذا رفضت المشاركة في رأفت الهجان وسر مكالمة صفوت الشريف

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

