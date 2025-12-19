مدبولي : مصر تواصل دعم لبنان بمشروعات مشتركة لتعزيز الاستقرار وتنفيذ القرار 1701

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أنه تم الاتفاق بين مصر ولبنان على تنفيذ عدد من المشروعات المصرية–اللبنانية المشتركة بين الوزراء المعنيين في البلدين، بهدف دعم الدولة اللبنانية في مختلف المجالات، والمساهمة في تعزيز الاستقرارين الاقتصادي والخدمي.

وقال رئيس الوزراء المصري، خلال تصريحاته مع مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» أحمد سنجاب، إن مصر حريصة دائمًا على الوقوف إلى جانب لبنان، خاصة في هذه المرحلة الدقيقة، مشددًا على أن القاهرة تولي أهمية كبرى لاستقرار لبنان ووحدة وسلامة أراضيه، باعتباره ركيزة أساسية من ركائز استقرار المنطقة بأكملها.

وأوضح مدبولي أن الدولة المصرية تدعم جميع السلطات اللبنانية في جهودها الرامية إلى بسط السيادة الكاملة على الأراضي والحدود اللبنانية، مشيرًا إلى أهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 الصادر عن الأمم المتحدة، بما يضمن وقف جميع مظاهر العدوان، وترسيخ سيادة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها.

وشدد رئيس مجلس الوزراء على استمرار التنسيق والتعاون الوثيق بين القاهرة وبيروت، انطلاقًا من العلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع بين البلدين، مؤكدًا التزام مصر بدعم الشعب اللبناني ومؤسساته الوطنية، ومساندته في مواجهة التحديات الراهنة على مختلف المستويات.