أعلن مراسل القاهرة الإخبارية، فى نبأ عاجل، عن 18 شهيدا بينهم 14 في حيي التفاح والزيتون بمدينة غزة منذ فجر اليوم.

وقال كريم كمال، مراسل قناة «إكسترا نيوز» من أمام معبر رفح، إن الدفعة الثالثة من الأسر الفلسطينية الراغبة في العودة إلى الأراضي الفلسطينية وصلت، إلى صالة السفر داخل معبر رفح من الجانب المصري.

وأوضح كمال، خلال مداخلة على قناة “إكسترا نيوز”، أن هذه الأسر مكثت خلال الفترة الماضية في مدن محافظة شمال سيناء، خاصة العريش والشيخ زويد، حيث جرى تقديم جميع أوجه الرعاية الطبية والدعم النفسي والغذائي لهم، وتضم هذه الدفعة أطفالًا وكبار سن وشيوخًا ونساءً ورجالًا، وسط استعداد كامل لإنهاء الإجراءات الرسمية تمهيدًا للعبور إلى الأراضي الفلسطينية عبر منفذ رفح البري.

وأضاف أن أطقم الهلال الأحمر المصري تقوم بدور محوري في مساعدة الأسر الفلسطينية على الدخول إلى صالة السفر، من خلال إنهاء الإجراءات الرسمية، إلى جانب توفير كراسٍ متحركة لكبار السن وذوي الهمم، وبعد الدخول إلى الصالة تبدأ مرحلة الانتظار، مع استمرار تقديم الدعم النفسي والغذائي للأسر خلال هذه الفترة.

وأشار مراسل «إكسترا نيوز» إلى أنه بالتزامن مع ذلك، تصل سيارات الإسعاف التابعة لهيئة الإسعاف الفلسطينية لنقل الحالات الحرجة والمصابين، حيث تتولى هيئة الإسعاف المصرية استقبال هذه الحالات وتقديم الدعم الطبي اللازم لها، وتحديد التدخلات الجراحية المطلوبة بشكل فوري، ويتم نقل الحالات إلى مستشفيات شمال سيناء، وعلى رأسها مستشفى الشيخ زويد لقربه من مدينة رفح، وفي حال تطلبت الحالة تدخلات أكثر تعقيدًا يتم نقلها إلى مستشفيات القاهرة أو الدلتا.

