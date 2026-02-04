قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس مجلس النواب يفتتح الجلسة العامة
بعد تأكيد مصادر حكومية.. إجراءات التعديل الوزاري وفق اللائحة الداخلية لمجلس النواب
رئيس نقل النواب يكشف لـ"صدى البلد" أسباب سحب الحكومة لمشروع قانون المرور
دهب وفلوس كتير.. تفاصيل ضبط عصابة المخدرات بالمقطم
محامي بدرية طلبة يطالب بتعويض مليون جنيه في قضية سب وقذف إعلامي شهير
محافظة القاهرة ترفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال شهر رمضان
18 شهيدا بينهم 14 في حيي التفاح والزيتون بمدينة غزة منذ فجر اليوم
إعلام عبري: استعدادات لاستهداف مواقع عسكرية بغزة بعد إصابة ضابط
تعادلات بلا نكهة وأهداف قليلة.. الجولة 20 تفضح أزمة الإبداع الهجومي فى دوري روشن السعودي
بعد فتح رفح مجددا.. ماذا يخطط ترامب لغزة في المرحلة المقبلة؟
مرتبات تصل إلى 35 ألف جنيه.. وزارة العمل تقدم فرص عمل بمشروع الضبعة النووية
قفزة تاريخية في أسعار الذهب والفضة اليوم
18 شهيدا بينهم 14 في حيي التفاح والزيتون بمدينة غزة منذ فجر اليوم

هاجر ابراهيم

أعلن مراسل القاهرة الإخبارية، فى نبأ عاجل، عن 18 شهيدا بينهم 14 في حيي التفاح والزيتون بمدينة غزة منذ فجر اليوم.

وقال كريم كمال، مراسل قناة «إكسترا نيوز» من أمام معبر رفح، إن الدفعة الثالثة من الأسر الفلسطينية الراغبة في العودة إلى الأراضي الفلسطينية وصلت، إلى صالة السفر داخل معبر رفح من الجانب المصري.

وأوضح كمال، خلال مداخلة على قناة “إكسترا نيوز”، أن هذه الأسر مكثت خلال الفترة الماضية في مدن محافظة شمال سيناء، خاصة العريش والشيخ زويد، حيث جرى تقديم جميع أوجه الرعاية الطبية والدعم النفسي والغذائي لهم، وتضم هذه الدفعة أطفالًا وكبار سن وشيوخًا ونساءً ورجالًا، وسط استعداد كامل لإنهاء الإجراءات الرسمية تمهيدًا للعبور إلى الأراضي الفلسطينية عبر منفذ رفح البري.

وأضاف أن أطقم الهلال الأحمر المصري تقوم بدور محوري في مساعدة الأسر الفلسطينية على الدخول إلى صالة السفر، من خلال إنهاء الإجراءات الرسمية، إلى جانب توفير كراسٍ متحركة لكبار السن وذوي الهمم، وبعد الدخول إلى الصالة تبدأ مرحلة الانتظار، مع استمرار تقديم الدعم النفسي والغذائي للأسر خلال هذه الفترة.

وأشار مراسل «إكسترا نيوز» إلى أنه بالتزامن مع ذلك، تصل سيارات الإسعاف التابعة لهيئة الإسعاف الفلسطينية لنقل الحالات الحرجة والمصابين، حيث تتولى هيئة الإسعاف المصرية استقبال هذه الحالات وتقديم الدعم الطبي اللازم لها، وتحديد التدخلات الجراحية المطلوبة بشكل فوري، ويتم نقل الحالات إلى مستشفيات شمال سيناء، وعلى رأسها مستشفى الشيخ زويد لقربه من مدينة رفح، وفي حال تطلبت الحالة تدخلات أكثر تعقيدًا يتم نقلها إلى مستشفيات القاهرة أو الدلتا.
 

